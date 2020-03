Von Denis Schnur

Edith Heard ist eine viel beschäftigte Frau. Mit ihr einen Interviewtermin zu finden, kann Monate dauern. Es war daher Zufall, dass die RNZ sich mit der Generaldirektorin des Europäischen Molekularbiologie-Labors (EMBL) kurz vor dem Weltfrauentag traf – und kurz nachdem die 55-jährige Epigenetikerin den renommierten L’Oréal-Unesco-Preis für Frauen in der Wissenschaft erhalten hatte. Ein glücklicher Zufall: Die Britin spricht im Interview nicht nur über das EMBL und den Brexit, sondern erklärt auch, warum es zu wenige Frauen in wichtigen Positionen in der Wissenschaft gibt.

Prof. Heard, Glückwunsch zum L’Oréal-Unesco-Preis für Frauen in der Wissenschaft. Hatten Sie damit gerechnet?

Danke! Ich wusste, dass ich vorgeschlagen war, aber damit gerechnet hatte ich wirklich nicht. Es ist ein sehr prestigeträchtiger Preis, und ich hätte mir nicht vorstellen können, dass ich in derselben Liga spiele wie die bisherigen Preisträgerinnen. Aber das ist ein typisches Problem: Frauen in der Wissenschaft haben oft Selbstzweifel.

Sie leiten eines der wichtigsten Institute Europas – und haben Selbstzweifel?

Ich hinterfrage mich – wie es jeder Wissenschaftler tun sollte. Vielleicht ist es meine Persönlichkeit, aber auch ich frage mich immer noch, ob ich das gut genug mache.

Hintergrund > Das Europäische Laboratorium für Molekularbiologie (engl.: European Molecular Biology Laboratory, EMBL) wurde 1974 von zehn europäischen Staaten als Spitzenforschungsinstitut gegründet. Der Vertrag dazu ist unabhängig von der Europäischen [+] Lesen Sie mehr > Das Europäische Laboratorium für Molekularbiologie (engl.: European Molecular Biology Laboratory, EMBL) wurde 1974 von zehn europäischen Staaten als Spitzenforschungsinstitut gegründet. Der Vertrag dazu ist unabhängig von der Europäischen Union, sodass die Mitgliedschaft Großbritanniens durch den Brexit nicht berührt wird. Mittlerweile sind 24 europäische Staaten und Israel Mitglied, Australien und Argentinien sind assoziierte Mitgliedsstaaten. Derzeit forschen mehr als 1700 Wissenschaftler an den sechs EMBL-Standorten in Heidelberg, Hamburg, Cambridge, Grenoble, Barcelona und Rom. Auf dem Heidelberger Königstuhl befindet sich seit 1978 der EMBL-Hauptsitz. Hier arbeiten mehr als 800 Menschen. > Das Imaging Centre wird derzeit im Heidelberger EMBL-Campus errichtet. Ab 2021 sollen dort modernste Mikroskopie-Technologien zur Verfügung stehen. Bund, Land, EMBL sowie Industrie-Unternehmen investieren insgesamt 48 Millionen Euro in die Anlage. dns

[-] Weniger anzeigen

Sind solche Zweifel typisch für Wissenschaftlerinnen?

Nicht nur für Wissenschaftlerinnen, sondern für Frauen in vielen Bereichen. Ich hoffe, dass sich die Dinge für jüngere Frauen ändern – nicht nur in der westlichen Welt. Aber in meiner Generation denken Frauen oft, dass sie für bestimmte Aufgaben nicht geeignet seien. Meiner Erfahrung nach sind sie in der Regel jedoch genauso fähig wie Männer – wenn nicht sogar fähiger. Es ist das Selbstbewusstsein, das Frauen manchmal fehlt.

Wie kann sich das ändern? Fördern Sie im EMBL junge Frauen?

Das habe ich im direkten Umfeld immer getan. Ich versuche, Frauen zu stärken, indem ich sie ermutige, zu tun, was sie wollen, und sich für Stellen zu bewerben, von denen sie nie gedacht hätten, dass sie dort je hinkommen. Gerade am EMBL gibt es viele sehr talentierte Frauen. Da ist es leicht, dies zu tun.

