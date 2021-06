Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Als Sascha S. (Name geändert) am Mittwoch über seine Taten sprechen will, kommen ihm beinahe die Tränen. Es bleibt still im großen Saal des Landgerichts. Sein Blick wandert zu seinen Eltern, die im Zuschauerraum sitzen. Wie seine drei Mitangeklagten ist Sascha S. Jahrgang 1998, wie er leben alle bei ihren Eltern. Doch nur seine sind da. Aus Scham hätten die anderen die eigenen Eltern gebeten, nicht zu kommen: "Ich weiß nicht, wie ich ihnen in die Augen schauen soll", erklärt einer.

Dem Quartett wird vorgeworfen, als Teil einer aus der Türkei operierenden Bande dabei geholfen zu haben, fünf gutgläubigen Senioren fast eine halbe Million Euro abzunehmen. Die Anklage lautet auf gemeinschaftlichen gewerbsmäßigen Bandenbetrug. Ihr ältestes Opfer war 91 Jahre alt. Alle Angeklagten legten ein Geständnis ab.

Schulden, Spiel- und Drogensucht, ein niedriges Azubi-Gehalt und dazu Langeweile während der Corona-Krise – die Angeklagten erklärten, sie seien in die Sache reingerutscht. Das schnelle Geld sei zu verlockend gewesen. Mohammed K. (Name geändert) etwa erzählt, er habe von einem Freund ein Bild von Geldbündeln geschickt bekommen. Er konnte es gerade gebrauchen: Zu dieser Zeit lässt er sein Studium schleifen, geht nicht einmal in die Vorlesung, spielt an Glücksspielautomaten, wo er einmal 2000 Euro in drei bis vier Stunden verzockt. Am Wochenende raucht er Cannabis, trinkt Alkohol und schnupft Kokain. Wenn er am Montag noch nicht fit genug ist, um seinem Vater im Laden zu helfen, zieht er sich noch mehr davon in die Nase. "Ich habe nur fürs Wochenende gelebt", sagt Mohammed K. Unter der Woche habe er 60 bis 70 Stunden im väterlichen Laden gearbeitet, den er mit seinem Bruder irgendwann übernehmen möchte. 1000 Euro habe er im Monat bekommen.

Seine erste Tour für die Bande führt Mohammed K., der nicht in Heidelberg wohnt, in den Stadtteil Emmertsgrund. Sein Freund, von dem er das Bild mit den Geldscheinen bekommen hat, sitzt neben ihm im Auto. Sie werden von einem Mann am Telefon zu einem Altersheim gelotst.

Die Bande betrügt die Senioren mit dem sogenannten Falsche-Polizisten-Trick. Aufbau der Organisation und Ablauf des Betrugs sind meist ähnlich: Aus einem ausländischen Callcenter – in diesem Fall in der Türkei – rufen die Täter Menschen an, deren Nummern sie sich aus dem Telefonbuch suchen. Ein Kriterium dabei ist ein altmodisch klingender Vorname. Geht das Opfer ans Telefon, stellt sich der Anrufer als Polizist oder Staatsanwalt vor. Die Geschichten, die sie dann erzählen, variieren: Mal wurde ein Einbrecher festgenommen, bei dem man die Adresse des Opfers gefunden habe, mal hat man Informationen über korrupte Bankmitarbeiter. Die "Lösung", die die Betrüger anbieten: Die alten Menschen sollen ihr Bargeld und ihre Wertsachen ihnen – also angeblich der Polizei – übergeben oder dafür sogar vorher ihr Konto leerräumen.

250.000 Euro waren in der Tasche, die Mohammed K. an der Bushaltestelle in der Nähe des Altersheims abholte. Das 91-jährige Opfer hatte geglaubt, es dort für Polizisten zu deponieren, nachdem ihm gesagt wurde, dass ein Mitarbeiter seiner Bank gemeinsame Sache mit der ukrainischen Mafia mache. 2500 Euro bekam Mohammed K. für diesen Job.

Noch mehrmals waren die Angeklagten in verschiedenen Konstellationen unterwegs, meist in Heidelberg, um Geld und Wertsachen für die Bande einzusammeln. Sascha S. brachte es dann oft nach Nordrhein-Westfalen, um es dort den Hintermännern zu übergeben. 600 Euro bekam er dafür in der Regel. Er ist der einzige der drei Angeklagten, der noch auf freiem Fuß ist. Angesetzt sind fünf Prozesstage. Das Urteil könnte am 30. Juni verkündet werden.