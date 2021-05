Heidelberg. (ani) Eigentlich sind "Poser" eher ein Mannheimer Problem – doch nun kommt der fragwürdige Trend auch in Heidelberg an. Das bestätigte Polizeisprecher Norbert Schätzle auf RNZ-Anfrage. Zuletzt seien am vergangenen Wochenende 16 Fahrzeuge in der Stadt aufgefallen und kontrolliert worden. Die Fahrer kamen alle aus Mannheim oder dem Rhein-Neckar-Kreis. Besonders an der Uferstraße in Neuenheim ließen sie in der Nacht auf Sonntag Motoren aufheulen und machten Lärm. Dafür gab es Bußgelder, nachdem Anwohner die Polizei alarmiert hatten. Schätzle erklärt, dass die Polizei den Sommer über Poser vermehrt in den Blick nehmen und intensiv kontrollieren wird. Schwerpunkte für die PS-Protze seien der Bismarckplatz, die Bergheimer Straße und nun vermehrt auch die Uferstraße.