Viel los war auf dem Radweg in der Mittermaierstraße, an dem die Polizei ihre Kontrollstelle aufgebaut hatte. Etwas mehr als vier Prozent der Radler wurden während des einstündigen Einsatzes ohne Licht erwischt. Foto: Philipp Rothe

Von Holger Buchwald

Heidelberg. Kurz nach Einbruch der Dunkelheit herrscht Hochbetrieb in der Mittermaierstraße. Radler an Radler kommt einer nach dem anderen von der Ernst-Walz-Brücke. Doch auf der Höhe der St.-Albertus-Kirche werden sie auf dem schmalen Radweg erst einmal ausgebremst. "Langsam, langsam", ruft ein Verkehrspolizist in gelber Warnweste. Mit der Haltekelle sortiert er alle, die kein Licht haben, aus. Die "Übeltäter" müssen auf den Parkplatz hinter der Kirche abbiegen. Dort wartet Einsatzleiter Michael Arnold mit seinen Kollegen.

Mit dabei bei der Fahrradkontrolle sind auch die "Schüler machen Zeitung"-Reporter Ben Hansen (14), Titus Kley und Noam Runge (beide 15). Die drei Neuntklässler aus dem Heidelberg College wollten einmal einen RNZ-Reporter bei seiner Arbeit begleiten und sind nun voll bei der Sache. Eifrig schreiben sie mit, befragen sowohl Polizisten als auch Radler. "Finden Sie das gerecht?", will Ben von einem jungen Mann wissen, der erwischt worden ist. "Nö, gerecht ist das nicht", antwortet dieser. Zähneknirschend lässt er trotzdem die Prozedur über sich ergehen, gibt einem Verkehrspolizisten seinen Personalausweis. Wie noch 27 andere Personen an diesem Abend, wird er bald Post von der Stadt bekommen - und 20 Euro Verwarnungsgeld bezahlen müssen.

"Ich hätte gedacht, dass die Radler angepisster sind, wenn sie erwischt werden", sagt Noam. In der Tat reagieren die meisten der ertappten Verkehrssünder recht gelassen. Viele geben freimütig zu, dass sie nicht nur andere, sondern auch sich selbst gefährden, wenn sie ohne Licht unterwegs sind. So auch ein Student, dessen größte Sorge es ist, zu spät zur Arbeit kommen.

Wie alle Radler ohne Licht muss er auf dem restlichen Weg sein Gefährt schieben. "Die Verkehrskontrolle war doch angekündigt, haben Sie das nicht in der Zeitung gelesen?", fragt Verkehrspolizist Markus Rosenkränzer. Doch der junge Mann zuckt nur mit den Schultern: "Ich habe keine Regionalzeitung." Pech gehabt.

"Es geht uns nicht darum, so viele Radler wie möglich zu erwischen, sondern um die Verkehrssicherheit", sagt Arnold. Ein paar Mal sind seine Kollegen an diesem Abend auch wirklich "Freund und Helfer": Christian Schmidt versucht den Dynamo einer jungen Frau zu reparieren, doch ihm fehlt das passende Werkzeug. "Guckt mal, die hat gerade ein neues Licht gekauft", ruft kurz darauf Nachwuchsreporter Titus seinen beiden Kumpels zu. Die Frau, die gerade aus dem Verkehr gezogen wurde, zieht in der Tat ein noch verpacktes Fahrradlicht aus ihrem Rucksack. Auch hier hilft die Polizei gerne weiter. Ein Beamter hat ein Taschenmesser dabei und öffnet die Packung.

Jeder "Verkehrssünder" hat seine eigene Geschichte: Ein Mann, der einen befreundeten Krebspatienten im Uniklinikum besuchen wollte und das unbeleuchtete Fahrrad bei einem Bekannten geliehen hat. Eine Mutter, die nicht bemerkt hatte, dass die Batterie ihres Kinderanhängers den Geist aufgegeben hat. Und eine Studentin, die ein Leihrad der Firma Nextbike angemietet hat, an dem das Licht komplett fehlt. Auch hier beweisen die Polizisten Fingerspitzengefühl: Sie verwarnen sie nur mündlich.

"Wir haben uns auf jeden Fall das beste Thema rausgesucht", ist Ben am Ende der Kontrollen überzeugt. Für Titus hat sich der Recherchetermin doppelt gelohnt. Denn kurz vorher hat er sich selbst noch ein Fahrradlicht gekauft. "Das wollte ich schon lange machen, mein altes war kaputt", sagt er. Eine Stunde dauerte die Kontrolle. In dieser Zeit haben 676 Radler die Zählanlage auf der Ernst-Walz-Brücke passiert. Etwas mehr als vier Prozent hatten kein Licht. Für Michael Arnold ist nun der Schwerpunktmonat Fahrradsicherheit beendet. "Jetzt müssen wir uns um den Weihnachtsverkehr kümmern."