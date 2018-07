Heidelberg. (dns) Ohne Drittmittel kann sich kaum eine Hochschule finanzieren. Doch auch wenn die meisten dabei an Forschung denken, die von der Industrie bezahlt wird, stammt das Geld zum größten Teil aus der öffentlichen Hand - allen voran von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG). Wie deren gestern veröffentlichter Förderatlas 2018 zeigt, profitierte in den letzten Jahren in Deutschland lediglich die Ludwig-Maximilian-Universität in München (LMU) mehr von ihren Förderprogrammen als die Uni Heidelberg.

Von 2014 bis 2016 konnte die Ruperto Carola demnach 292 Millionen Euro von der DFG einwerben, die LMU 316 Millionen Euro, die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen folgt mit 281 Millionen Euro auf Rang drei.

2016 vergab die DFG, die von Bund und Ländern finanziert wird, knapp drei Milliarden Euro Fördermittel an Hochschulen in Deutschland. Forscher müssen dazu Projekte einreichen, die von Experten begutachtet und zum Teil bewilligt werden. Besonders viele DFG-Mittel warben in Heidelberg die Lebenswissenschaften ein, auch da liegt man hinter der LMU auf Platz zwei. In den Geistes- und Sozialwissenschaften sowie den Naturwissenschaften reichte es für einen Platz in den Top Ten.

"Das ist ein schönes Beispiel dafür, wie die Universität einen Beitrag zur Wertschöpfung in Heidelberg leistet", betonte Uni-Rektor Bernhard Eitel am Donnerstag gegenüber der RNZ. "Dass wir so erfolgreich waren, ist in erster Linie die Leistung der Kolleginnen und Kollegen, die sehr aktiv darin waren, Drittmittel einzuwerben", lobte er.

Neben den exzellenten Wissenschaftlern habe aber auch die gute Infrastruktur der Ruperto Carola dazu beigetragen. "Im Moment sind wir wettbewerbsfähig", so der Rektor, der mit Blick auf den laufenden Masterplanprozess aber hinzufügt: "Damit wir das auch bleiben, brauchen wir Entwicklungsperspektiven."

2017 bekam die Uni insgesamt 102 Millionen Euro von der DFG, das sind 38 Prozent der 266 Millionen Euro Drittmittel. Weitere Quellen sind der Bund (48 Millionen Euro), die Europäische Union (17 Millionen Euro), internationale Kooperationen (2,6 Millionen Euro) sowie die Industrie (33 Millionen Euro).

Der Rest stammt von Stiftungen, dem Land oder dem Akademischen Auslandsdienst. Das Geld von der DFG gab es zum Großteil (30 Millionen) für die 24 Sonderforschungsbereiche, die an der Uni Heidelberg Grundlagenforschung betreiben. 27 Millionen Euro gab die DFG für die Graduiertenschule und die Cluster, die im Rahmen der Exzellenz-Initiative gefördert wurden.