Von Helen Moayer Toroghy

Heidelberg. Fritz Unger wird am Sonntag – am 8.8. also – 88 Jahre alt. Das ist für ihn nicht nur wegen der außergewöhnlichen Schnapszahl ein Grund zum Feiern, sondern auch weil seine Lieblingszahl acht gleich viermal vertreten ist: "Für mich ist das etwas Besonderes, denn die Acht bedeutet für mich Ewigkeit", sagt Unger.

Irgendwie hat Fritz Unger es mit Zahlen – und Uhrzeiten: Unter seinen Kollegen bei den Stadtwerken als "Meister der Pünktlichkeit" bekannt, hegt der gebürtige Handschuhsheimer auch noch eine Leidenschaft für alte Uhren. "Die heutigen Quarzuhren sind nicht mein Ding. Mich fasziniert einfach die Mechanik alter Uhrwerke", sagt Unger. Sein Interesse an Uhren wurde schon Ende der 50er-Jahre geweckt. Damals war sein Neffe bei den Stadtwerken für die Uhrenwartungen zuständig. Eines Tages habe der zu ihm gesagt, "du könntest mir eigentlich helfen" und ab dann sei es losgegangen. "Wir haben alle Uhren gewartet, auch die Turm- und Schuluhren", erinnert sich Unger.

Als 1970 die Stadtwerke zur Aktiengesellschaft wurden, übernahm Fritz Unger dann die Stelle seines Neffen. Fritz Unger wurde zum Meister und Gruppenleiter bei den Stadtwerken und arbeitete als Mess-, Regel- und Feinwerktechniker. Die Uhrenwartung ging jedoch in die Hände der Stadt über.

"Daheim habe ich mir dann eine eigene Werkstatt eingerichtet", blickt Unger zurück. Dort hat er es sich zum Hobby gemacht, alte Uhren zu reparieren. Schnell sprach sich das herum, und auch Freunde und Bekannte kamen mit ihren Uhren bei ihm vorbei.

Kuckucksuhren, Stand- und Taschenuhren lassen Fritz Ungers Herz höherschlagen. In seiner Sammlung befinden sich laut seiner Frau Monika "garantiert Hunderte". Seine Lieblingsuhr ist eine alte Spindeluhr mit Kettenaufzug aus dem 18. Jahrhundert.

"Wenn er mit seinem Neffen über Mechanik spricht, dann ist das Gespräch im Fluss", sagt Monika Unger über die Begeisterungsfähigkeit ihres Mannes. Auch heute noch verbringt Unger jeden Tag Stunden in seiner Hobbywerkstatt.

"Ich mag es gerne, wenn man pünktlich ist, und bin es deshalb auch selbst", sagt Unger. Irgendwann habe man aus diesem Grund angefangen, ihn den "Meister der Pünktlichkeit" zu nennen. Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit hat er früh gelernt. Als Kind ist er morgens um halb fünf aufgestanden, um mit raus aufs Feld zu gehen: "Da haben wir Salatköpfe geerntet und anschließend zum Großmarkt meines Vaters gebracht", erinnert sich Unger.

Obwohl er schon seit 28 Jahren im Ruhestand ist, hat er noch immer ein gutes Verhältnis zu seinen alten Kollegen aus den Stadtwerken. Jedes Jahr kamen sie um Weihnachten zum Feiern zusammen. Nur die Corona-Pandemie hat ihnen da letztes Jahr einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Wenn Fitz Unger zurückblickt, ist er vor allem dankbar für seine Frau, die er 2011 kennengelernt hat und die ihn auch während einer längeren Krankheit voll unterstützte: "Wenn ich sie nicht hätte…", sagt Unger.

Um den besonderen Geburtstag angemessen zu zelebrieren, ist ein großes Fest geplant. Sogar der Schnaps passend zur Schnapszahl stünde selbstverständlich schon bereit, scherzt Unger. Seine Töchter, Söhne und Enkelkinder reisen an, die ersten kamen schon am Donnerstag. "Sie haben zu mir gesagt: Vater richte dich, wir kommen alle", so Unger.