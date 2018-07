Heidelberg. (dns) Schulen müssen fit werden für die Zukunft, hört man immer wieder. Aber wie sieht die Zukunft überhaupt aus? Das zu klären, ist der Job von Sven Gabor Jánszky, Trendforscher und Chef des Zukunftsforschungsinstituts "2b ahead".

Er geht davon aus, dass bis 2030 der Alltag noch deutlich stärker durch Computer geprägt wird. Der Wecker erzeugt dann ein Hologramm, das Fenster wird automatisch von dunkel auf transparent geschaltet, die Schrankwand blendet Nachrichten ein. Gleichzeitig übernehmen Programme viele Jobs, diagnostizieren Krebs, übernehmen Anrufe.

Aber ist das gut oder schlecht? "Wie Sie die Zukunft sehen, hängt hauptsächlich davon ab, von welcher Seite Sie gucken", ist eine von Jánszkys Grundthesen.

Heißt: Während sich für Kunden viel verbessern wird, werden einige Arbeitnehmer leiden. Er selbst gehört zu den Menschen, die sich auf die Zukunft freuen. Das gilt auch, wenn Computer vor uns wissen, was wir kaufen, oder Emotionen in unseren Gesichtern lesen. "Wenn ein Lehrer auf einem Display erkennt, wer von seinen Schülern nicht mitkommt, hilft das selbstverständlich."

Aber auch darüber hinaus überwiege der Nutzen: Quanten-Computer sagen Einbrüche vorher oder erkennen, ob ein Mitarbeiter bald kündigen will. "Alles, was prognostiziert werden kann, kann besser werden", so Jánszky. Mit Blick auf die Bildung plädiert er dafür, technische Geräte in der Schule zuzulassen.

Denn in der Zukunft spiele reines Wissen keine große Rolle, stattdessen würden Fächer wie "Mut", "Verantwortung" oder "Regeln brechen" unterrichtet - "all das, was Computer nicht können".

Während das für viele beängstigend klingt, will der Trendforscher Mut machen. Schließlich gebe es bei jeder Innovation Skepsis, die sich meist als unbegründet herausstelle. Jánszky selbst ist einen Schritt weitergegangen: In seine Hand hat er sich einen Chip implantieren lassen.

Im Moment habe er darauf nur Persönliches wie sein Lieblingslied und sein Ehe-Gelübde gespeichert. Aber der Hintergrund ist ein anderer: Wenn die Intelligenz der Computer die des Menschen übersteigt, will er nicht abgehängt werden - sondern technisch mitwachsen.