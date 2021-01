Der Gemeinderat wird am 10. Februar tagen, ohne sich vorher in den Gremien getroffen zu haben - die wurden nämlich abgesagt. Foto: Stadt

Heidelberg. (ani) Mindestens bis Mitte Februar wird es keine Gremiensitzungen in Präsenz geben. Das teilte ein Stadtsprecher auf RNZ-Anfrage mit. So soll das Infektionsrisiko mit dem Coronavirus minimiert werden. Stadt- und Bezirksbeiräte bekommen nun alle Unterlagen der entsprechenden Sitzungen wieder im elektronischen Umlaufverfahren zur Verfügung gestellt. Die Vorlagen, denen in diesem Verfahren widersprochen wird, kommen ohne weitere Vorberatung auf die Tagesordnung der nächsten Gemeinderatssitzung am 10. Februar.

Doch warum ist das so? Warum werden die Sitzungen abgesagt – und nicht digital durchgeführt? Über diese Frage echauffiert sich Stadtrat Björn Leuzinger (Die Partei). In einem Schreiben wendet er sich an Oberbürgermeister Eckart Würzner persönlich: "Ich fordere Sie auf, die Sitzungen der Ausschüsse digital durchzuführen, statt sie gänzlich abzusagen." Die Vorlagen, die nicht im elektronischen Umlaufverfahren beschlossen werden, könnten so wenigstens vorberaten werden.

Doch die Stadtverwaltung lehnt digitale Sitzungen weiter ab. Die Begründung ist die gleiche, die OB Würzner bereits per Brief Ende November an alle Gemeinderäte mitgeteilt hat: Die in den digitalen Sitzungen getroffenen Beschlüsse könnten nach übereinstimmenden Einschätzungen von Verwaltungsjuristen in ganz Baden-Württemberg nicht rechtssicher sein. Denn der Gesetzgeber hat in der Gemeindeordnung und der Landeskreisordnung zwar die grundsätzliche Zulässigkeit von Sitzungen in digitaler Form geschaffen. Allerdings: "Bei der Anwendung der neuen Regelungen zeigt sich, dass die konkreten Vorgaben nicht ausreichen, um unter den aktuell gegebenen Pandemiebedingungen zu einer weitgehenden Loslösung von der Präsenzpflicht zu kommen", erklärte im November das Rechtsamt.

Doch auch das lässt Leuzinger nicht gelten: Beschlüsse, die später noch vom Gemeinderat abgesegnet werden müssten, hätten ohnehin nur Empfehlungscharakter – "und können somit problemlos digital gefasst werden". Könnten die im Umlaufverfahren nicht abgesegneten Beschlüsse in den Fachausschüssen digital vorberaten werden, verkürze sich auch die Beratungszeit im Gemeinderat erheblich – was ja auch im Sinne des Infektionsschutzes wäre.