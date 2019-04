Von Anica Edinger

Jeder fünfte Euro wird in Baden-Württemberg in Bildung investiert. "Das ist viel", sagt Susanne Eisenmann, die Ministerin für Kultus, Jugend und Sport im Land. Und dennoch: "Wie wir dieses Geld investieren, lohnt jede Diskussion." Daher nahm die CDU-Politikerin die Einladung der hiesigen CDU gerne an - und diskutierte am Montag mit Peer Hübel, CDU-Kandidat für die Kommunalwahl auf Listenplatz 47 und Lehrer am St. Raphael Gymnasium, Niklas Kretz, Kandidat auf Listenplatz 44 und Lehramtsstudent, Regina Wehrle, keine CDU-Kandidatin und Vorsitzende des Gesamtelternbeirats, sowie Martin Dannenmann, ebenfalls kein Kandidat und Direktor der Hotelfachschule, im Dezernat 16 zum Thema "Gute Bildung - Qualität von Anfang an". Ein Überblick, um welche Themen es dabei ging:

> Die Grundschule: Die Iglu-Studie aus dem Jahr 2017 liegt der Kultusministerin noch immer schwer im Magen. Dabei schnitt Baden-Württemberg ungewohnt schlecht ab - vor allem in den Kernkompetenzen Lesen, Rechnen, Schreiben. Jeder fünfte Viertklässler erreiche auch heute nicht den bundesweiten Mindeststandard in Rechtschreibung, jeder sechste nicht in Mathematik, so Eisenmann. Man habe daher an der Grundschule nun die Stunden zum Lesen-, Rechnen- und Schreibenlernen erhöht, so Eisenmann. Zudem müsse man weg von der starken Defizitorientierung - und unter- wie auch überforderte Kinder gleichermaßen unterstützen. Stärkere Schüler zu fördern habe in Baden-Württemberg einfach keine Tradition. Was denn die Diskutanten von den Grundschulen erwarteten, wollte Moderatorin Nicole Marmé wissen. Hübel befand: "In den letzten Jahren wurde zu experimentell vorgegangen." Schreiben nach Gehör habe sich nicht bezahlt gemacht. "Wir haben an unserer Schule zum ersten Mal Förderkurse in Rechtschreibung", so der Musiklehrer. Vor allem an Grundschulen treibt der Kultusministerin aber noch ein ganz anderes Thema Sorgenfalten auf die Stirn.

> Der Lehrermangel: Das Defizit in Grundschulen, den sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren sowie in den Naturwissenschaften wird es auch im kommenden Schuljahr geben. Der Grund: "Eine immense Menge an Pensionierungen", so die Ministerin. Diese hätte eigentlich absehbar sein müssen, ärgert sie sich - hat aber einen Plan, wie das Problem in den Griff zu bekommen ist: Die Ausbildungskapazitäten werden erhöht, im Bereich Informatik - wo die meisten Lehrer fehlen - müsse man den öffentlich Dienst attraktiver machen, zudem sollen Weiterqualifizierungs- und Umschulungsmöglichkeiten ausgebaut werden. Ein Gast regte an, dass sich doch auch Praktikanten die Punkte, die sie für ihren Dienst, etwa an Grundschulen, bekommen, für ihr Studium an der Pädagogischen Hochschule anrechnen lassen könnten. "Eine interessante Idee", befand Eisenmann und will dies nun prüfen.

> Die Realschule: Seit diesem Schuljahr können Schüler an der Realschule auch den Werkrealschulabschluss machen. Nur: Dadurch sinke das Niveau, finden Kritiker. Zudem seien Lehrer an Realschulen nicht auf Kinder mit erhöhtem Förderbedarf vorbereitet. "Die Kritik ist angekommen", meinte die Ministerin dazu. Derzeit gebe es Gespräche mit den Realschulverbänden. Ob die Zusammenlegung wirklich sinnvoll gewesen sei, müsse nun geprüft werden. Derweil habe man allerdings bereits die Poolstunden - also Stunden, die die Lehrer zusätzlich zu den Unterrichtsstunden bekommen - erhöht. Und Eisenmann warb am Montag auch kräftig dafür, alle Schularten weiterhin zu stärken - schließlich hätte jede ihre Berechtigung im Land.

> Das Abitur und die Gesellschaft: Gerade in Heidelberg kennen Eltern, wenn es um die Bildung geht, nur zwei Begriffe: "Gymnasium und Abitur", sagte Dannenmann. Deshalb hätten es hier auch die Berufsschulen so schwer. Dabei seien alternative Bildungswege für viele Kinder schlicht sinnvoller. Und auch Wehrle appellierte: "Es geht nicht darum, ob unsere Kinder Abitur haben - sie sollen glücklich werden." Eine Mutter berichtete von ihren beiden Kindern, die eine Realschulempfehlung bekommen hätten - und sich dann wie "Loser" fühlten. Dass ein Realschulabschluss auch wertvoll sei, bekomme man nicht mehr vermittelt. Eisenmann: "Das ist ein gesellschaftliches Problem." Und: "Dass der prominente Kulturwissenschaftler mehr verdient als der Schreinermeister: Auf den Beweis warte ich noch." Vielleicht müsse man einen "Schreiner-Bachelor" und "Schreiner-Master" einführen, um das Handwerk wieder attraktiver zu machen, so die Ministerin, um direkt nachzuschieben: "Das ist doch pervers."

Die Lösung für dieses Problem hatte jedenfalls keiner der Diskutanten parat. Vielleicht sollte Peer Hübel seinen Schülern künftig mit auf den Weg geben, was er in der Runde im Dezernat 16 noch gestand: "Mein Schwiegervater ist Handwerker - und ich werde niemals so viel verdienen wie er."