Heidelberg. (ani) Das Hoffen und Bangen um Stadtrat Waseem Butt geht weiter: Nach seiner schweren Corona-Erkrankung liegt der 46-Jährige noch immer im künstlichen Koma. Butt, der für die Wählervereinigung "Heidelberg in Bewegung" als Einzelstadtrat im Gemeinderat sitzt, war im März schwer an Covid-19 erkrankt, kam auf die Corona-Intensivstation der Thorax-Klinik und wurde dort beatmet. Seine beiden Eltern erkrankten ebenfalls und starben Anfang April im Abstand von nur 25 Stunden voneinander an den Folgen der Erkrankung.

Seit vergangener Woche liegt Butt nun im Universitätsklinikum München – und wartet auf eine Spenderlunge. Wie sein Sohn Mamdouh Butt berichtet, habe das Coronavirus an der Lunge des Vaters so schwere Schäden angerichtet, dass das Organ transplantiert werden muss. Waseem Butt steht nun auf der Warteliste für eine Spenderlunge. Täglich wartet die Familie auf die Nachricht, dass das passende Organ gefunden ist und die Operation stattfinden kann.

Das Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität München gehört zu den größten Lungentransplantationszentren Europas, zu den drei größten in Deutschland und ist das einzige Zentrum dieser Art in Bayern. Seit 1990 werden dort Lungentransplantationen vorgenommen.