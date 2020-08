Von Anica Edinger

Gab es sie – oder gab es sie nicht? Die Diskussion um die Flugblätter mit der Aufschrift "Heidelberg wollen wir schonen, denn da wollen wir wohnen", die von der US-Armee in den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs über der Stadt und der Region abgeworfen worden sein sollen, reißt nicht ab. Hans-Martin Mumm, ehemaliger Leiter des städtischen Kulturamts und Vorsitzender des Heidelberger Geschichtsvereins, hat zu diesem Thema eine klare Meinung – und erklärt im Interview, weshalb.

Herr Mumm, als ausgewiesener Experte für die Heidelberger Stadtgeschichte: Gab es im Zweiten Weltkrieg die Flugblätter mit der Aufschrift: "Heidelberg wollen wir schonen, denn da wollen wir wohnen"?

Ich sage, es hat sie nicht gegeben.

Wieso nicht?

Ich hatte dazu zwei Begegnungen – die letzte vor 15 Jahren bei einer Stadtführung. Auch da habe ich von diesem Mythos berichtet und erklärt, dass es die Flugblätter nicht gab. Ein Teilnehmer sagte mir dann, er habe eines auf dem Dachboden. Als ich es mir zeigen lassen wollte, war es verschwunden.

Und die zweite Begegnung?

Das war in Schwachhausen, einem Stadtteil von Bremen. Auch dort hieß es, es seien Flugblätter abgeworfen worden mit der Aufschrift: "Schwachhausen wollen wir schonen, denn da wollen wir wohnen". Dabei handelt es sich um genau dasselbe Phänomen – auch in Schwachhausen sind später Offiziere in die dortigen Villen gezogen. Aber der Bomberpilot kann doch überhaupt nicht wissen, wo Schwachhausen liegt, wenn er Bremen bombardiert. Der Kölner Historiker Gebhard Aders hat umfangreich dazu geforscht und Einsatzpläne des Luftkrieges studiert. Er hat gezeigt, dass es nirgends erkennbar ist, dass es Befehle gab, Gebiete zu schonen.

Dutzende Leserinnen und Leser melden sich nach wie vor täglich in der Redaktion – und sie schwören, dass es diese Flugblätter gab. Kann man deren Existenz wirklich so rigoros ausschließen?

Es hätte doch kriegspsychologisch überhaupt keinen Sinn gemacht, solche Flugblätter abzuwerfen. Bomben sollten Terror und Angst verbreiten. Die Amerikaner werden einen Teufel getan haben, das abzumildern. Deshalb bleibe ich dabei, dass die Flugblätter reine Fiktion sind, ein Mythos, der in verschiedenen Städten unabhängig voneinander entstanden ist.

Und wieso beharren aus Ihrer Sicht dann so viele Menschen auf der Existenz der Flugblätter?

Die Erinnerung ist tückisch. Forschungen belegen, dass man in der Erinnerung durchaus Dinge erfinden kann, die sich dann in der Kommunikation mit anderen verstärken.

Wodurch würden Sie sich in ihrer Meinung umstimmen lassen?

Wenn Sie ein Flugblatt finden, muss ich klein beigeben.

Wieso wurde Heidelberg Ihrer Ansicht nach nicht großflächig bombardiert im Zweiten Weltkrieg?

Das habe ich nicht sorgfältig erforscht, aber es gibt zwei Hauptargumente: Heidelberg war Lazarettstadt, die Piloten könnten von den vielen rot-kreuz-gedeckten Dächern abgeschreckt worden sein. Zugleich war Heidelberg schlicht nicht wichtig genug. Vielleicht war es aber auch reiner Zufall.