Von Anica Edinger und Philipp Neumayr

Heidelberg. Die Anspannung war spürbar. Schließlich ging es um nichts weniger als den "Goldenen Kochlöffel". Beim "Perfekten Feriendinner" sind auch in diesem Jahr wieder zwei Teams im Kochduell gegeneinander angetreten. Mittlerweile ist das Angebot im Rahmen des städtischen Ferienpasses zu einem der "absoluten Highlights" avanciert, wie Ferienpass-Leiterin Marita Schneider am Finaltag betonte.

Zehn Kinder zwischen zehn und 14 Jahren konnten erneut mitmachen. Aufgeteilt in zwei Teams - Rot und Blau - ging es an zwei Tagen um die alles entscheidende Frage: Wer kocht besser? Die Aufgaben waren dabei klar verteilt: Am ersten Tag war Team Rot für Vor- und Nachspeise zuständig, während sich Team Blau um Hauptspeise und Dekoration kümmerte; an Tag zwei wurden die Rollen dann getauscht.

Und schon zu Beginn des kulinarischen Kräftemessens legten die Kinder die Messlatte hoch: Zur Vorspeise wurden der vierköpfigen Jury mit Fleisch und Gemüse gefüllte Biopilze kredenzt, dazu Salat und ein Kräuterdip nach eigenem Rezept.

"Das schmeckt aber gut", befand Stammjuror Roland Stienika, Jugendberufshelfer bei der Kinder- und Jugendförderung. "Was ist denn da alles drinnen?", wollte er wissen. "Ganz viele verschiedene Kräuter", erklärte eine der Nachwuchsköchinnen.

Auf Kräuter wollte auch das andere Team nicht verzichten. Zur Hauptspeise - "Allgäuer Allerlei" - gab es ein besonders liebevoll drapiertes Basilikumblättchen auf die Kartoffeln. Ohnehin bewiesen beide Teams, dass sie den altgedienten Spruch "Das Auge isst mit" wohl nicht nur als leere Phrase begreifen.

Während der Name bei den "Blauen" am ersten Tag offensichtlich Programm war - sowohl Servietten als auch Teller kamen im hellen Blauton daher -, setzte die andere Gruppe an Tag zwei auf fernöstliches Flair: Zum Hauptgang (Indisches Curry), wurde der Jurorentisch mit Bambusblättern und asiatischen Figuren geschmückt. Und aus der Speisekarte poppte beim Öffnen ein Elefant hervor.

Auch was den Service angeht, ließen beide Gruppen nichts zu wünschen übrig. "Haben Sie noch Hunger?", "Darf ich Ihnen noch etwas nachschenken?": Wäre da nicht der Größenunterschied gewesen - man hätte meinen können, hier sei ein echter französischer Garçon am Werk. Nach Tag eins jedenfalls lag Team Rot knapp mit einem Punkt in Führung.

Team Blau konnte diesen leichten Vorsprung am zweiten Tag nicht wieder wettmachen. Auch wenn die Vorspeise - zweierlei Bruschetta mit Tomaten und Avocadocreme an Blattsalaten - sowie das Dessert - Lava-Schokomuffin an Himbeersoße - nicht nur geschmacklich, sondern auch ästhetisch durchaus überzeugten.

Am Ende waren es vor allem die Deko - und das äußerst delikate Himbeertiramisu -, das Team Rot den Sieg und somit den "Goldenen Kochlöffel" einbrachte. Ganz besonders schön war das für Betreuer Jan Hoffmann. Zum fünften Mal war der 36-Jährige beim Feriendinner dabei - doch zum ersten Mal zählte er zu den Gewinnern.

"Das ist der Hammer. Ich fühle mich sehr geehrt", freute sich Hofmann. Und dennoch: "Der Dank gilt nicht mir, sondern meinem Team, das sich professionell angestellt und eigene Ideen eingebracht hat."

Darunter waren auch Malin und Josephine, die eigentlich letztes Jahr schon mitkochen wollten. Allerdings war das Feriendinner schon voll. "Dieses Mal waren wir extra früh dran", berichtet Josephine (12). Nach ihrer Premiere ist jetzt sicher: "Wir kommen wieder", so Malin (11). Und auch Antonia, die den "Silbernen Kochlöffel" gewann, sagt: "Es war spannend und hat Spaß gemacht: Darauf kommt es an."