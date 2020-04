Von Hans Böhringer

Heidelberg. Ein weißer Kleinbus hält am Straßenrand, orange Warnblinker springen an, Uta Graf und Jana Pauly steigen aus. Die beiden öffnen die Hecktüren, desinfizieren ihre Hände, legen Mundschutz, Schutzbrille, Haube und Plastikkittel an, zuletzt streifen sie die Handschuhe über. Graf prüft, ob alles sitzt. Eine Lücke in der Schutzausrüstung wäre schlimm, denn gleich geht es für die Pflegerin in die Wohnung einer Patientin, die positiv getestet wurde auf den Corona-Virus Sars-Cov-2. Angst sich anzustecken, das habe sie aber nie gehabt, meint Graf: "Sonst wäre man im Corona-Taxi am falschen Platz."

Eine Flotte von sieben bis acht solcher Kleinbusse startet jeden Morgen an der Medizinischen Klinik im Neuenheimer Feld, sie besuchen Corona-Patienten, die in Heidelberg und der Region zu Hause isoliert sind. Neben dem Fahrer sitzen in jedem Corona-Taxi Ärztinnen, Pfleger oder studentische Aushilfen. Sie überprüfen den Zustand der Patienten, messen Blutdruck und Sauerstoffwerte, nehmen Blutproben und machen Abstriche für Tests. Die Hausbesuche entlasten die Klinik – und retten Leben. Im Kampf gegen die Corona-Epidemie ist das effiziente Management medizinischer Ressourcen wichtig: Jeder Patient, der zu Hause beobachtet wird, schont die Kapazität der Krankenhäuser.

Entscheidend ist, früh festzustellen, wer wegen der Corona-Erkrankung eine stationäre Behandlung benötigt. Dafür konzipierte die Ärztin Uta Merle die Corona-Taxis – gemeinsam mit Hans-Georg Kräusslich, dem Chef-Virologen am Uniklinikum (hier geht es zu unserem RNZ-Corona-Podcast mit ihm). Die Idee sei schon in der Frühphase der Epidemie entstanden, erklärt Merle: Einer der ersten Corona-Patienten in Heidelberg habe Tag für Tag mitgeteilt, es gehe ihm gut – bis sich sein Zustand plötzlich drastisch verschlechterte.

Dies sei ein Muster der Erkrankung: Erst sieben bis zehn Tage nach Beginn der Symptome lasse sich ein schwerer Verlauf erkennen und die Notwendigkeit eines Klinikaufenthalts feststellen. Merle folgert: "Es ergibt Sinn, Patienten im Auge zu behalten. Das Ziel ist, sie früher aufzunehmen, um so einen schlimmeren Verlauf zu verhindern." Man wolle der Krankheit nicht hinterherrennen, sagt sie – und nennt als prominentes Beispiel den britischen Premierminister Boris Johnson: "Mit dem Corona-Taxi hätte man ihn wahrscheinlich zwei Tage früher aufgenommen."

Die Rolle der Taxizentrale übernimmt das Corona-Callcenter der Klinik. Dort nehmen Studierende von morgens bis abends Anrufe der Patienten an und fragen zudem regelmäßig den Gesundheitszustand bei allen positiven Getesteten in der Region ab. Die Ärztin Theresa Hippchen koordiniert das Callcenter medizinisch. "Sauerstoffmessen ist besonders bei älteren Patienten sinnvoll", erklärt sie, denn die würden oft gar nicht merken, wenn sie Atemnot bekämen und das daher auch nicht mitteilen. Anhand der am Telefon ermittelten Informationen entscheidet Hippchen mit ihrem Team, welche Adressen die Corona-Taxis anfahren sollen.

Die Adresse ihrer Patientin finden Graf und Pauly nicht sofort. In blaugrüner Vollmontur laufen die beiden die Straße ab, fragen eine Passantin nach dem Weg. Manchmal gebe es schräge Blicke. "Da darf man keine Scheu haben", sagt Graf. Der Besuch selbst ist kurz, fünf Minuten etwa: nur ein Abstrich. Neben dem Untersuchen spreche man viel mit den Patienten, um sie zu beruhigen und aufzuklären: "Das ist vielleicht das Wichtigste. Ich habe das Gefühl, viele Patienten fühlen sich im Stich gelassen. Da gibt es viel Redebedarf." Die Hausbesuche seien oft eine große Erleichterung.

Die Heidelberger Corona-Taxis bekommen international Aufmerksamkeit und gelten inzwischen als vorbildliches Model in der Corona-Pandemie. Professorin Merle zeigt sich glücklich über die Kooperation mit dem Gesundheitsamt, das auch die Fahrzeuge zur Verfügung stellt. Die Bekämpfung der Epidemie braucht aber nicht nur Material, sondern auch viel Personal – da berichtet Merle ebenfalls stolz: Fast 1000 Studierende hätten sich nach dem Aufruf der Uniklinik für das Projekt gemeldet.

Jakob Besold ist einer von ihnen: "Ich habe gleich zugesagt, weil man sonst nur zu Hause sitzt und nichts macht." Im Corona-Taxi lerne man sehr viel, erklärt der Medizinstudent, zudem freue er sich über die Rückmeldungen, es gebe viele Dankesmails. "Wir lernen die Patienten kennen. Das ist eine besondere Situation, Hausbesuche macht normalerweise nur der Hausarzt", sagt Besold. Diese Einbindung von Studierenden zur Bewältigung der Epidemie sei einzigartig.

Am Anfang begleiten erfahrene Pflegekräfte die Studierenden bei ihren Einsätzen: So macht es auch Uta Graf bei der Medizinstudentin Jana Pauly. Sie sind fertig mit dem Besuch bei der Patientin, nun folgt das besonders heikle Ablegen der kontaminierten Schutzausrüstung. Das geschieht auf der Straße wie zuvor, nur in umgekehrter Reihenfolge: Handschuhe, Kittel und Haube wandern in schwarze Müllboxen, Schutzbrille und Mundschutz werden desinfiziert – genauso wie die vier Hände, davor, zwischen den Schritten und nach der Umkleide. Dann steigen Graf und Pauly in ihr "Taxi" und es geht weiter zum nächsten Haus, zum nächsten Patienten.