Heidelberg. (rie) Rund drei Wochen nach ihrer Geburt im Turm der Heiliggeistkirche wurden die vier Wanderfalken-Küken jetzt beringt. Die Kennringe des Max-Planck-Instituts für Verhaltensbiologie in Radolfzell sorgen nun dafür, dass die vier kleinen Vögel jederzeit identifizierbar sind. Und traditionell wurden ihnen zu diesem Anlass auch gleich Namen gegeben.

"Wir haben bei der Beringung als erstes Küken das kleinste gegriffen", schreibt Hans-Martin Gäng in seinem öffentlichen Tagebuch unter www.ag-wanderfalken.de. Getauft wurde der Terzel – so nennt man männliche Falken – auf den Namen Apollo. Für Gäng, der die Wiederansiedlung wild lebender Wanderfalken in Heidelberg 1999 ins Rollen brachte, ist die Beringung stets etwas Besonderes. Das zweite Küken, ein Weibchen, bekam den Namen Artemis. Beim nächsten Küken hatte Gäng den Bildern der Webcam nach vermutet, dass es sich um ein Weibchen handelt. "Ich hatte den Namen einer römischen Göttin geplant." Doch es stellte sich als Terzel heraus – und bekam den Namen Marsilius. Das vierte Küken schließlich heißt nun Diana – nach der römischen Göttin der Jagd.

Die Beringung übernahm in diesem Jahr erstmals ein Mitglied des Landtags von Baden-Württemberg. Denn zwar macht das schon seit 21 Jahren immer derselbe – der Uniklinik-Arzt Michael Preusch. Doch war der Mediziner im März im Wahlkreis Eppingen für die CDU zur Wahl angetreten und zog über die Landesliste in das Parlament ein.