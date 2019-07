Von Michael Abschlag

Heidelberg. Es ist eine deprimierende Erkenntnis, mit der Johannes Heil die Diskussion eröffnet. "Judenfeindschaft gehört in Europa zur Lebenswirklichkeit", sagt der Rektor der Hochschule für Jüdische Studien der Universität Heidelberg. Das klingt bitter, aber es stimmt - auch für Deutschland, auch für Baden-Württemberg. Die Zahl antisemitischer Straftaten im Südwesten ist zuletzt gestiegen, von 90 auf 130 Taten. Doch woran liegt das? Und was kann man dagegen tun?

Um diese Fragen zu klären, hat die Südwest-CDU die Dialogplattform Jüdisches Leben geschaffen. Zur Auftaktveranstaltung in der Alten Aula der Heidelberger Universität hat sie Experten und Mitglieder der jüdischen Gemeinde eingeladen sowie einen der höchsten Repräsentanten des Staates: Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble.

Schäuble war Innenminister, als zu Beginn der 1990er Jahren 10.000 sowjetische Juden nach Deutschland kamen. "Das war ein Geschenk für unser Land", sagt er. "Damals hätte ich nicht für möglich gehalten, dass wir uns einmal mit wachsendem Antisemitismus beschäftigen müssen." Ein Grund dafür sei Judenfeindschaft unter den eingewanderten Muslimen, aber das sei, stellt Schäuble klar "nur ein Teil der Erklärung". Das eigentliche Problem sieht er woanders: "Die Härte der Auseinandersetzung hat zugenommen", sagt er.

"Unsere Demokratie wird mehr denn je in Frage gestellt." Der CDU-Politiker schlägt den Bogen hin zu anderen Formen von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. "Auch viele Juden sagen mir: Wir dürfen auch keine Ressentiments gegen Ausländer und Muslime dulden, denn wir wissen, wo das hinführt. Das hängt alles immer miteinander zusammen." Schäuble spricht auch über seine Erlebnisse als Bundespräsident: "Bei manchen Rednern wette ich mit mir selbst: Wie lange dauert es, bis wir über Migration diskutieren?"

Schäubles Einschätzung, dass sich der Diskurs generell verschärft hat, stimmt auch der Landesbeauftragte für Antisemitismus, Michael Blume, zu, aus dessen Abteilung schließlich auch die Studie zur wachsenden Judenfeindschaft kommt.

Viele haben Angst

"Meiner Meinung nach hat das viel mit der Auseinandersetzung in den Sozialen Medien zu tun", erklärt er. Neue Kommunikationsmittel dienten zunächst immer radikalen Kräften, so Blume: "Als der Buchdruck aufkam, wurden damit auch Hetzschriften und Pamphlete verbreitet, die zu Pogromen und zur Hexenverfolgung führten. Im 20. Jahrhundert haben sich dann die Nazis das Radio zunutze gemacht." Deshalb brauche es einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Lokalzeitungen, die für demokratischen Diskurs sorgten. Seine These: "Populisten nutzen neue Medien am besten."

Welche Folgen das hat, schildert Rami Suliman. Als Vorsitzender der Israelitischen Religionsgemeinschaft Baden bringt er den Blick der jüdischen Gemeinden in die Diskussion ein. Viele hätten Angst, erzählt er, und fordert härtere Strafen bei Übergriffen und Beleidigungen. "Vielleicht sind wir da auch empfindlicher als andere", meint er. "Wir schleppen unsere Geschichte mit uns und das Wissen, dass die Sicherheit trügerisch sein kann."

Barbara Traub, als Vorsitzende der Israelitischen Religionsgemeinschaft Württemberg quasi seine Länderkollegin, sieht das auch, will aber auch durch ihr Handeln "die Furcht vor Antisemitismus widerlegen". Es gebe aktive jüdische Gemeinden, Schulen und Kindergärten. "Ich bin immer wieder bewegt über dieses selbstbewusste Leben."

Und doch: Es gebe nach wie vor viele Anfeindungen, gibt Alexandra Poljak, die Präsidentin des Bunds jüdischer Studenten Baden, zu bedenken. Die Zahl antisemitischer Kommentare habe zugenommen. "Es braucht schon viel Selbstsicherheit, um sich dem entgegenzustellen."

Was aber kann die Gesellschaft tun? "Demokratie hat nur ein Mittel, den Dialog", sagt Schäuble. Die Gesellschaft müsse erkennen, dass das Thema alle betreffe. "Es geht um uns alle: Wollen wir eine Gesellschaft, in der wir tolerant miteinander leben?" Es gehe um "das Bewusstsein, dass Anderssein eine Bereicherung ist". Oder, wie Suliman es formuliert: "Es geht nicht nur darum, die 9000 Juden in Baden-Württemberg zu schützen, sondern alle elf Millionen Einwohner."