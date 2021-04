Von Holger Buchwald

Heidelberg. Es ist mit Abstand die größte Baustelle Heidelbergs und für den jungen Passivhaus-Stadtteil Bahnstadt die wichtigste: Rund 300 Millionen Euro investiert die Gustav-Zech-Stiftung in die fünf Gebäude rund um den Europaplatz, der gerade im Süden des Hauptbahnhofs entsteht. Kai M. Dreesbeimdiek, Geschäftsführer der Gustav-Zech-Stiftung Management GmbH, und sein Team informierten nun Oberbürgermeister Eckart Würzner und Baubürgermeister Jürgen Odszuck bei einem Baustellenrundgang über den Fortgang der Arbeiten.

Aus dem vierten Obergeschoss des neuen Hotels der Atlantic Hotelgruppe sind die Konturen der anderen Gebäude schon deutlich zu erkennen. Mit elf Stockwerken über dem Europaplatz und 13 vom Bahn-Niveau aus gesehen wird der Beherbergungsbetrieb mit Bar auf dem Dach und 310 Zimmern das höchste Gebäude am Platz. Davor wächst schon langsam die neue Zentrale der Heidelberger Volksbank in die Höhe.

Noch konkretere Formen nimmt die Stadtloggia an: Vom Querbahnsteig des Hauptbahnhofes kommt man am Rande dieses Gebäudes durch einen Säulengang künftig trockenen Fußes zum Czernyring, an dem auf der gegenüberliegenden Straßenseite gerade das neue Konferenzzentrum entsteht und die Straßenhaltestelle Hauptbahnhof Süd liegt. In der Stadtloggia selbst sind dann Ladengeschäfte und Gastronomie untergebracht. Sie nimmt die Maße des Querbahnsteigs in dem Säulengang auf und führt ihn damit fort.

Ein Clou des Hotelneubaus: Die Bäder werden als Fertig-Nasszellen noch in der Rohbauphase mit eingebaut. Wie das aussieht, können die Teilnehmer des Baustellenrundgangs im ersten Obergeschoss begutachten. Das Vier-Sterne-Superior-Hotel in direkter Nachbarschaft zum Konferenzzentrum werde nach wie vor gebraucht, ist Unternehmenssprecher Holger Römer überzeugt. Auch wenn derzeit einige Hotel-Betriebe infolge der Coronakrise ins Straucheln gekommen sind, glaubt Römer fest an das Konzept.

Bereits im Sommer nächsten Jahres soll die Stadtloggia fertig sein, sodass die Bahnstädter endlich ihren direkten Zugang zum Hauptbahnhof erhalten. "Wir sind im Zeitplan. Natürlich gab es durch Corona leichte Verzögerungen, wir haben aber einen guten Puffer eingebaut", sagt Dreesbeimdiek. Die Rampe, die vom Czernyring in das unter dem Europaplatz liegende Fahrradparkhaus mit 1600 Stellplätzen führt, ist schon fast fertig. Im ersten Untergeschoss zeigt Dreesbeimdiek einige der noch im Rohbau befindlichen Abteile. 1000 öffentliche Stellplätze sind hier vorgesehen. Was sie kosten werden, ist ebenso unklar wie die Frage, wer die Garage künftig betreibt.

Egal ob an der neuen Sparkassen-Zentrale oder am Wohngebäude im Westen mit 105 Zwei- bis Vier-Zimmer Appartements – überall sind derzeit Arbeiter am Werk. 250 Beschäftigte sind momentan an sechs Tagen der Woche im Einsatz. In der Spitze werden es 500 sein. Oberbürgermeister Eckart Würzner ist froh, die Zech-Stiftung für dieses wichtige Projekt gefunden zu haben. Die Grundstücksfläche umfasst 25.000 Quadratmeter.

Der öffentliche Europaplatz wird 8800 Quadratmeter groß – und damit deutlich größer als der Marktplatz, der Kornmarkt und der Karlsplatz in der Altstadt zusammen. Für die Platzgestaltung mit großformatigen Bodenplatten von 60 mal 60 Zentimetern, 25 Bäumen und Wasserspiel in Form eines runden Beckens mit elf Metern Durchmesser nimmt die Stadt 3,1 Millionen Euro in die Hand. Damit die Bäume auch gedeihen, sind in die Tiefgarage Pflanzbereiche integriert. Dafür hat die Zech-Stiftung auf einige Parkplätze verzichtet. Für Autofahrer entstehen 750 Stellplätze, 160 davon können öffentlich genutzt werden.

50 Prozent der Büro- und Gewerbeflächen sind bereits belegt. Die 105 Mietwohnungen, davon 20 Prozent gefördert, werden ab Juli 2022 bezugsfertig sein. Und für Holger Römer ist jetzt schon klar: "Das wird alles sehr gut angenommen."