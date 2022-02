So in der Art könnte der Quartiersplatz künftig aussehen – die Konkretisierung steht noch aus. Visualisierung: Mäckler / Officefirst

Von Maria Stumpf

Heidelberg. In der Bahnstadt schließen sich die Lücken: Südlich des Hauptbahnhofs zwischen Europaplatz und Montpellier-Carré entlang der Kleinen Bahnrandstraße und des Czernyrings soll in wenigen Jahren das Ensemble "Czerny-Quartier" entstehen. In den fünf bis sechs Häusern ist ein Mix aus Wohnen, Einzelhandel und Büros geplant. Darüber informierten Vertreter des Immobilienberaters "Officefirst Real Estate", der das Projekt betreut, zusammen mit der Stadtverwaltung auf einer digitalen Informationsveranstaltung.

Damit starteten sie zugleich die frühzeitige Bürgerbeteiligung für den Vorhabensbezogenen Bebauungsplan. Rund 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten sich dazu zugeschaltet. Mit dabei waren als Referenten Christoph Mäckler und Mischa Bosch vom Büro "Mäckler Architekten" aus Frankfurt. Sie erläuterten zusammen mit Holger Bergau von "Officefirst" das Bebauungskonzept für das Bahnstadt-Areal.

Geplant ist ein Stadtquartier mit fünf oder sechs Baukörpern mit bis zu sechs Stockwerken. Rund 20.000 Quadratmeter sollen Wohnfläche werden, 53.000 Quadratmeter sind für Büronutzung vorgesehen und rund 2500 Quadratmeter für kleinteiligen Einzelhandel samt Gastro-Bereichen. Das Ensemble mit Innenhöfen und im Erdreich wurzelnden Bäumen soll eine hohe Aufenthaltsqualität haben sowie durchlässig für Fußgänger sein. Die Häuser seien "nicht einfach quadratisch, praktisch und gut", betonte Christoph Mäckler, die Raumkonfigurationen seien genau durchdacht. "Man läuft nicht einfach ins Nichts." Das gelte auch für die Übergänge zu Europaplatz und Montepellier-Carré sowie für die Anbindung zum Bahnhof.

Die topografische Lage mit einer Höhendifferenz bis zu sechs Meter von Kleiner Bahnrandstraße zum Czernyring stelle allerdings besondere Herausforderungen beim Bauen dar. "Wir müssen noch überlegen, wie das aufeinander abgestimmt wird." Man denke an eine Verbindung der Ebenen mit Treppenstraße und Treppenaufgang beim künftigen Fernbusbahnhof in der Bahnrandstraße. "Natürlich gibt es dann auch einen Fahrstuhl zum Quartiersplatz", fügte Mäckler hinzu. Auch eine zweigeschossige Tiefgarage soll in den Hang hinein gebaut werden. Die Dachflächen der Gebäude will man begrünen.

Aus den Reihen der Teilnehmenden kamen Nachfragen zum energetischen Konzept. "Ziemlich viel Fläche scheint versiegelt", formulierte eine Frau ihre Bedenken. Lothar Binding vom Mieterverein Heidelberg erkundigte sich nach der angedachten Verteilung von Wohnraum im Czerny-Quartier. "Es wird einen bunten Strauß an Angeboten geben", versicherte Architekt Micha Bosch. Man werde sich da auch an den Vorgaben der Stadt orientieren. Beide Architekten sowie die Projektplaner betonten, dass man mit dieser Planung ein erstes Konzept vorlege. Damit seien nur städtebauliche Strukturen zu Ende gedacht. Geht alles nach Plan, rechne man mit einem Zeitraum von rund zwei Jahren für die Bauleitplanung. Für die Baurealisierung brauche es wohl weitere drei Jahre.