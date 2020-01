Von Walter Petschan

Heidelberg-Wieblingen. Schon längere Zeit vor dem Ersten Weltkrieg trat in Heidelberg der Gedanke an eine Eingemeindung Wieblingens auf, veranlasst durch die zunehmende Ausbreitung der Stadt nach Westen und auch durch die Eingemeindungen Neuenheims (1891) und Handschuhsheims (1903). Denn das gesamte gegenüberliegende Neckarufer gehörte seither zur Stadt.

Die Initiative zu Eingemeindungsverhandlungen ging jedoch von Wieblingen aus. Angeregt durch die Planungen für die Neckarkanalisierung und für die Verlagerung des Hauptbahnhofs sowie vor allem durch den Wunsch, auch Wieblingen an das Straßenbahnnetz anzuschließen, forderte die Fraktion der "Fortschrittlichen Volkspartei" des Wieblinger Bürgerausschusses am 9. Dezember 1912 den Gemeinderat auf, sich mit diesem Thema zu befassen. Der Bürgerausschuss war damals in den badischen Gemeinden neben dem Gemeinderat ein zweites gewähltes Gremium, das weitergehende Beschlüsse des Gemeinderates bestätigen musste.

Jakob Maaß, Rosenwirt und letzter Wieblinger Bürgermeister. Foto: Stadtteilarchiv

Am 15. März 1913 ermächtigte der Bürgerausschuss einstimmig den Gemeinderat zu offiziellen Eingemeindungsverhandlungen und Bürgermeister Jakob Maaß bat Oberbürgermeister Karl Wilckens um einen Termin. Die Antwort zeigt, dass Wieblingen kein vorrangiges Thema für die Stadt war: Man werde sich in den nächsten Monaten wieder melden. Wieder war es die Fortschrittliche Volkspartei, die am 16. Juli für den Gemeinderat einen ersten Entwurf von "Einverleibungsbedingungen" formulierte. Aus heutiger Sicht ist die Aussage, dass "bei Fertigstellung des Zentralfriedhofs (gemeint ist im Neuenheimer Feld) die Errichtung einer Neckarbrücke bei Wieblingen erforderlich wäre" besonders brisant. Als Termin der Eingemeindung wurde der 1. Januar 1914 vorgesehen.

