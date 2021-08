Von Holger Buchwald

Heidelberg. Es ist eines der bekanntesten Hotels in der Innenstadt. Und so war es für viele ein Schock, als die Betreibergesellschaft des Crowne Plaza in der Kurfürsten-Anlage, das die älteren Heidelberger noch immer "Hotel Schrieder" nennen, im Juli 2020 Insolvenz anmeldete und alle 74 Angestellten entließ. Am vergangenen Samstag vor einem Jahr checkten die letzten Gäste aus, seitdem steht das Gebäude leer. Laut Auskunft des neuen Betreibers, der Westmont Hospitality Group, werden erst in der zweiten Jahreshälfte 2022 wieder Touristen und Geschäftsreisende dort übernachten. Das teilte Mathias Busch, der als "Director of Operations" für die deutschen Westmont-Hotels verantwortlich ist, auf RNZ-Anfrage mit.

Als Grund für die Schließung nannten die Insolvenzverwalter der Kanzlei Pluta den "erheblichen Investitionsstau" im Gebäude. Hinzu kam, dass wegen der Corona-Pandemie die Gäste ausblieben und die Einnahmen wegbrachen. Der Investitionsstau ist nun auch für Busch der entscheidende Faktor, warum sich die Wiedereröffnung hinzieht. "Wir werden den gesamten Komplex renovieren und sanieren, einige Leitungen müssen ausgetauscht werden. Alle Bereiche, die Zimmer, das Restaurant bekommen einen neuen Look", kündigt Busch an. Musterzimmer müssen noch erstellt, die Baufirmen terminiert werden, auch die Fassade werde aufgefrischt und der Eingangsbereich neu gestaltet. "Aber so viel steht jetzt schon fest: Wir betrachten das Ganze als Neueröffnung", so Busch. Die Westmont Hospitality Group plane, "das Hotel komplett neu an den Markt zu bringen". Und doch setzt man bei der neuen Betreibergesellschaft auch auf Tradition. "Das Crowne Plaza ist ein ehrwürdiges, altes Haus", so Busch. Es solle wieder ein Grand Hotel mit einem "gewissen Flair" werden – im gehobenen Vier-Sterne-Bereich.

Nach der Insolvenz der Tidal Operations Germany GmbH übernahm die Westmont Hospitality Group nicht nur das Heidelberger Crowne Plaza, sondern insgesamt elf Hotels in Deutschland. Trotz der Corona-Krise hat Busch den "festen Glauben, dass diese Hotels wieder gebraucht werden". Denn sie liegen alle entweder in Nähe einer Innenstadt oder eines Messegeländes. "Heidelberg ist ein Paradebeispiel dafür – ein etabliertes Haus im Zentrum einer interessanten Stadt, die nicht nur bei deutschen Touristen bekannt ist." Und doch gibt Busch auch Oberbürgermeister Eckart Würzner recht, der im Rahmen der umstrittenen und letztendlich gescheiterten Erweiterung des Marriott-Hotels davor gewarnt hatte, dass der Markt nicht überhitzt werden dürfe. "Jeder Markt hat eine bestimmte Grenze. Das Crowne Plaza ist aber eine Instanz in einem denkmalgeschützten Gebäude. Es war schon immer da. Und so soll es auch bleiben."

Während Westmont an den anderen Standorten alle Angestellten übernehmen konnte, kommt für die Beschäftigten des Crowne Plaza diese Hilfe zu spät. "Ich hoffe, dass die meisten nach einem Jahr eine neue Stelle gefunden haben", sagt Busch. Gerne könnten sich aber natürlich auch die ehemaligen Hotel-Mitarbeiter vor der Wiedereröffnung im nächsten Jahr um einen Job bewerben. Wie viel Geld der Branchenriese in das älteste Haus der Weststadt stecken muss, ist indes noch unbekannt, zu sehr schwanken derzeit die Preise für Baumaterial. Ein zweistelliger Millionenbetrag, so Busch, sei aber wohl die untere Grenze.