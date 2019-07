Von Denis Schnur

Heidelberg. "Wir können nicht warten, sonst werden wir gebraten", schallte es gestern Vormittag wieder laut durch die Heidelberger Innenstadt. Mehr als 1000 Schüler und Erwachsene gingen laut Polizei unter dem Motto "Fridays for Future" wieder für radikaleren Klimaschutz auf die Straße, die Veranstalter sprechen sogar von 1200.

Dabei hörte man aber auch immer wieder "Ja zum Ochsenkopf!"-Rufe. Denn die Demo der Klimaschutzbewegung bezog sich diesmal ganz explizit auf den Bürgerentscheid am 21. Juli. Und die Schüler-Bewegung spricht sich klar gegen die Verlagerung des Betriebshofes auf die Ochsenkopfwiese aus - auch zum Ärger von Oberbürgermeister Eckart Würzner, der am Ende der Demo vor dem Rathaus mit einigen Teilnehmern diskutierte und dabei den Ochsenkopf als alternativlos bezeichnete. Line Niedeggen (22), Pressesprecherin von "Fridays for Future" Heidelberg, erklärt im RNZ-Interview, warum die Bewegung das anders sieht.

Line Niedeggen Foto: Rothe

Dass sich junge Menschen für lokalpolitische Themen stark machen, geschah in den letzten Jahren in Heidelberg eher selten. Warum ist Euch die Grünfläche am großen Ochsenkopf denn so wichtig?

Klimaschutz ist natürlich ein globales Thema, aber man muss lokal damit anfangen. Und als Klimahauptstadt Deutschlands muss Heidelberg da vorangehen. Man kann nicht den Klimanotstand ausrufen und dann kurz darauf halbherzige Beschlüsse zum Klimaschutz fassen, damit irgendwie ein neuer Betriebshof auf einer versiegelten Grünfläche gebaut wird.

Heidelberger "Fridays for Future"-Demo für Erhalt der Ochsenkopfwiese Kamera: Denis Schnur / Produktion: Reinhard Lask

Der wäre aber die Voraussetzung dafür, den Nahverkehr zügig auszubauen und effizienter zu machen. Was doch wiederum wichtig für den Klimaschutz wäre.

Den Bedarf sehen wir auch. Wir fordern natürlich einen massiven Ausbau des Öffentlichen Nahverkehrs und der aktuelle Betriebshof ist dafür eindeutig zu klein. Aber es kann nicht sein, dass man deshalb einen schlechten Kompromiss eingeht, wo Artenschutz und Klimaschutz auf der Strecke bleiben. Und dann noch ein zu kleiner Betriebshof gebaut wird, der bald wieder zu klein sein wird. Dabei gibt es Alternativen.

Aber wohl keine, die schnell umgesetzt werden könnte.

Hier muss dann die Politik schnell handeln und darf nicht alles aufschieben. Wenn der Ochsenkopf abgelehnt wird, darf es nicht fünf oder sechs Jahre dauern, bis etwas passiert. Wir haben keine Zeit mehr, uns mit schlechten Kompromissen zufrieden zu geben.

Welcher Alternativstandort schwebt Euch denn vor?

Wir legen uns da auf keine konkrete Alternative fest. Dazu haben wir auch gar nicht die Kompetenz und es ist schwierig, hier an neutrale Informationen zu kommen. Vielleicht wären das Airfield oder der Recyclinghof eine Möglichkeit, aber wir sind keine Experten in dem Fach. Die müssen etwas finden, was großzügig genug ist - und dann muss die Politik schnell handeln.

Heute demonstrieren wieder mehr als 1000 Menschen hier mit. Aber viele prophezeien jetzt schon, dass Eure Bewegung - wie manch andere schon vorher - über die Sommerpause einschläft.

Das ist vielleicht eher der Wunsch von Menschen, die nicht wollen, dass sich etwas ändert. Aber wir werden sicher nicht einschlafen. Solange nichts passiert, streiken wir weiter. Es werden zwar im Sommer einige im Urlaub sein, aber wir haben schon jetzt viele Aktionen in und nach den Ferien geplant.

Warum der Heidelberger Betriebshof auf den Ochsenkopf soll Redaktion, Kamera und Produktion: Reinhard Lask