Sie kamen vor einem Jahr nach Heidelberg. Davor haben Sie in London und Paris gelebt. War es schwierig, in dieser kleinen Stadt anzukommen?

Nein. Heidelberg ist zwar anders, aber sehr angenehm. Nur dass meine Familie immer noch in Paris ist, ist eine Herausforderung. Meine Kinder sind erwachsen und mein Ehemann arbeitet dort. Wenn ich sie besuche und zurückkomme, bemerke ich den Kontrast: In Paris lebt meine Familie mitten im Zentrum dieser geschäftigen Stadt. Und dann komme ich in die sehr ruhige und grüne Weststadt. Das ist manchmal ein kleiner Kulturschock – wenn auch ein schöner.

Was hat Sie denn überzeugt, diese Herausforderung hier anzunehmen?

Das EMBL! Es ist eine wunderbare Organisation. Hier wird genau in den Bereichen geforscht, die mich interessieren. Hinzu kam die europäische Perspektive: Ich bin Britin, aber ich bin auch Halbgriechin und habe mehr als die Hälfte meines Lebens in Frankreich verbracht. Daher habe ich mich immer sehr europäisch gefühlt. Deshalb musste ich die Stelle als Generaldirektorin des größten Bio-Forschungsinstituts Europas einfach annehmen. Mir wurden in meiner Karriere einige Stellen angeboten und ich habe immer gezögert. Eigentlich war ich glücklich in Paris. Es war eine sehr bewusste Entscheidung. Denn ich glaube an Europa und ich glaube, dass eine Organisation wie das EMBL Europa dienen kann.

"Europa dienen" – das hört man gerade nicht so oft von Briten.

Wenn Sie den wahren Grund – oder den Auslöser – für meine Entscheidung wissen wollen: Ich wurde kurz nach dem Brexit-Referendum angerufen und gefragt, ob ich mich nicht für den Job bewerben möchte.

Also hat der Brexit Sie hergebracht?

Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich ohne das Referendum gekommen wäre. Wahrscheinlich hätte ich länger überlegt. Ich hatte wegen des Brexits einfach das Gefühl, dass ich Europa helfen muss.

Und was hatten Sie sich dann vorgenommen für ihre Zeit hier?

Ich wusste, dass ich in ein Umfeld komme, das bereits floriert. Natürlich bringt man als neue Generaldirektorin auch Neues ein. Ich will aber eher eine Evolution als eine Revolution. Meine Vision ist, dass wir neben der Forschung, die wir bislang betreiben, uns auch in neue Bereiche bewegen. Wir können einen Teil der Biologie in einen natürlicheren Kontext bringen – darüber nachdenken, wie Organismen interagieren und auf Umwelteinflüsse reagieren. Wir haben so wunderbare Technologien, wir können so viel sichtbar machen und fast alles messen. Wir können jetzt schauen, was mit Bakterien im Boden passiert, mit Plankton im Ozean oder Fruchtfliegen in verschiedenen Umgebungen. All diese Dinge passieren schon am EMBL, aber wir können sie sichtbarer machen – und vielleicht ausbauen.

Was wird denn der nächste große Erfolg, mit dem das EMBL Heidelberg an die Öffentlichkeit gehen kann?

Es gibt viele Bereiche, in denen große Entdeckungen kurz bevorstehen. Das passiert regelmäßig. Es gab mehrere herausragende Arbeiten zu Mikroben, die 2019 veröffentlicht wurden. Im Februar erschien eine Serie von Artikeln aus dem "Pan Cancer Genom"-Projekt. Da arbeiten 1300 Wissenschaftler aus 37 Ländern zusammen – unter Leitung und Beteiligung vieler EMBL-Forscher, darunter Jan Korbel aus Heidelberg. Verschiedenste Institute steuerten Daten bei und daraus konnte man Schlüsse über Ursachen von Krebs ziehen. In einem der Artikel zeigten die Forscher, dass Mutationen in der DNA 35 Jahre später zu Krebs führen können. Daraus kann man Gesundheitsmaßnahmen ableiten. Das sind nur zwei der jüngsten großen Durchbrüche.

