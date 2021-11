Von Julia Lauer

Heidelberg. Geschlechtskrankheiten? Kein schönes Thema. Wer den Arztbesuch scheut, kann sich die Diagnose inzwischen aber auch per Smartphone holen: mit der App "Intimarzt", die es seit gut zwei Jahren gibt. Heidelberger Mediziner der Uni-Hautklinik, des Deutschen Krebsforschungszentrums und des Nationalen Centrums für Tumorerkrankungen haben sie gemeinsam mit Kollegen aus Essen auf den Weg gebracht. Im Gespräch erzählt Entwickler Dr. Titus Brinker, mit welchen Krankheitsbildern die Nutzer vorstellig werden, wie eindeutig die Auswertung von Handy-Bildern sein kann – und warum eine frühe Diagnose so wichtig ist.

Die App "Intimarzt", die Sie federführend entwickelt haben, hat Leben gerettet. Erzählen Sie doch mal, Herr Brinker.

Dr. Titus Brinker. Foto: zg

Unsere Grundidee war, dass sich Patienten, die aus Scham nicht zum Arzt gehen, untersuchen lassen können: indem sie uns Handybilder ihrer Genitalien schicken. In den zwei Jahren, in denen es die App gibt, haben wir schon mehrere Fälle von schwarzem Hautkrebs am Penis identifiziert. Diese Krankheit kann tödlich enden, aber es waren jeweils Fälle im frühen Stadium. Da sind die Überlebenschancen gut. Auch weißen Hautkrebs haben wir schon entdeckt. Er ist fast immer heilbar, wenn man ihn früh entdeckt.

Wissen Sie denn, wie es diesen Nutzern Ihrer App heute geht?

Die Patienten können die App zwar bewerten, aber wir haben umkehrt keine E-Mail-Adresse, um sie danach zu fragen. Die Überlebenschancen in diesen Fällen waren jeweils sehr gut.

Eigentlich haben Sie die App auf den Weg gebracht, um Geschlechtskrankheiten aufzuspüren. Haben Sie hier auch lebensbedrohliche Krankheiten entdeckt?

Die meisten Geschlechtskrankheiten sind nicht tödlich. Wir haben aber immer wieder Fälle von Feigwarzen: am Penis, an den Hoden oder im Bereich der Analfalte. Feigwarzen sind an sich nicht gefährlich, sie korrelieren aber häufig mit denjenigen Typen Humaner Papillomviren, die bei Frauen Gebärmutterhalskrebs auslösen können. Deshalb gehen wir davon aus, dass die App auch hier dazu beiträgt, schwere Erkrankungen zu verhindern.

Wie sieht es mit anderen Geschlechtskrankheiten aus?

Wir haben schon das ganze Spektrum an Krankheiten im Intimbereich gehabt: Peniszysten, Entzündungen der Eichel, Genitalherpes, Pilze, Neurodermitis oder auch Schuppenflechte. Eine frühe Behandlung steigert hier ganz erheblich die Lebensqualität. Es gibt auch Geschlechtskrankheiten, die gefährlich werden können. Syphilis beispielsweise kann unbehandelt neurologische Schäden nach sich ziehen und auch zu Impotenz führen. In allen Fällen ist eine frühe Diagnose hilfreich.

Wer wertet die Bilder eigentlich aus – Künstliche Intelligenz?

Wir haben ein Team aus drei erfahrenen Ärzten für Haut- und Geschlechtskrankheiten, die die Diagnose stellen. In 90 Prozent der Fälle ist der Befund eindeutig, weil das Bildmaterial eine ausreichend präzise Abgrenzung zu anderen Krankheiten erlaubt.

Kommen Ihre Anfragen aus der Region oder aus ganz Deutschland?

Aus ganz Deutschland. Wir machen keine Werbung, vor allem nach Medienberichten werden wir häufiger konsultiert. Im Schnitt kann man sagen, dass etwa 100 Menschen wöchentlich unsere App nutzen. Es ist bis heute die einzige App für Krankheiten im Intimbereich. Fotos und personenbezogene Daten speichern wir übrigens in getrennten Datenbanken, um hier größtmögliche Sicherheit anzubieten.

Sie haben jetzt viel über männliche Genitalien gesprochen. Sind es vor allem Männer, die die App nutzen?

80 bis 90 Prozent der Nutzer sind Männer. Frauen sind medizinisch in der Regel an ihre Gynäkologen angebunden – regelmäßige Kontrolluntersuchungen dieser Art gibt es für Männer nicht. Und es kommt noch etwas hinzu: Männer sind vermutlich auch einfach etwas risikofreudiger, was das Versenden von Fotos ihrer Genitalien anbelangt.

Info: Das Angebot "Intimarzt" gibt es unter www.intimarzt.de sowie als App für iPhones und Android-Smartphones. Die Einschätzung eines medizinischen Problems kostet 24,95 Euro.