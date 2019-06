Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Bereits 19 mal wurde die Firma "TC Medical Air Ambulance Agency GmbH" allein in diesem Jahr von der Verbraucherzentrale abgemahnt. In Bayern, Hessen, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und anderen Bundesländern haben die Verbraucherschützer bereits Beschwerden erhalten. In Rheinland-Pfalz führt der Dachverband der Verbraucherzentrale sogar einen Prozess, der mittlerweile beim Bundesgerichtshof liegt. Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg hört das erste Mal von der Firma. Der erste Fall spielt ausgerechnet in Heidelberg.

Jonathan Schmidt (Name von der Redaktion geändert) ist auf dem Weg nach Hause, als er am Anatomiegarten auf zwei junge Mitarbeiter der Firma trifft. Sie verwickeln den Studenten in ein Gespräch über die Luftrettung in Deutschland - und wie schlecht es um diese bestellt sei. Es gebe gerade eine aktuelle Studie dazu und es müsse etwas gegen den Missstand getan werden. "Die beiden haben das wahnsinnig professionell gemacht. Kurz danach hat sich das Gespräch schnell geändert", erinnert sich Schmidt. Die Männer hätten Formulare gezückt, es bedürfe nur einer kleinen Spende von 25 Cent, dann würden die Retter mehr staatliche Zuschüsse bekommen. Überrumpelt gibt der Student seine Daten heraus. Darunter auch seine Kontodaten. "Man erlebt das ja häufiger. An diesem Platz stehen ja oft seriöse Stiftungen, dann rechnet man da nicht damit. Ich weiß allerdings, das klingt jetzt total naiv", sagt der Student heute. Trotzdem hatte er schon wenig später ein ungutes Gefühl.

Noch auf dem Nachhauseweg zückt Schmidt sein Handy und recherchiert die Firma. Auf der Internetseite geht es allerdings um Reiseversicherungen und nicht um den Zustand der Luftrettung. Der Student dreht um, konfrontiert die Mitarbeiter, sagt irgendwann auch, er werde mit der Polizei sprechen. Daraufhin ziehen die jungen Männer ab und lassen Schmidt stehen.

Am selben Abend meldet sich telefonisch eine Dame, die mit ihm die Daten für seine Reiserücktransportversicherung abgleichen will. Der Medizinstudent wird ungehalten: "Dann hat sie aufgelegt - und bis heute sind meine Daten nicht abgeglichen." Einige Tage später wird Schmidt erneut angerufen. Nun möchte ein Herr von ihm eine Bewertung des Vertragsgesprächs. "Das fand ich schon faszinierend. Der hat sich klar distanziert", ist Schmidt amüsiert.

"Das sind klassische untergeschobene Verträge", erklärt Matthias Bauer von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. "Ich würde empfehlen, den Vertrag zu widerrufen." Bei einer ordnungsgemäßen Belehrung über die Rechte bei sogenannten Außergeschäftsraumverträgen ist das 14 Tage lang möglich. Erfolgt die Belehrung nicht - und die Beweislast dafür trägt der Unternehmer -, haben die Kunden ein Jahr länger Zeit. "Die Hürden sind recht hoch und ein guter Schutz des Verbrauchers", weiß Bauer.

Ob die "TC Medical Air Ambulance Agency GmbH" sich damit geschlagen gibt, ist unklar. Gründer ist Axel Wolfgang Klenk, außerdem Chef der "Wolfgang Klenk GmbH & Co. KG", die für Abofallen bekannt ist. Die Berliner Zeitung nannte ihn in einem Artikel einmal den "König der Drücker".