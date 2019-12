Heidelberg. (hö) Es ist vielleicht noch keine Katastrophe, aber es ist eine sehr schlechte Entwicklung, und zwar mit Ansage: Nach Jahren des Überschusses werden die nächsten Haushaltsjahre in Heidelberg richtig schlecht – und sogar noch schlechter als ursprünglich angenommen. Die RNZ beantwortet die wichtigsten Fragen zur Etatsituation.

Wie schlimm ist die Lage? Dramatisch, die Kämmerei sieht „eine dauerhaft tragfähige finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Heidelberg (...) stark gefährdet“. In einer Fortschreibung der absehbaren Entwicklungen der Jahre 2021 bis 2023, also der wahrscheinlichen Einnahmen und Ausgaben, wird sich der Schuldenstand auf 358 Millionen Euro fast verdoppeln (zum Jahresende 2019 sind es 181,5 Millionen Euro); gerechnet hatte man noch vor einem Jahr „nur“ mit knapp 335 Millionen Euro. Für jedes Haushaltsjahr planen die Experten eine Neuverschuldung von 36 Millionen Euro – weit über der Vorgabe des Gemeinderates von maximal 20 Millionen Euro.

Woran liegt diese Entwicklung? Sie ist nicht neu – und Finanzbürgermeister Hans-Jürgen Heiß hat schon im letzten Jahr davor gewarnt. Heidelberg lebt kontinuierlich über seine Verhältnisse – und zwar nicht, weil zu viel investiert wird, sondern weil zu viel für die „Wohlfühlstadt“ ausgegeben wird. Gerade im vor genau einem Jahr beschlossenen Haushalt hatten sich fast alle Gruppierungen auf einen Etat geeinigt, der insgesamt zusätzliche 25 Millionen an Wohltaten für fast alle vorsah: Es gab mehr Geld für Soziales (8,1 Millionen Euro für die Jahre 2021 bis 2023), Entlastungen für Familien (Betreuungsgutscheine oder Geschwisterermäßigung – alles in allem 8,8 Millionen Euro), auch den Zuschuss für den Öffentlichen Nahverkehr (24,9 Millionen). Allein in diesem „konsumptiven“ Bereich (also die normale Erfüllung der städtischen Ausgaben/Wohltaten ohne Investitionen) droht in diesen Jahren ein Minus von fast 41 Millionen Euro. Zum Vergleich: Momentan beträgt das Haushaltsvolumen rund 650 Millionen Euro im Jahr.

Was ist mit den Investitionen? Auch die sind zu stark angestiegen – und zwar so, dass man das umfangreiche Neubau- und Sanierungsprogramm kaum mehr abarbeiten kann. Pro Jahr wurden im letzten Doppelhaushalt mehr als 100 Millionen Euro eingestellt, aber die kann die Verwaltung nicht ausgeben: Es gibt einerseits zu wenig Personal in der Stadtverwaltung, andererseits zu wenig Kapazitäten bei den Baufirmen: Finanzbürgermeister Heiß sprach davon, dass die Stadt maximal 80 Millionen im Jahr für Investitionen ausgeben kann.

Was ist mit den Einnahmen? Die steigen auch – aber längst nicht so stark wie die Ausgaben. Die Gewerbesteuer soll sogar 2023 auf einen Rekordwert von 135 Millionen Euro steigen – trotz Konjunkturabkühlung.

Was sagt die Kommunalpolitik?Anke Schuster (SPD) war „geschockt“, als sie am Mittwochabend im Haushalts- und Finanzausschuss diese Zahlen hörte: „Und dabei sind die Maßnahmen wegen des Klimanotstands hier noch gar nicht berücksichtigt.“ Sven Geschinski (AfD) sah die „Gefahr, dass wir uns überschulden“ und forderte ein Sparprogramm. Jan Gradel (CDU) flüchtete sich in die Hoffnung, dass die schlimmsten Befürchtungen des Kämmerers bisher nie eingetreten seien: „Das wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird.“ Und Arnulf Weiler-Lorentz, der sonst so sparsam ist, empfahl, für den Klimaschutz alle Verschuldungsmöglichkeiten auszuschöpfen – und die Steuern zu erhöhen. Wahrscheinlich gibt es bald eine Sondersitzung.