Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Erstmals nach Erlass der Corona-Verordnungen hat in Heidelberg eine angemeldete Demonstration stattgefunden. Am Samstagnachmittag versammelten sich Corona-Leugner, bekannte Verschwörungstheoretiker und Rechtsradikale auf dem Uniplatz, um ihrer Wut Luft zu machen. Rund 30 Personen nahmen offiziell teil, rundherum standen allerdings noch einmal etwa 50 Menschen, von denen nur die wenigsten bloß als Schaulustige gelten konnten: Der Großteil applaudierte den Rednern, skandierte mit ihnen "Wir sind das Volk" und sang die Nationalhymne. Manche wechselten auch immer mal wieder die Rolle zwischen Demonstrationsteilnehmer und Zuschauer.

Kamera / Produktion: Carolin Schmüser

Viele der Wortführer waren bereits am Mittwoch dabei, als eine "Solidaritätsdemo" für die Anwältin Beate Bahner vor dem Polizeirevier Mitte stattgefunden hatte: Rund 150 Menschen hatten sich dort versammelt, dabei keinen Abstand gehalten und die Durchsagen der Polizei niedergeschrien, als diese sie zum Gehen aufgefordert hatte. Die Polizei hat mittlerweile eine zwölfköpfige Ermittlungsgruppe eingerichtet, um die Teilnehmer zu identifizieren und Verfahren einzuleiten (s. Artikel unten). Dieses Mal war die Polizei vorbereitet. Mehrere Mannschaftswagen hatten den Uniplatz angesteuert, Polizeipräsident Andreas Stenger und der Leiter des Reviers Mitte, Uwe Schrötel, machten sich selbst ein Bild von der Lage.

Auf der Demo wurde gegen die Bundesregierung ("Sie muss weg"), das Robert-Koch-Institut ("Ein Tierarzt hat die Bundesrepublik im Würgegriff"), die Weltgesundheitsorganisation und Ministerpräsident Winfried Kretschmann ("Ist er dumm oder kriminell?") gehetzt. Drei offenbar rechtsradikale Männer hielten Bilder von "Opfern der ungeregelten Zuwanderung" hoch.

Dass die Stadt die Demo genehmigte, liegt an einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 16. April. Die Richter stellten fest, dass Demonstrationen nicht pauschal wegen der Corona-Verordnung verboten werden können. Die Stadt erließ allerdings einige Auflagen: Nur 30 Teilnehmer waren erlaubt, alle mussten Mund und Nase bedecken, und mindestens 1,50 Meter Abstand zueinander halten. Vier Ordner sollten den Versammlungsleiter dabei unterstützen. Fast 20 Minuten waren nötig, bis alle soweit waren, während ein Mitarbeiter der Stadt geduldig immer wieder die Auflagen erklärte und mit den Demonstranten diskutierte, die sich darüber aufregten, dass die Polizei keine Schutzmasken trug.

Demos gegen Corona-Verordnungen in Heidelberg - Die Fotogalerie





























































Die Teilnehmerzahl hielten die Demonstranten dabei mit einem Trick ein: Eine Fläche auf dem Uniplatz wurde im Einvernehmen mit der Stadt als Versammlungsraum definiert – wer außerhalb stand, gehörte nicht dazu. Und auch der eigentlich vorgeschriebene Mundschutz wurde bei einigen durch einen Schal ersetzt. Manche klemmten sich sogar nur ein Taschentuch unter die Brille.

"Wir achten auf die Einhaltung der Auflagen", erklärte ein Stadtsprecher. Die Umstehenden könne man aber nicht einfach wegschicken: "Zuschauer sind bei einer Demonstration normal. Wir können niemandem verwehren, zuzuschauen und zu klatschen." Nur die Corona-Verordnung erlaube ihnen, einzugreifen: "Wenn sie nicht zu eng stehen, können wir nichts machen", so der Stadtsprecher. Sonst handele es sich um einen Platzverweis ohne rechtliche Grundlage.

Die Polizei filmte bei der Demonstration und machte Fotos. Von einigen Teilnehmern wurden die Personalien aufgenommen. "Das werden wir in vollem Umfang nutzen", erklärte ein Polizeisprecher im Nachgang. Wie viele Verfahren eingeleitet wurden, war gestern noch nicht bekannt.

Als die Demonstration nach etwa einer Stunde endete, blieben etwa 20 Leute auf dem Uniplatz, teilweise dicht zusammen. Die Polizei ließ ein paar Beamte vor Ort, etwa eine Stunde später zogen sowohl die Polizisten als auch die Gruppe ab.

Update: Sonntag, 19. April 2020, 16.49 Uhr

Heidelberg (rie/mare) Eine eigentlich für Samstagnachmittag angemeldete - und für bis zu 15 Teilenehmer genehmigte - Demonstration gegen Corona-Verordnungen am Bismarckplatz ist schnell wieder aufgelöst worden. Denn die Anmelderin war die einzige Teilnehmerin. Um 15.03 Uhr löste sie die Demo offiziell auf. Die Polizei war noch eine Zeit lang in Stand-By vor Ort.

Parallel dazu fand am Uniplatz eine weitere Demo statt. Es waren hier weit mehr als die genehmigten 30 Teilnehmer dabei. Insgesamt kamen rund 50 Teilnehmer. Aber sie standen in großem Abstand voneinander, die Polizei überwachte das Geschehen und sprach Menschen an, die etwas zu nah beisammen standen. Fast alle hielten permanent genug Abstand.

Die Polizei zählte dabei so: Wer direkt auf dem Platz stand, galt als Demoteilnehmer. Wer daneben unter Bäumen oder im Bereich direkt vor dem Eingang der neuen Uni stand, zählte nicht dazu. Das waren nochmal etwa 50 Leute, darunter auch einige Schaulustige. Zwischenzeitlich wurde die Stimmung sehr aggressiv, die Situation beruhigte sich aber schnell wieder.

Um 16 Uhr endete die Demo pünktlich. Viele Leute gingen auch, rund 40 Menschen blieben aber demonstrativ noch auf dem Uniplatz, aber in entspannter Stimmung und mit ausreichend Abstand. Auch die Polizei hielt nach dem Demo-Ende noch mit einem kleineren Aufgebot die Stellung.

Eine Demonstration hatte die Stadt am Freitagnachmittag kurzfristig genehmigt - unter Auflagen: Dazu gehört die Bedeckung von Nase und Mund. Die allermeisten halten sich daran. Die Polizei selbst trägt keinen Mundschutz.