Heidelberg. (rnz/rl) Mit Illumination, Kanonenschlag und Feuerwerk wird am Samstag, 1. September, die diesjährige Schlossbeleuchtungs-Saison beschlossen. Das Spektakel beginnt um 22.15 Uhr traditionell mit bengalischem Feuer, das die Schlossruine in roten Lichtschein taucht. Anschließend wird die Alte Brücke durch ein Brillantfeuerwerk in Szene gesetzt. Zur letzten Schlossbeleuchtung des Jahres werden wieder zahlreiche Besucher in der Stadt erwartet.

Beste Sicht auf Schloss und Alte Brücke

In Heidelberg gibt es einige Stationen, die eine besonders gute Sicht auf das Event garantieren: Dazu gehören zum Beispiel der berühmte Philosophenweg und die Theodor-Heuss-Brücke – diese ist für die Zeit der Veranstaltung für Fahrzeuge gesperrt und bietet damit ausreichend Platz für Zuschauer. Auch ein Platz auf einem der Neckarschiffe oder an der Flusspromenade versprechen stimmungsvolle Augenblicke.

Nepomuk-Terrasse mit Live-Musik

Die Nepomuk-Terrasse am nördlichen Ende der Alten Brücke bietet einen einzigartigen Blick auf das Schloss und gilt als beliebter Aussichtspunkt für das Spektakel. Ein kleiner Biergarten vor Ort ist am Samstag von 16 bis 23 Uhr sowie am Sonntag von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Für Musik sorgen die "Heidelberg JazzMen" am Samstag von 18 bis 23 Uhr und die Band Kings Cross am Sonntag von 12 bis 16 Uhr. Auf dem Kornmarkt in der Altstadt findet am Samstag von 12 bis 20 Uhr ein Kunsthandwerker- und Warenmarkt statt.

Schlossbeleuchtung mit Tradition

Die Heidelberger Schlossbeleuchtungen gehen auf eine jahrhundertealte Tradition zurück. Die Zerstörung des Heidelberger Schlosses durch die Truppen des Sonnenkönigs Ludwig XIV. 1689 und 1693 wird durch das bengalische Leuchtfeuer symbolisiert. Die Romanze zwischen Kurfürst Friedrich V. und seiner frisch angetrauten Gattin Elisabeth Stuart 1613 bildet das Drehbuch für das Feuerwerk.

Bitte beachten:

> Aufgrund der Aufbauarbeiten für das Feuerwerk ist die Alte Brücke ab 17 Uhr für Fußgänger und Verkehr gesperrt.

> An der Nepomuk-Terrasse sind keine Auto-Parkplätze vorhanden. Von der Altstadtseite aus können Fußgänger über das Wehr (Höhe Karlstorbahnhof) die Nepomuk-Terrasse auf der Neuenheimer Seite erreichen.

> Die Bundesstraße B37 wird ab 21.30 Uhr entlang der Altstadt bis zum Karlstor gesperrt.

> Die Theodor-Heuss-Brücke wird ab 22 Uhr für jeglichen Fahrzeugverkehr gesperrt. Fußgänger können aber durchgehend passieren.

> Die Brückenkopfstraße ab der Brückenstraße, die Ziegelhäuser Landstraße bis zum Stiftweg sowie die Neuenheimer Landstraße und die Uferstraße werden ab 21 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

> Alle Sperrungen werden nach Ende der Veranstaltung gegen 23 Uhr wieder aufgehoben.

> Nach der Veranstaltung kommt es durch die Abbauarbeiten an den Neckarbrücken zu Verkehrsbehinderungen.