Die Halle02 in der Heidelberger Bahnstadt. Foto: vaf

Heidelberg. (pol/mare) Schon wieder gab es einen Einbruch in das Veranstaltungsbüro der "Halle02" im Zollhofgarten in Heidelberg: Wie die Polizei berichtet, gab es zwischen Montagabend und Dienstagfrüh einen ungebetenen Gast. Bereits Anfang Juni war die Halle02 ins Visier eines Einbrechers geraten.

Zwischen 18 Uhr am Abend und 8.10 Uhr am Folgetag hat der Einbrecher demnach versucht, in die Räume gekommen. Der Täter hatte zunächst ein angebrachtes Holzbrett abgeschraubt und anschließend die dahinterliegende Fensterscheibe eingeschlagen.

Er versuchte daraufhin, durch das Fenster in den Büroraum einzudringen, was offenbar aber fehlschlug. Der Unbekannte flüchtete daraufhin ohne Beute. In welcher Höhe Sachschaden entstand, steht bislang nicht fest.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter Telefon 06221/991700 zu melden.