Ist der Campus nicht auch etwas isoliert? Eine Welt für sich?

Weil das EMBL auf dem Berg liegt, kann man das vielleicht sagen. Aber ich sehe das nicht so. Ich habe viele Jahre im Curie-Institut mitten in Paris gearbeitet. Da kommen viele Touristen und Besucher vorbei. Trotzdem haben mich Menschen gefragt, was wir dort machen. Einige dachten, das sei nur ein Museum, dabei ist es eines der erfolgreichsten Forschungsinstitute Frankreichs. Ich glaube, die Wahrnehmung, dass Wissenschaftler in ihrer eigenen Welt leben, gibt es oft. Wenn aber die Menschen hier diesen Eindruck haben, sollten wir versuchen, das zu ändern!

Und wie?

Es ist nur schwer möglich, die Öffentlichkeit in die Labore zu bringen. Deshalb liegt es an uns, die Wissenschaft zu den Menschen zu bringen. Wir müssen gut kommunizieren, was wir tun. Das machen wir schon mit verschiedenen Angeboten, aber wir können noch mehr tun. Dabei wird uns das Imaging Centre helfen, das auch ein Besucherzentrum beinhalten und 2021 fertig wird.

Sie meinen das große Mikroskopie-Zentrum. Wie wird es die Arbeit am EMBL verändern? Wie das EMBL?

Es ist eine einzigartige Kombination aus Technologien und Experten, die sie bedienen. Nicht nur unsere Forscher, sondern unsere Partner in der Industrie und Menschen aus der ganzen Welt können ihre Fragen dort analysieren. Und wir können mit ihnen interagieren. Das EMBL wird so noch sichtbarer.

Haben Sie selbst eigentlich noch Zeit zum Forschen?

Das werde ich oft gefragt – und mein Team mindestens genauso oft: "Seht ihr die Generaldirektorin überhaupt?", heißt es. Ich versuche es … Eigentlich war das vergangene Jahr sogar eines unserer produktivsten. Wir haben ein paar große Entdeckungen gemacht, an denen mein Labor viele Jahre gearbeitet hat. Also: Ja, habe ich!

Und können Sie uns möglichst einfach erklären, woran Sie forschen?

Ich versuch’s: Mein Labor erforscht den Prozess, der eines der X-Chromosomen bei Frauen abschaltet. Zwei aktive X-Chromosomen zu haben, ist ein Problem.

Warum?

Ich erkläre das immer so: Bei einer Trisomie hat ein Mensch ein Chromosom, das doppelt vorhanden sein sollte, dreimal. Trisomie 21 führt zum Downsyndrom. Das ist die einzige Trisomie, mit der Menschen überleben. Mit einer Kopie eines anderen Chromosoms stirbt der Embryo in der Regel früh. Das 21. Chromosom ist das kleinste, es hat etwa 250 Gene. Das X-Chromosom dagegen ist riesig. Es hat über 1000 Gene. Wenn also ein Mann mit einem X leben kann, wie kann eine Frau mit der doppelten Dosis überleben?

Wie kann sie?

Kann sie nicht. Jeder weibliche Embryo schaltet eines seiner beiden X-Chromosomen ab. Sobald das passiert ist, bleibt es inaktiv. Es schläft, wie ich gerne sage, und wacht erst zur Fortpflanzung wieder auf. Das Besondere an diesem Prozess der X-Inaktivierung ist, dass die DNA immer noch präsent ist. Sie wird nicht verändert und doch verändert man die Gen-Expression.

Wie kann diese Forschung irgendwann mal angewandt werden?

Es gibt viele Punkte, wo sie Menschen helfen kann. Das Verständnis dafür, wie man Gene verändern kann, kann beim Kampf gegen Krebs helfen. Außerdem lernen wir viel über den Einfluss der Umwelt auf Gene. Damit kann ich Kollegen helfen, die Auswirkungen von Umweltveränderungen auf Organismen – wie dem Menschen –, erforschen. Das ist sehr wichtig, da wir vor großen Veränderungen stehen, die uns stark beeinflussen werden – wie dem Klimawandel.