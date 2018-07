An einigen Schulen gibt es zwar bereits Smartboards - also digitale Tafeln. Doch Heidelberger Schüler berichten, dass einige Lehrkräfte damit überfordert sind. Deshalb wollen sie, dass Geld in Weiterbildung gesteckt wird. Symbolfoto: dpa

Von Anica Edinger

Heidelberg. Länder und Kommunen warten seit Oktober 2016 auf die sogenannten "Wanka-Milliarden", die in der ganzen Bundesrepublik endlich für die vollumfängliche Digitalisierung an Schulen sorgen sollen. Nur: Die versprochenen fünf Milliarden für den "Digital-Pakt" liegen auf Eis. Johanna Wanka ist nicht mehr Bundesbildungsministerin. Und Länder und Kommunen sind in Sachen Digitalisierung an Schulen weiter auf sich selbst gestellt.

Am heutigen Mittwoch informiert die Stadt die Mitglieder des Ausschusses für Bildung und Kultur über das "Konzept zur Digitalisierung der Heidelberger Schulen". Auch darin ist zu lesen, dass auf Bundes- und Länderebene weiterhin um die Finanzierung gerungen wird, die Stadt aber schon seit Jahren eigenständig in die Digitalisierung ihrer Bildungseinrichtungen investiert - "damit diese ihrem Erziehungs- und Bildungsauftrag umfänglich nachkommen können".

Nur: Können die Schulen das im Hinblick auf die Digitalisierung wirklich? Einige Heidelberger Schüler sind da skeptisch. Vincent, 18 Jahre alt, Mitglied des Jugendgemeinderats, hat gerade Abitur am Englischen Institut (EI) gemacht - und sagt: "Die Digitalisierung an Schulen ist höchstens in den Startlöchern."

Es müsse dringend in die Schulung von Lehrern investiert werden. Denn die trauten sich oft schlicht nicht, ihre Schüler in Sachen Medienkompetenz zu unterrichten. "Sie denken: ,Die Schüler kennen sich doch eh besser aus‘", sagt Vincent. Natürlich gebe es Ausnahmen - insbesondere am EI. "Bei uns läuft es herausragend gut", sagt Vincent. Schließlich "haben wir einen engagierten und sehr guten Informatik-Lehrer".

Dass das aber allein nicht reicht, weiß der 18-Jährige auch, vor allem in seiner Funktion als Jugendgemeinderat. "An vielen Schulen in Heidelberg gibt es veraltete Betriebssysteme, oft funktionieren die Computer in den PC-Räumen nicht", berichtet Vincent.

Das bestätigt Paul, ebenfalls 18 Jahre alt, Mitglied im Jugendgemeinderat und Abiturient am Helmholtz-Gymnasium. Zwar gebe es dort drei Computer-Räume, "doch oft funktionieren die PCs nicht", erklärt Paul. Zudem seien viele Seiten - etwa Youtube und teilweise sogar Wikipedia - an den Schul-PCs gesperrt.

"Für Recherchen ist das kontraproduktiv", meint Paul. Überhaupt findet er: "Man könnte auch Smartphones ab und zu in den Unterricht einbauen - etwa für einfache Rechercheaufträge." Dafür brauche man dann nicht einmal Klassensätze mit Tablets. "Das ist ohnehin utopisch", so Paul.

Dabei sei das Helmholtz in Sachen Digitalisierung gar nicht mal so schlecht ausgestattet: "Im neuen Anbau gibt es etwa in jedem Zimmer Smartboards."

Aber: "Viele Lehrer wissen nicht, wie man die benutzt." Auch W-Lan gebe es mittlerweile an der Schule - "aber nicht für Schüler", wie auch Thadeus, stellvertretender Vorsitzender des Jugendgemeinderats und ebenfalls Abiturient am Helmholtz, bestätigt. Außerdem sei es schwierig, an die Beamer der Schule überhaupt heranzukommen. "Es gibt zwar welche, aber die sind ständig reserviert", sagt der 18-Jährige.

Einige Lehrer hätten deshalb Eigeninitiative ergriffen - und sich selbst Beamer für den Schulgebrauch angeschafft. Thadeus findet: "Die Digitalisierung an Schulen in Heidelberg ist eigentlich nicht vorhanden." Und selbst, wenn es die entsprechenden Geräte gäbe, mangle es an geschulten Lehrern, die etwas damit anfangen könnten.

Das bestätigt auch Khalek (16), Schüler an einer Heidelberger Realschule. "Wir haben zwar eine moderne digitale Ausstattung an unserer Schule, aber die Lehrer wissen nicht, wie man damit umgeht." Deshalb fordert Khalek: "Es muss Geld in Weiterbildungen investiert werden."