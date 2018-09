Beim Sparkassenmarathon - links Bankchef Helmut Schleweis - liefen neben OB Eckart Würzner (Mitte) sein Amtskollege der neuen Partnerstadt Palo Alto, Gregory Scharff (rechts von Würzner), sowie Leslie Lamport aus Palo Alto, Teilnehmer am Heidelberg Laureate Forum (HLF), mit (vorn, 4.v.l.). Läufer und HLF-Gast war auch Google-Chefinformatiker Jeffrey Dean (vorn, 2.v.l.). Foto: Rothe

Heidelberg. (pne) Nicht für alle Heidelberger begann der gestrige Tag mit dem Gang zur Wahlurne. Einige Frühaufsteher versammelten sich zu früher Stunde rund um die Peterskirche - dem Ausgangspunkt für den Deutschen Sparkassenmarathon. Bei der 42. Auflage des Firmenevents, das erstmals in Heidelberg gastierte, gingen knapp 3000 Teilnehmer an den Start. Mit von der Partie waren Sparkassenmitglieder und mehrere Hundert Gastläufer aus dem gesamten Bundesgebiet.

Der Sparkassen-Marathon 2017 - die Fotogalerie

Uwe (43), Gordon (55) und Carsten (46) kamen eigens aus Köln in die Stadt am Neckar. "Für uns ist der Marathon ein Pflichttermin", so Uwe. Während dem ein oder anderen die Anspannung kurz vor dem Start sichtlich anzumerken war, ließ es das Dreigespann locker angehen. Ausgestattet mit Musik-Box, Pailletten-Hüten und rot-weißen Karneval-Westen, waren die Rheinländer der absolute Hingucker im Teilnehmerfeld. "Bei uns als Jecken steht der Spaß eben im Vordergrund", erklärte Carsten.

Aufgeteilt in vier Blöcke ging es für die Läufer auf die Strecken von zehn, 21 und 42 Kilometern. Anders als beim stets gut besuchten Heidelberger Halbmarathon fielen die Anfeuerungsrufe vom Streckenrand dabei eher verhalten aus. Lediglich ein paar hart gesottene Fans und Familienmitglieder reihten sich entlang der Absperrgitter in der Altstadt auf. Für Unterstützung der etwas anderen Art sorgte dafür das Melodia-Quartett, das den Sportlern am Fuß der Ernst-Walz-Brücke Heidelberger Liedgut entgegenschmetterte. Eine Geste, die vonseiten der Läufer mit Beifall gefeiert wurde.

Vorbei an dicken Nebelschwaden zog sich das rote Band aus Sportlern durch das Handschuhsheimer Feld bis zum Olympiastützpunkt. Dort überquerte nach mehr als 50 Minuten auch Oberbürgermeister Eckart Würzner die Ziellinie. Der Schirmherr der Veranstaltung ging über die zehn Kilometer an den Start - gemeinsam mit einer Delegation aus Palo Alto, die derzeit für die Unterzeichnung einer Städtepartnerschaft vor Ort ist. Unter ihnen auch James Keene, der sich begeistert zeigte - auch von seiner eigenen Leistung: "Es lief wirklich gut!"

Um den Sieg kämpften am Ende des Tages aber andere. Die Krone beim Marathon setzte sich Christof Marquardt von der Sparkasse Münsterland-Ost auf. Bei den Frauen gewann Elvira Flurschütz von der Sparkasse Bayreuth.