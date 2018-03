Von Thomas Seiler

Ziegelhausen. Beim "Zugführer" der Ziegelhäuser Karneval-Gesellschaft (ZKG), Volker Lieboner, spürte man die pure Begeisterung. "Neue Gruppierungen machen unseren traditionellen Narrenwurm lebendiger denn je", kam er ins Schwärmen, bevor sich der Fastnachtszug vom Steinbachtal hinab zum Neckar bewegte. Der 62-Jährige meinte damit gleich vier Formationen aus den südlicheren Gefilden der Republik, die erstmals den Weg an den Neckar fanden und den Zaungästen auf ganz verschiedene Art und Weise ihre Traditionen vermittelten.

Etwa die die Hexenzunft Oberderdingen-Neibsheim mit dem sinnträchtigen Namen "Hex Hex Obe Nei". Dass sie in ihren schwarz-gelben Farben genauso wie die Rot-Grün gekleideten Ziegelhäuser Hexen jede Menge Schabernack im Sinn hatten, verstand sich von selbst. Aus der Gemeinde March-Holzhausen in der Nähe von Freiburg reiste wiederum die Narrenzunft "Marchwaldgeister" an. Das Kostüm, also das "Häs", stellt dabei einen viel bestaunten bunten Blätterbaum dar, während die Maske aus einer lachenden und einer weinenden Seite besteht. Noch länger dauerte die Fahrt der Narrenzunft "D’r Schwarze Pudel" aus dem Alb-Donau-Kreis. Immer wieder erklang beim Marsch über die Peterstaler Straße unter der Tiermaske mit den feurigen Augen der Ruf "Pudel, pass auf". Der bezieht sich, wie ein Begleiter dieser ganz in Schwarz gekleideten Narren verriet, auf eine Sage der Stadt Langenau, wonach ein Pudel den Schatz der ehemaligen Burg bewacht.

Der lässt sich bestimmt auch nicht vom Fanfarenzug Kehl, dem vierten Neuling im Bunde, vertreiben, obwohl der musikalische Leiter Thierry Repholz, sämtliche Klangmuster abrief - und das im Verbund mit dem ZKG-Fanfarenzug, dem des Heidelberger Carneval Clubs (HCC) und dem Spielmannszug Frauenweiler.

Zusätzlich hielten jede Menge Motive die Zaungäste in Bann. Da wetterte der Musik-Lkw "DJ Chanx" aus Neckargemünd gegen das "Aus vieler Traditionsclubs", wehrten sich die heimischen "Hutbrummer" gegen den Untergang der Insektenwelt, prangerte die Freiwillige Feuerwehr die "Christbaum-Mafia" an und wünschten sich die TSG-Handballerinnen das Ende des "Kloster-Streits" in der Abtei Neuburg. Am besten mit Schnaps, den auch das "Petersdäler Bergvolk" in Struwwelpeter-Manier freizügig verteilte.

Seit 60 Jahren läuft bereits Kurt Gutfleisch bei der "Liedertafel" mit, diesmal den Plastikmüll aus dem Meer hinter sich herziehend. Muskelbepackt zeigten sich dagegen die "Superhelden" aus dem Nachwuchs des AC Germania, während das Jugendzentrum die Flower-Power-Ära anpries, die Fußballer der DJK/FC mit Getöse "der Fifa an die Wäsch’" gingen, die Spaß-Gesellschaft sich als "Sexy Neckarwiesen-Wache" anbot und die "Best Ager" der ZKG als schwitzende Eisbären den "Plan(et) B" vermissten.

Auf ihr Konzert mit dem Shanty-Männerchor Moordorf am 2. Juni machte die Chorgemeinschaft AGV/Liederkranz aufmerksam, wohingegen die "Ranzengarde" des Stadtteilvereins die Ausstellung "Hinz und Kunst" am 2. März im Auge hatte. Dazwischen tummelten sich sämtliche Sparten der ZKG, des HCC sowie des Eppelheimer Carneval Clubs und natürlich auch die Wagen des Heidelberger Karneval-Komitees (HKK) und der Kurpfälzer Trabanten.