Straßenbahn, Kanalisation und Farrenstall Von Walter Petschan Wieblingen. Nachdem die Regelung der Allmendfrage in das staatliche Gesetz ausgelagert worden war, umfasste der Vertrag zwischen der Stadt Heidelberg und der Gemeinde Wieblingen vom 18./23. Dezember 1919 noch 19 Paragrafen. Wichtig für die Wieblinger war sicher, dass im Alten Rathaus ein Gemeindesekretariat bestehen blieb, wo "sämtliche gemeindegerichtlichen Geschäfte, Beglaubigungen und dergleichen" im Ort selbst erledigt werden konnten. Dieses Sekretariat bestand, bis es 1931 entgegen dem Eingemeindungsvertrag aufgelöst wurde. Fortan mussten die Wieblinger jeden kleinen Verwaltungsakt in der Stadt erledigen. Erst 1993, also nach über 60 Jahren, kehrte das Gemeindesekretariat als "Bürgeramt” wieder an seinen alten Platz zurück. Im Eingemeindungsvertrag wurde festgelegt, dass die Beamten und Angestellten in den städtischen Dienst übernommen und dabei finanziell nicht schlechter gestellt werden sollten als bisher. So wurde der Ratsschreiber Theodor Schlez weiterhin im Gemeindesekretariat als Ratsschreiber für den neuen Stadtteil weiterbeschäftigt und sein Stellvertreter Wilhelm Treiber ins städtische Grundbuchamt übernommen. 1924 folgte Treiber seinem ehemaligen Chef als letzter Wieb-linger Ratsschreiber nach. Der örtliche Friedhof sollte, "solange er ausreicht", beibehalten werden. Als er in den 1960er Jahren geschlossen und die Wieblinger auf dem Kirchheimer Friedhof bestattet werden sollten, kämpfte der Stadtteilverein erfolgreich dagegen an. Heute hat Wieblingen sogar zwei Friedhöfe. Die Wieblinger befürchteten offenbar auch eine Anhebung der Gebühren; denn sie erreichten, dass in den schon angelegten Straße die Anlieger "nur zur Kostentragung gemäß den seither für Wieblingen geltenden Grundsätzen herangezogen werden" durften und dass für den Wasserbezug "der seitherige Wasserzinstarif bis auf Weiteres maßgebend" sei. Zum Hauptanliegen der Wieblinger wurde vereinbart: "Die elektrische Bahn muss sofort hierher bis an das untere Dorfende weitergeführt werden." Das war schon eine Verkleinerung des ursprünglichen Planes, die Bahn "bis an die Gemarkungsgrenze", also bis Edingen, zu führen. Aus dem versprochenen "sofort" wurden jedoch sechs Jahre; am 17. März 1926 wurde die Bahn eröffnet – eingleisig und im Ein-Stunden-Takt. Dass Wieblingen noch stark landwirtschaftlich geprägt war, zeigen die Vereinbarungen, dass "die nötigen Zuchtfarren, Ziegenböcke und die Schweinefassel" im Ort untergebracht bleiben sollen, dass die Dung- und Latrinenabfuhr direkt auf das Feld, "dem Bedürfnis eines landwirtschaftlichen Ortes entsprechend, uneingeschränkt bleiben" solle, dass Hausschlachtungen weiter gestattet sowie Brücken- und Viehwaage bestehen bleiben sollten. Der städtische Farrenstall sowie die Waagen wurden in den 1960er Jahren trotz des Protests der Bauern eingestellt. Andere Paragrafen blickten weiter in die Zukunft und sorgten für die Modernisierung des Ortes: die Kanalisation und die Elektrizität sollten "tunlichst bald eingeführt" werden. Bis dahin gab es nur die Versorgung mit Gas. Da zur Zukunft auch die Bildung der Kinder gehört, versprach die Stadt, "die Kleinkinderschulen und die Schwesternstationen in gleicher Weise zu unterstützen wie seither die Gemeinde Wieblingen", ebenso "die Überführung der Schulverhältnisse in die Verhältnisse der städtischen Schule in gleicher Weise, wie dies für Handschuhsheim seinerzeit geschehen ist". Damit war die Einführung des sogenannten "erweiterten Unterrichts" gemeint, wofür mehr Schulräume und mehr Lehrkräfte nötig waren als bisher. Weitblickend war sicherlich die Festsetzung, dass "durch rechtzeitiges Zusammenlegen von Gelände Gelegenheit zum Bauen zu geben" sei. Man hatte wohl erkannt, dass dies durch die starke Zersplitterung des Bodens verhindert wurde. Und schließlich legte jeweils ein eigener Paragraf fest, dass das Kirchweihfest, also die Kerwe, auch für die Zukunft bestehen bleiben und dass ein Wochenmarkt nach Bedarf eingeführt werden solle. Zum Wochenmarkt ist es in Wieblingen nie gekommen, und die Kerwe gibt es heute nicht mehr. An diesen beiden Punkten ist zweifellos nicht die Stadt Heidelberg schuld.

Sonderbarerweise endeten mit dem August 1913 zunächst alle Aktivitäten. Und der 1914 beginnende Erste Weltkrieg ließ die weitere Verfolgung des Themas gar nicht zu; die Gemeinden hatten nun genug andere Sorgen.

Im Januar 1919, zwei Monate nach Kriegsende, war es dann der Heidelberger Stadtrat, der beim Wieblinger Gemeinderat anfragte, ob er "die beruhende Angelegenheit" wieder aufnehmen wolle, was Wieblingen sofort bejahte und auch gleich eine Kommission bildete, der außer Bürgermeister Jakob Maaß und dem Ratsschreiber Theodor Schlez noch zwei Gemeinderäte angehörten.

