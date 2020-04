Heidelberg-Rohrbach. (Kaz) Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gab es einst einen Sendeschluss, irgendwann nach Mitternacht war auf dem Bildschirm nur noch das sogenannte Testbild zu sehen. Genau damit beginnt das "Intro" für die digitale Singstunde, mit welcher der Popchor der Sängereinheit Rohrbach seit Ende März den Laden am Laufen hält.

Der 2012 gegründete Chor ist inzwischen rund 85 Mitglieder stark und musste deshalb bereits den Aufnahmestopp ausrufen. Unter Leitung von Christoph Engelsberger finden die Proben normalerweise dienstags von 19.45 bis 21.30 Uhr im Alten Rathaus in Rohrbach statt. Doch was ist in Zeiten des Coronavirus noch normal? Das Vereinsleben ist vielerorts lahm gelegt. Der Popchor hat mit Engelsberger einen jungen Dirigenten, der von seinem Tonstudio in Rauenberg aus jetzt digital agiert. Titel wie "Time of my Life" aus dem Musical "Dirty Dancing" stehen auf dem Online-Probenplan.

Dabei kann Engelsberger nur mit Engelsgeduld erklären, auf was es in den verschiedenen Stimmlagen ankommt und hoffen, dass dies bei Sopran, Alt, Tenor und Bass auch so ankommt. Denn hören kann er die Sängerinnen und Sänger nicht. Er gibt den Takt vor, singt vor, spielt die Melodie oder auch die Begleitmelodie auf dem Keyboard und motiviert zu Bestleistungen.

Über die Hälfte des Chors hat sich inzwischen auf das Experiment eingelassen. Darunter ist auch eine Studentin, die gerade ein Auslandssemester in Neuseeland verbringt. Gemeinsam wird dann auch bei jeder Singstunde Mund- und Kieferngymnastik gemacht – Lockerungsübungen, damit es sich gut singt.

Laut Konstantin Waldherr, Vorsitzender der Sängereinheit, gibt der Popchor in der Regel zwei Konzerte im Jahr. Das im April sei abgesagt worden, auf jenes für Oktober geplante arbeite man hin. Nun wohl noch auf längere Zeit via Internet. Natürlich singt er selbst auch vom Wohnzimmer aus mit. Für die RNZ holte er das Notenmaterial kurz vor die Haustür. Er versichert: "Die digitale Singstunde macht auch Spaß und ist auf alle Fälle besser, als gar nicht zu proben."

Was technisch zu tun ist, um bei der Online-Probe dabei zu sein, hat Engelsberger den Chormitgliedern in einer Rundmail erklärt und außerdem auf eine Chatfunktion für Rückfragen verwiesen. Diese wird aber nur vor und nach der Chorprobe genutzt. Auf RNZ-Anfrage am Telefon kündigte er an: "Ich werde das Intro zur Singstunde immer mal wieder ändern und unter ein anderes Motto stellen." Und ist er schon auf die erste "richtige Singstunde" nach der Corona-Krise gespannt? Na klar! "Da zeigt sich dann, ob alles funktioniert hat wie geplant."

Ulrich Engelhardt, Vorsitzender des Chorverbands Kurpfalz Heidelberg, ist von der Online-Singstunde des Popchors begeistert und ruft andere Chöre auf, dem Beispiel zu folgen. Wie er in seiner Mail an die Vorstandskollegen der Gesangvereine schreibt, benötigen die Sängerinnen und Sänger nur einen PC, Laptop oder ein Smartphone, um bei der digitalen Probe dabei zu sein. Die digitale Probe sei eine prima Chance, dem Verein verbunden zu bleiben.