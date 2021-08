Heidelberg. (jul) Aus dem ehemaligen Crowne Plaza-Hotel in der Kurfürstenanlage in der Weststadt wird ein Hilton. Die amerikanische Hotelkette gab in einer Pressemitteilung bekannt, einen entsprechenden Franchise-Vertrag unterzeichnet zu haben. Das Hilton Heidelberg sei eine interessante Ergänzung des wachsenden Portfolios in Deutschland, heißt es in der Mitteilung. Hilton eröffnet in diesem Jahr rund 40 neue Hotels in Europa, in Deutschland unter anderem in Düsseldorf, Stuttgart und Konstanz.

Die ersten Gäste will das Hotel in der Kurfürstenanlage mit seinen 244 hochwertigen Zimmern und Suiten im Sommer 2022 empfangen. Bis dahin sollen Restaurant, Bar, Lounge- und Fitnessbereich fertig sein.

Das Hotel steht seit über einem Jahr leer. Damals hatte die Betreibergesellschaft Tidal Operations Germany Insolvenz angemeldet und alle 74 Beschäftigten entlassen. Als Grund für die Schließung nannten die Insolvenzverwalter einen "erheblichen Investitionsstau".

Später übernahm die Westmont Hospitality Group das Crowne Plaza. Sie kündigte als Betreibergesellschaft umfassende Renovierungen an, den Austausch von Leitungen und eine neue Gestaltung. Man plane, "das Hotel komplett neu an den Markt zu bringen", – in welcher Form und unter welcher Marke stand noch nicht fest. Die Gesellschaft betreibt eigenen Angaben nach 500 Hotels in Amerika, Europa, Asien und Afrika. Dazu gehören Häuser unterschiedlicher Marken wie Sheraton, Hyatt, Marriott, Holiday Inn und Hilton.

Das Hotel in der Kurfürstenanlage existiert seit 1838 und wurde als erstes Haus der Weststadt anlässlich der Eröffnung des Hauptbahnhofs – der damals gegenüber auf dem Gelände des heutigen Mengler-Baus stand – errichtet. Das Hotelgebäude befindet sich seit 2017 im Besitz der Investmentgesellschaft Invesco Real Estate.