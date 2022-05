Von Julia Schulte

Heidelberg. Die Reihenfolge ist unkonventionell: Die Tanzproben zum Stück "Warten auf die Barbaren", das bei den Schlossfestspielen zu sehen sein wird, laufen bereits. Erst letzten Montag – knapp sechs Wochen vor der Premiere – fand allerdings die Konzeptionsprobe statt. Normalerweise werden mit ihr die Proben eingeläutet.

"Wir haben nicht so viel Vorbereitungszeit, wie wir uns gewünscht hätten", sagte Iván Perez, künstlerischer Leiter des Dance Theatre Heidelberg. Der Tanzdramaturg Marcos Mariz, der Teil der dreiköpfigen Produktionsleitung ist, begründet das mit den vielen Premieren im letzten Monat. Neben Perez und Mariz war Schauspieldramaturg Michael Letmathe bei der Konzeptionsprobe dabei – er ist ebenfalls Teil der Produktionsleitung, die bei diesem Stück die Regie ersetzt. Und natürlich waren die zehn involvierten Tänzer und zwei Schauspieler da – sie probten zum ersten Mal gemeinsam. In dem Stück werden sie in zwei Besetzungen zu sehen sein, da es 17 Mal in nur einem Monat aufgeführt wird.

"Das hier ist für mich die erste Zusammenarbeit zwischen Tanz- und Schauspielabteilung in Heidelberg", freute sich Perez. Der Spanier hatte 2016 mit dem niederländischen Regisseur Michiel de Regt eine Bearbeitung des Romans für das Theater Toneelschuur in Haarlem entwickelt und belebt es jetzt für den Dicken Turm neu. Seinem Heidelberger Tanzensemble und den beiden Schauspielern – Jonah Moritz Quast und Simon Labhart – erklärte Perez zuerst den damaligen Entstehungsprozess des Stückes. "Die Hauptfigur ist zunächst ein unabhängiger Charakter, der dann immer näher an die Tänzer rückt", so Perez. Zu viel verraten von seiner Interpretation der Geschichte wollte er allerdings nicht, damit die Darsteller eine eigene einbringen können.

"Das Besondere ist auf jeden Fall die Kombination aus Tanz- und Schauspieltheater – normalerweise besteht eine Trennung", so Perez. Auch die Proben verlaufen bei Tänzern und Schauspielern anders, so Mariz: "Bei Tanzstücken fängt man einfach erstmal an und das Stück entwickelt sich – alles passiert gleichzeitig. Beim Schauspiel ist das anders, da liest man zunächst das Skript und denkt sich rein."

Für die Konzeption des Stückes ist letztlich Perez verantwortlich, der die künstlerischen Entscheidungen trifft. "Wir werden von Szene zu Szene denken und überlegen, wie wir die Schauspieler integrieren", sagte der 38-Jährige. Aufgrund der zwei Besetzungsteams und der vollen Terminkalender aller Involvierten müsse man bei den Proben strategisch vorgehen, damit Tänzer und Schauspieler so oft wie möglich gemeinsam üben.

Am Ende der Konzeptionsprobe zeigte Perez die Aufnahme der Vorführung in den Niederlanden. Das Stück wurde dort in einer Blackbox aufgeführt. Damals schon mit dabei waren zwei der Tänzerinnen des Heidelberger Ensembles, Inés Belda Nácher und Orla McCarthy. Die anderen Tänzer kannten das Stück noch nicht. McCarthy sagte, dass es in Heidelberg eh ganz anders werde – vor allem die Schlosskulisse mache einen Unterschied. Auch Labhart meinte, dass die Atmosphäre durch die Blackbox sehr dunkel gewesen sei – "auf dem Schloss wird es das komplette Gegenteil".

Weder Quast noch Labhart haben bislang in einem Tanzstück gewirkt. "Ich denke, dass der Schauspielstil dadurch anders sein wird", so Quast. Den Aufnahmen aus den Niederlanden habe er aufgrund der Sprache zwar nur schwer folgen können, so Labhart, aber es sei gut, einen Anfangspunkt zu haben. "Jetzt ist es wichtig, sich das Stück zu eigen zu machen, und nicht einfach zu kopieren."

Labhart und Quast müssen in jedem Fall viel Text lernen, denn es gibt nur eine Schauspielrolle in dem Stück – und die redet viel. "Viel Text und kein Regisseur, das macht es herausfordernd", sagte auch Mariz. Doch die Schauspieler nehmen es gelassen – und Labhart freut sich besonders auf die Proben mit den Tänzerinnen und Tänzern: "Das ist super, so werde ich fit", sagte der 34-Jährige.