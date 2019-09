Heidelberg. (tt) Der Stadtteilverein Bergheim, der in diesem Jahr das Jubiläum 1250 Jahre Bergheim feiert, lädt am Samstag, 14. September, zu seinem diesjährigen "Bergheimer (Spät-)Sommer". Denn aufgrund der Jubiläumsfestivitäten wurde das Fest - ausnahmsweise - vom Juli in den September verschoben. Am bewährten Programm hält der Stadtteilverein aber fest: Das heißt, auf der Bühne in der Schwanenteichanlage - direkt neben der Stadtbücherei - gibt es Vorführungen, Mitmachaktionen und jede Menge musikalische Einlagen.

"Der Bergheimer Sommer ist eine Institution im Stadtteil und ein lauschiges, gemütliches Stadtteilfest mit sehr familiärem und entspanntem Charakter", berichtet der Vorsitzende des Stadtteilvereins Bergheim, Wolfgang Schütte. Er schätzt an dem Fest besonders, dass sich die Wiese nicht in einen Rummelplatz verwandelt und es - trotz des guten Zuspruchs aus der Bevölkerung - nicht überlaufen ist.

Entlang der Poststraße beginnt bereits um 10 Uhr der Flohmarkt, bei dem man zwischen Spielzeug, Kindersachen und manchmal auch außergewöhnlichen Kellerfunden stöbern kann.

Ab 11.30 Uhr beginnt dann das Programm auf der Bühne: "Wir haben ein schönes Programm auf die Beine gestellt", findet Schütte. So singen Schülerbands der Musik- und Singschule ab 13.30 Uhr Coversongs, danach gibt es um 15.30 Uhr Darbietungen vom Tanzhaus Heidelberg und vom Tai Chi Dao In Zentrum.

Ab 16 Uhr gehört die Bühne dann ganz den Musikern: Brigithe & Taxi Bleu spielen Jazz, Tango und Chansons, um 17 Uhr gibt es dann Bigband-Sounds vom Cool Cats Orchestra. Pop und Rock haben sich die Pop Cops ab 19 Uhr verschrieben, bevor um 20 Uhr eine Rolling Stones Coverband auftritt. Den Abend beschließt die Udo Lindenberg-Coverband Panik Syndikat.

Neben dem musikalischen Programm gibt es auch wieder viele Infostände, Aktionen sowie Spiel und Spaß für Groß und Klein von Bergheimer Vereinen und Einrichtungen. Für das leibliche Wohl sorgt der Malteser Hilfsdienst, außerdem gibt es an einem Streetfoodtruck ein veganes Essensangebot.