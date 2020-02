Besonders in der Vorweihnachtszeit geht es in der Plöck in der Altstadt eng zu. Foto: Philipp Rothe

Von Holger Buchwald

Heidelberg. Seit Jahrzehnten ist die Plöck die wichtigste Fahrradverbindung in der Altstadt. Am Rekordtag im letzten Jahr – am Dienstag, 30. April 2019 – waren in der parallel zur Hauptstraße verlaufenden Gasse nach den Angaben der Stadt 9637 Radler unterwegs. Jeden Werktag strampeln im Durchschnitt 5635 Menschen hindurch – viele von ihnen auf dem Weg zur Universitätsbibliothek, zur Neuen Universität oder zu den Instituten in der Altstadt. Noch in diesem Jahr will die Stadt daher die gesamte Plöck von der Sofienstraße bis zur Grabengasse zur Fahrradstraße machen. Ausgenommen ist nur die Fußgängerzone zwischen Hölderlin-Gymnasium und Zentralem Sprachlabor.

Die Plöck sei die "Wurzel allen Übels", hatte der ehemalige Chef der Verkehrspolizei Dieter Schäfer einmal einen seiner Vorgänger zitiert. Was er damit meint, kann man vor Ort jeden Tag erleben: Fußgänger haben nur einen schmalen Gehweg zur Verfügung. Besonders vor dem Penny-Supermarkt am Beginn der Plöck, aber auch in anderen Streckenabschnitten gibt es jede Menge Falschparker. Und so wird es hier häufig sehr eng für die Passanten, aber auch für die Radler. Beinahe-Unfälle sind keine Seltenheit.

All dies soll noch in diesem Jahr mit der Fahrradstraße besser werden. Dann dürfen die Radler ganz offiziell nebeneinander her fahren – und das in beide Richtungen. Ein Zusatzschild signalisiert Autofahrern, die ins Kaufhof-Parkhaus wollen, dass sie hier nur geduldet sind. Prinzipiell gilt hier: Radler dürfen weder gefährdet noch behindert werden. Wenn nötig, müssen die Wagenlenker ihre Geschwindigkeit noch weiter verringern. Ob es damit auch in Zukunft weniger Ladezonen in der Plöck geben wird oder welche Auswirkungen die Umsetzung der Maßnahme sonst noch hat, konnte eine Stadtsprecherin noch nicht sagen: "Die Detailplanung muss noch erstellt werden." Zunächst einmal werde die Gaisbergstraße in der Weststadt zur Fahrradstraße umgewandelt. Und damit hat die Stadt einiges zu tun: Dass dort dann das Gehwegparken grundsätzlich verboten wird, sorgt bei den Anwohnern seit Wochen für Protest.

In der Plöck hingegen ist das Fahrrad schon jetzt das vorherrschende Verkehrsmittel. Im Abschnitt zwischen Friedrich-Ebert-Platz und Märzgasse sowie zwischen Schießtorstraße und Sandgasse ist sie bereits seit 1993 Fahrradstraße. "Wir begrüßen es sehr, dass 27 Jahre später weitere Abschnitte umgewidmet werden", freut sich Bert-Olaf Rieck vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC). Er hofft nun, dass das wilde Parken vor und hinter dem Kaufhof-Parkhaus konsequenter verfolgt wird. Die Stadtsprecherin ist optimistisch: "In Fahrradstraßen steigt die Verkehrssicherheit, Abgas- und Lärmemissionen nehmen ab, die Wohnqualität für Anwohner nimmt zu." Und es sei ein deutliches Signal der Kommune, dass sie sich für den Radverkehr einsetze.

Als weitere Fahrradstraße soll – ebenfalls noch in diesem Jahr – die Steubenstraße in Handschuhsheim folgen. Andere mögliche Routen wie die Zeppelinstraße, die Alte Eppelheimer- oder die Poststraße in Bergheim werden laut der Stadtsprecherin zurückgestellt. Bernhard Pirch-Rieseberg vom ADFC fordert, dass diese Fahrradstraßen auch noch kommen, ebenso wie die Route über die Görresstraße, Von-der-Tann-Straße und den Leimer Straße in Richtung Leimen. Der ADFC fordere in allen Fahrradstraßen Tempo 20, damit möglichst wenige Radler von Autos überholt werden. Normalerweise wären 30 Kilometer pro Stunde erlaubt. Laut Untersuchungen der Verkehrssicherungswirtschaft sei die Unfallhäufigkeit in Fahrradstraßen vier bis fünf mal geringer als bei allen anderen Arten von Radwegen.

Info: Die Plöck ist am heutigen Dienstag um 18 Uhr Thema im Bezirksbeirat Altstadt, Neuer Sitzungssaal im Rathaus, Marktplatz 10.