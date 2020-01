Von Hans Böhringer

Heidelberg. Das iberoamerikanische Theaterfestival ¡Adelante! ist zurück – und wagt bei seiner zweiten Auflage nach 2017 mit einem Gastspiel aus Brasilien den Sprung aus der Altstadt hinaus. Der Künstler und Regisseur Diego Araúja inszeniert sein Stück "Quaseilhas – Quasi-Inseln" in der Turnhalle des ehemaligen US-Hospitals in Rohrbach.

Dafür hat der Brasilianer mit seinem kleinen Team mal eben einen ganzen Pfahlbau aus rosa gestrichenen Sperrholzplatten und Wellblech in die alte Turnhalle verfrachtet. Beim Vor-Ort-Termin mit der RNZ deutet Araúja auf einen der Stützpfeiler: "Das sind Baumstämme aus Brasilien", sagt er. "Der Aufbau ist ein Spiegelbild der Pfahlbauten, in denen ich aufgewachsen bin."

Hintergrund > Das iberoamerikanische Theaterfestival ¡Adelante! des Theaters Heidelberg ist drei Jahre nach der Premiere wieder da: Vom 1. bis 8. Februar werden bei der zweiten Ausgabe 13 Gastspiele aus elf Ländern sowie eine internationale Koproduktion gezeigt. ¡Adelante! bietet einen Überblick der [+] Lesen Sie mehr > Das iberoamerikanische Theaterfestival ¡Adelante! des Theaters Heidelberg ist drei Jahre nach der Premiere wieder da: Vom 1. bis 8. Februar werden bei der zweiten Ausgabe 13 Gastspiele aus elf Ländern sowie eine internationale Koproduktion gezeigt. ¡Adelante! bietet einen Überblick der zeitgenössischen Theaterproduktion in Iberoamerika – also in Ländern wie Mexiko, Bolivien, Kolumbien, Chile, Ecuador oder Kuba. Die Stücke laufen mit deutschen Übertiteln in den Spielstätten des Theaters – Ausnahme ist das Stück "Quaseilhas" (siehe Text unten), das auf dem Gelände des früheren US-Hospitals in Rohrbach aufgeführt wird. Festivalhöhepunkt ist das Stück "La Flauta Mágica – Die Zauberflöte", das letzte Woche beim Festival "Santiago a Mil" in Chile uraufgeführt wurde. An dieser Koproduktion sind Künstlerinnen aus Deutschland, Chile, Mexiko, Uruguay und Italien beteiligt. Die Premiere am 1. Februar ist ausverkauft, aber es gibt noch wenige Restkarten für die Aufführung am 4. Februar, 20.30 Uhr. Infos: www.adelante-festival.de.

[-] Weniger anzeigen

Diego Araúja kommt aus dem Armenviertel Alagados in der Stadt Salvador an der brasilianischen Atlantikküste – seine Vorfahren aber gehörten zum Volk der Yorùbá aus Westafrika. Für "Quasi-Inseln" hat der Künstler drei Jahre lang sein eigenes kulturelles Erbe als Afrobrasilianer erforscht. Das Ergebnis ist eine Aufführung, die wohl nicht für jeden Zuschauer gleich so leicht zugänglich ist – schon allein sprachlich. Denn Araúja verwendet eine Poesieform der Yorùbá, das Oríkì. Das ist ein meist gesungenes Lobesgedicht, das etwa von einer Familie, den Eigenheiten ihrer Mitglieder und ihrem Heimatort handelt. "Wenn ich dir mein Familien-Oríkì singe, dann weißt du, woher ich komme", sagt der Regisseur.

Auch Übertitel, die bei allen anderen ¡Adelante!-Aufführungen helfen, gibt es bei "Quasi-Inseln" nicht – und zwar ganz bewusst. "Denn Diego Araúja spielt ja gerade mit der Fremdheit der Sprache", erklärt Jana Lösch vom Heidelberger Theater. Klar ist aber immerhin so viel: In dem Stück interpretieren drei Künstler in drei abgegrenzten Bereichen der Hütte zwölf Oríkìs – mit einer Mischung aus Gesang, Schauspiel und Tanz. Dabei dient die Pfahlbau-Hütte als Kulisse, Bühne und Zuschauerraum zugleich.

Mit Baumstämmen aus Brasilien wurde in der Turnhalle des US-Hospitals in Rohrbach ein Pfahlbau nachgebaut. Darin führt Regisseur Diego Araúja sein Stück „Quaseilhas – Quasi-Inseln“ auf – eine Mischung aus Gesang, Schauspiel und Tanz. Foto: Alex

Diego Araúja konsultierte beim Schreiben des Stücks eigens einen Yorùbá-Lehrer. Auf die Frage, welches Wort man an einer bestimmten Stelle verwenden solle, antwortete der Lehrer: "Das Wort, das am schönsten klingt." So funktioniere die Sprache eben, sagt der Künstler. Ein Beispiel: Wer auf Yorùbá "Guten Tag" sagt, sagt wörtlich: "Möge der Tod dich nicht treffen, damit das, was du vorhast, gelingt."

In Araújas Generation wurde diese Sprache nur spärlich benutzt, seine Großmutter aber sprach in der Familie Yorùbá – sie hat viel an ihn weitergeben. Die Sprache sei eng mit religiösen Ritualen verwoben, erklärt er. In der Zeit der Kolonialisierung und Sklaverei habe die Yorùbá-Kultur europäische Elemente wie die katholischen Heiligen mit in ihre Rituale aufnehmen müssen, sonst hätte sie die Verschleppung nach Südamerika nicht überstanden. Afrikanische, indigene und europäische Kulturen seien so in Brasilien vermischt, meint Araúja – und das nicht immer harmonisch: "Brasilien wird als fröhliches Land verkauft, aber es hat ein großes Problem, was Ethnien betrifft." Araújas will mit seinem Stück mithilfe der afrikanischen Tradition diese ethnischen und politischen Fragen ergründen.

Eine Anleitung, wie das Schauspiel in fremder Sprache zu verstehen sei, will Araúja nicht geben. Wie die Heidelberger reagieren, könne man nicht vorhersehen, sagt er, das sei Teil des Prozesses.

Aber seine Co-Autorin und Schauspielerin Laís Machado findet dann doch noch etwas deutlichere Worte: "In Brasilien verstehen die Leute genauso wenig. Die Weißen hatten hinterher bestimmte Dinge gefragt, die Schwarzen andere. Aber der Europäer weiß, was er in Afrika angestellt hat – irgendeine Verbindung wird ihm schon einfallen."

Info: Das Stück wird von 5. bis 8. Februar, je 18 Uhr, täglich im US-Hospital aufgeführt. Tickets gibt es unter: www.adelante-festival.de.