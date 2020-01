Heidelberg. (jola) Amalia wollte wohl kein Weihnachtskind, sondern ein Neujahrsbaby werden: "Uns ist das lieber", erzählt Mama Sabrina George. Eigentlich sollte Amalia am 26. Dezember zur Welt kommen, hat sich dann aber noch ein bisschen Zeit gelassen – sie wurde am frühen Neujahrsmorgen um 3.08 Uhr im Krankenhaus Salem in Handschuhsheim geboren. "Jetzt hat sie immer ihr eigenes Feuerwerk", scherzt die 31-jährige Mutter. Das haben Sabrina George und ihr Mann Olaf an Silvester übrigens nicht verpasst: Weil im Salem sonst nicht viel los war, konnte das Ehepaar in den großen Kreißsaal – und von dort das Feuerwerk durch das riesige Panoramafenster beobachten. Am Wochenende geht es für die Georges voraussichtlich wieder zurück nach Philippsburg, wo sie mit Amalias zweieinhalbjährigem Bruder Noah wohnen. Auch er wurde schon in Heidelberg geboren – wie seine Mutter. "Es war klar, dass auch ich meine Kinder in Heidelberg bekomme", erzählt Sabrina George.

In den Heidelberger Kreißsälen begann das Jahr mit vier Mädchen: Um 2.12 Uhr erblickte das erste von ihnen in der Uniklinik das Licht der Welt, um 3.08 Uhr folgte Amalia George, und um 4.47 Uhr wurde wenige Straßen weiter – im Krankenhaus Elisabeth – Alina Mühlberger geboren. Fünf Minuten später folgte dort noch ein Mädchen, zunächst ohne Vornamen – nach der schnellen Geburt möchte sich die Mutter dafür noch etwas Zeit nehmen. Um 11.07 Uhr kam das erste Kind im St.-Josefskrankenhaus zur Welt: Dort war es dann ein Junge.