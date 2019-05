Das alte Werk der Firma Treiber Trays in Wieblingen. Dahinter hat das Unternehmen eine neue Produktionshalle gebaut. Foto: Rothe

Von Holger Buchwald

Heidelberg-Wieblingen. Lange gab es keine Klagen mehr über Geruchsbelästigungen in Wieblingen. Doch nun ist es wieder so weit. Dieses Mal ärgert sich eine Gruppe von Anwohnern aber nicht über das Kompostwerk, sondern über die Firma Treiber Trays im Grenzhöfer Weg. Diese hat zum Jahreswechsel einen Teil ihrer Produktion von Holz auf Plastik umgestellt. Gleich drei Anwohner beschweren sich in der Bürgerfragestunde der letzten Gemeinderatssitzung darüber. Ihre Initiative habe bereits 150 Unterschriften gesammelt.

"Es ist ein süßlicher Geruch", sagt ein Anwohner. Auch Kunden und Patienten umliegender Firmen und Arztpraxen würden sich darüber beschweren: "Der Gestank sammelt sich in der Wohnung an." Da helfe auch kein Lüften, manche klagten gar über Übelkeit und Kopfschmerzen. Ein anderer Anwohner sorgt sich um die Gesundheit seiner Kinder und fragt Oberbürgermeister Eckart Würzner: "Wie konnte so etwas genehmigt werden?"

Noch in der Gemeinderatssitzung weist Würzner darauf hin, dass im Wieblinger Weg die zulässigen Grenzwerte eingehalten werden. Dies hätten Messungen der Berufsgenossenschaft ergeben, eine gesundheitliche Beeinträchtigung sei ausgeschlossen. Treiber Trays habe trotzdem versprochen, dass man die Belästigung für die Anwohner gering halten und daher eine Aktivkohlefilteranlage in Auftrag geben wolle. Zugleich betont Würzner, dass sich die Firma an alle Auflagen halte.

Beim Vor-Ort-Termin am Montag in Wieblingen führt Junior-Chef Thomas Treiber über das Gelände. Seit den 50er Jahren ist das Unternehmen hier ansässig, hat sich auf die Herstellung von "Puderkästen" spezialisiert, die für die Herstellung von Gummibärchen oder Fruchtgummis benötigt werden. Als der wichtigste Kunde Haribo ankündigte, in Zukunft nicht mehr Holz-, sondern Plastikkästen benutzen zu wollen, stand Treiber Trays vor einer schwierigen Entscheidung. "Hätten wir nicht den Neuanfang gewagt, hätten wir schließen müssen."

Der "Neuanfang" verbirgt sich in einer 45 Meter langen, 25 Meter breiten und zwölf Meter hohen Halle, die Treiber Trays auf ihrem Grundstück hin zur Waldhofer Straße errichtet hat. Mit modernster Robotertechnik werden hier an vier riesigen Stanzmaschinen die einem Tablett ähnlichen Puderkästen produziert, im Drei-Schicht-Betrieb rund um die Uhr.

Für eine ungeübte Nase ist an diesem Tag vor der Halle überhaupt nichts zu riechen. Erst wenn man den Neubau betritt, schlägt einem der Geruch entgegen. Er erinnert ein wenig an frisch verlegten Industrieboden.

Der Geruch kommt von der Komponente Styrol, einem ungesättigten Kohlenwasserstoff, der in dem glasfaserverstärkten Kunststoff "Sheet Moulding Compound", den Treiber benutzt, enthalten ist. Der Grenzwert am Arbeitsplatz liegt bei 86 Milligramm pro Kubikmeter Luft.

Erst am vergangenen Donnerstag waren Bürgermeister Wolfgang Erichson und das Gewerbeaufsichtsamt mit Messgeräten vor Ort, in der Halle wurden noch zehn Prozent des Grenzwertes erreicht, so Treiber. Im Freien konnte gar kein Styrol nachgewiesen werden.

Trotzdem nimmt Thomas Treiber die Anwohner ernst, von denen bisher nur einer direkt auf ihn zugegangen sei. "Den Geruch nimmt jeder unterschiedlich wahr", sagt er, "außerdem wollen wir ja auch unseren Mitarbeitern einen optimalen Arbeitsplatz bieten." Daher habe man sich dazu entschieden, eine Aktivkohlefilteranlage einzubauen, die in heißen Sommern auch für eine Kühlung der Halle benutzt werden kann.

Allerdings sei solch eine Anlage mit 350.000 bis 400.000 Euro auch sehr teuer. Mit dem Gewerbeaufsichtsamt habe man vereinbart, dass man sich bis spätestens Mitte Juli auf die weitere Vorgehensweise einigen wolle.

Elf Millionen Euro hat Treiber Trays in die neue Produktionsstätte investiert, bei einem Jahresumsatz von gerade einmal vier bis fünf Millionen Euro. Auch vor diesem Hintergrund will man erneute Investitionen sorgfältig planen. Damit scheint sich auch die Anwohnerinitiative zufrieden zu geben. In einer E-Mail äußert sie sich dazu: "Wir wollen der Firma Treiber und der Stadtverwaltung diesen Termin ungestört zugestehen. Deshalb planen wir keine weitere Aktion bis dahin."