Heidelberg-Emmertsgrund. (pop) Was die "Einschulungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler im Stadtteil Emmertsgrund" anbelangt, scheint es unterschiedliche Wahrnehmungen zu geben. Einmal die von Gesamtelternvertreter Claus-Peter Lerche und zum anderen die der zuständigen städtischen Ämter. Im Bezirksbeirat wurde das Thema ein weiteres Mal intensiv debattiert.

Lerche, der auch Kinderbeauftragter ist, bestand in der Sitzung darauf, dass die Stadt "wirklich den speziellen Ausgangspunkt des Emmertsgrunds sehen muss", also dass "Kinder, die hier eingeschult werden, hinsichtlich der Sprache nicht den Standard wie in anderen Stadtteilen haben". Dazu kämen "vielschichtige Entwicklungsdefizite" und sozioemotionale und motorische Auffälligkeiten. All das, so Lerche, habe er sich nicht aus den Fingern gesogen, und es gehe ihm auch nicht darum, die Stadt an den Pranger zu stellen. Für ihn steht außer Frage, dass die "Defizite der Kinder nicht sinken, sondern steigen".

In der von Isabel Arendt vom Schul- und Bildungsamt sowie Maik Mühlbach und Claudia Döring vom Kinder- und Jugendamt präsentierten Informationsvorlage der Stadt wird nun darauf verwiesen, dass im Schulbezirk der Grundschule Emmertsgrund zum Schuljahr 2019/2020 insgesamt 79 Kinder schulpflichtig gewesen seien. 20 Kinder seien zurückgestellt worden - neun mehr als in den Jahren zuvor. Hiervon hätten drei bis fünf Kinder keine Kindertageseinrichtung im Stadtteil besucht und "zwölf schulpflichtige Kinder wurden bereits im letzten Kindergartenjahr auf ihren etwaigen Anspruch auf ein sonderpädagogisches Förderangebot überprüft". Dieses Dutzend und die 20 Rückstellungen seien allerdings separat zu betrachten.

Es habe sich also nicht bestätigt, dass - so wie im Frühjahr 2019 von der Gesamtelternvertretung dargelegt - 40 Kinder für das Schuljahr 2019/2020 nicht schulreif sind und zurückgestellt werden müssen. Rückstellungen, so Döring, werde es überhaupt "immer geben" - die gebe es "auch in der Bahnstadt". In allen Stadtteilen hätten Kinder Entwicklungsverzögerungen. So wie es im Emmertsgrund sei, sei es "in der Fläche in dieser Größenordnung normal". Es komme nicht an auf die "Frage von Migration und welche Sprache in der Familie gesprochen wird", sondern "auch auf die individuellen Fähigkeiten der Kinder".

Arendt ergänzte, dass die Schulempfehlungen auf dem Emmertsgrund dem Landesdurchschnitt entsprechen würden: Jeweils einem Drittel der Emmertsgrunder Kinder würde nach der Grundschule die Haupt-, die Realschule oder das Gymnasium empfohlen. Aus ihrer Sicht ist das ein "hervorragendes Ergebnis".

Als CDU-Bezirksbeirätin Sigrid Kirsch einwandte, sie verstehe nicht, warum es mal so und dann wieder anders gesagt würde, erklärte Arendt, dass womöglich "zweierlei Dinge zusammengemischt wurden": Die 20 Rückstellungen und die zwölf sonderpädagogischen Überprüfungen.

Schlussendlich zog Grünen-Rätin Heidrun Mollenkopf das Fazit, es handele sich "offenkundig um kein spezielles Emmertsgrund-Problem", sondern um ein gesamtgesellschaftliches und familiäres. Und SPD-Rat Volker Kreye bilanzierte, dass er aus der Sitzung "deutlich beruhigter" herausgehe als er hineingegangen sei.