Bei der nächsten Sitzung brachten die Wieblinger einen Entwurf der "Bedingungen und Anträge, die der Vereinigung mit HD zu Grunde gelegt werden sollen" mit. Obwohl die Forderungen gemäßigter waren als 1913, mussten im Laufe der Verhandlungen einige Textteile gestrichen werden. Am 19. Februar beschlossen die Wieblinger diese gekürzte Fassung und stimmten einer Eingemeindung unter diesen Bedingungen einstimmig zu. Als Termin war der 1. Juli 1919 vorgesehen. Tatsächlich antwortete der Heidelberger Stadtrat, dass er das Dokument gutheiße. Doch dann begannen die Probleme, als die Wieblinger ihre Forderungen wieder erhöhten.

Oberbürgermeister Ernst Walz kritisierte in einem Schreiben, dass "gewisse Kreise in Wieblingen" die Regelung des Allmendgenusses ausweiten wollten. Die Allmende war der Gemeindebesitz an Äckern und Wiesen, auf deren Nutzung alle Bürger ab der Volljährigkeit bis zum Tod Anspruch hatten – entweder durch direkte Nutzung oder durch Pachteinnahmen. Manche Wieblinger forderten nun, dass nicht nur die heute zehn Jahre alten Bürgerkinder, wie bisher vorgesehen, den Bürgernutzen behalten sollten, sondern alle, die bis zum Eingemeindungstag geboren werden. Dazu sei Heidelberg nicht bereit; hieran könnten alle Verhandlungen scheitern.

Vielleicht wegen dieser Diskussion wagte es der Bürgerausschuss am 27. März nicht, dem Vertragsentwurf zuzustimmen und berief für den 31. März eine "Volksversammlung" im Gasthaus zum Pflug ein, wo besonders über die Allmendfrage diskutiert wurde. In einer "Resolution" stimmten jedoch die anwesenden Gemeindebürger einstimmig der Eingemeindung unter den ursprünglichen Bedingungen zu. Jetzt wurde der Entwurf der badischen Regierung in Karlsruhe zur Genehmigung vorgelegt. Das diesbezügliche Gesetz wurde am 27. November vom Landtag beschlossen.

Inzwischen war die Zeit knapp geworden und die Termine drängten sich. Am 18. Dezember unterschrieb Ernst Walz den Vertrag, am 23. Dezember Wieblingens Bürgermeister Maaß und der gesamte Gemeinderat. Dazwischen hatten in Wieblingen am 20. Dezember sowohl der Gemeinderat als auch der Bürgerausschuss die künftigen Vertreter des neuen Stadtteils für die städtischen Gremien bestimmt.

Am 30. Dezember fand, obwohl der Vertrag schon unterzeichnet war, ein letztes Gespräch zwischen den Beteiligten statt. Dass die Heidelberger dafür nach Wieblingen ins Rathaus kamen, kann als "vertrauensbildende Maßnahme" nach den nicht spannungsfreien Verhandlungsmonaten gedeutet werden.

Bei der Eingemeindung hatte Wieblingen 3200 und der Grenzhof 90 Einwohner. Die beiden Gemarkungen umfassten 1411,34 Hektar. Das Allmendgut war 178,72 Hektar groß, die "freien" Gemeindegrundstücke 14,24 Hektar. Also etwa ein Fünftel der Ackerfläche war Gemeineigentum; diese Flächen boten sich für die künftigen städtischen Bauplanungen an. Auch finanziell stand Wieblingen nicht schlecht da: dem Gemeindevermögen von 1,15 Millionen Mark standen Schulden von 350.000 Mark gegenüber. Wieblingen kam also nicht mit leeren Händen nach Heidelberg.

Drei Wieblinger, die 1920 kommunalpolitisch tätig waren, äußerten 1960 in einem RNZ-Interview die Meinung, dass es zur Eingemeindung keine Alternative gegeben habe: "Die Gemeinde wäre vor Aufgaben gestellt worden, die sie allein nicht hätte bewältigen können." Dass aber andererseits die Wieblinger bald der Meinung waren, von Heidelberg nicht gebührend beachtet zu werden und dass der Eingemeindungsvertrag nicht voll eingehalten werde, zeigt die Tatsache, dass 1929 der "Gemeinnützige Verein Alt-Wieblingen" gegründet wurde, um die Interessen gegenüber der Stadt zu vertreten. Dieser Verein, der heutige Stadtteilverein, kommt dieser Aufgabe nun schon seit 90 Jahren nach.