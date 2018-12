Einheiten der Polizei im Einsatz im Hochhaus. In der Wohnung im 15. Stock fanden die SEK-Beamten die drei Leichen. Bei den Toten handelt es sich um eine Frau und zwei Männer. Foto: Priebe/PR-Video/dpa

Drei Leichen fanden Polizisten in der Wohnung im 15. Stock eines Hochhauses auf dem Emmertsgrund. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Ein Großaufgebot mit rund 20 Fahrzeugen, einem Hubschrauber und Polizeihunden war in der Nacht zum Mittwoch im Einsatz. Foto: Priebe/PR-Video/dpa

Heidelberg. (pol/dpa/rl) Zu einem tödlichen Familiendrama kam es in einem Hochhaus auf dem Emmertsgrund am späten Samstagabend. Dabei starben drei Menschen: ein 71-jähriger Mann, seine 75-jährige Ehefrau und der 43-jährige Sohn der beiden. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Eine Nachbarin hatte am Dienstagabend gegen 22 Uhr in der Wohnung im 15. Stock Schüsse gehört und danach den Notruf gewählt. Aufgrund der unklaren Lage forderte die Polizei das Spezialeinsatzkommando der Polizei Baden-Württemberg (SEK BW) an.

Das SEK rückte Anwohnern zufolge mit rund 20 Fahrzeugen und einem Hubschrauber an. Auch Polizeihunde und mehrere Rettungswagen waren im Einsatz. Die Einsatzkräfte sperrten den Bereich um den Wohnkomplex großräumig ab.

Um 0.30 Uhr drangen die Einsatzkräfte mit schwarzen Helmen und Schutzwesten in die Wohnung im obersten Stock und sprengten dabei zwei Türen auf. Anwohner sagten, sie hörten einen lauten Knall. In der Wohnung wurden dann die drei Leichen entdeckt.

Laut Polizeibericht hatten alle drei Leichen Schussverletzungen. In der Wohnung wurde eine Pistole sichergestellt. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen derzeit davon aus, dass der 71-Jährige seine Frau und seinen Sohn getötet hat und sich anschließend selbst das Leben nahm. Der 71-Jährige war Inhaber einer Waffenbesitzkarte.

Das Motiv der Tat ist noch unklar. Von einer durch die Staatsanwaltschaft Heidelberg angeordneten Obduktion der Toten am Mittwochmorgen bei der Rechtsmedizin Heidelberg erwarten die Ermittler weitere Erkenntnisse.

Der Hausmeister sagte, die Polizei sei in dem Mehrfamilienhaus öfter im Einsatz.

Update: 14.30 Uhr, Mittwoch, 19. Dezember 2018