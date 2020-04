Von Denis Schnur

Heidelberg. Deutschland und Heidelberg werden beim Schutz vor dem Coronavirus bald ein Stück weit unabhängiger vom Weltmarkt: Denn künftig werden die derzeit so wichtigen FFP2-Schutzmasken auch direkt vor Ort erzeugt. Der Familienbetrieb Karl Oswald GmbH steigt im Juni in die Produktion ein und will 600.000 bis 700.000 hochwertige Masken pro Monat herstellen. Damit zählt die Firma, die eigentlich Friseurbedarf und Kosmetikprodukte anbietet, zu den wenigen Pionieren in Deutschland.

FFP2-Masken werden derzeit vor allem in Krankenhäusern verwendet, um Mitarbeiter zu schützen, die Covid-19-Patienten behandeln. Aber auch in Pflegeheimen und bei niedergelassenen Ärzten kommen sie zum Einsatz. Da wegen der Pandemie die internationale Nachfrage massiv gestiegen ist, sind sie gerade jedoch fast nur zu Wucherpreisen zu haben.

"Maskenwahnsinn" nennt das Peter Oswald, der das Unternehmen gemeinsam mit seinem Sohn Thomas in dritter und vierter Generation führt. Und dem möchte er entgegenwirken: Da er schon länger einfache Masken für Friseure und Kosmetiker in China produzieren lässt, kennt er das Geschäft. Zwei Maschinen zur Maskenproduktion hat er nun in China bestellt, am morgigen Freitag sollen sie auf den Zug geladen werden und in einigen Wochen in Heidelberg ankommen. Ab Mitte Juni könne dann die Produktion größerer Mengen starten. "Dann, glaube ich, kommen wir vom Preis her unter die chinesischen Importe", ist Peter Oswald überzeugt. Schließlich müssten seine Masken nicht extra um die ganze Welt geflogen werden.

Denn das passiert aktuell mit fast allen FFP2-Masken: "Wir sind da derzeit zu 100 Prozent abhängig von China. Das darf nicht sein", so Oberbürgermeister Eckart Würzner beim Vor-Ort-Termin in der Oswald-Zentrale am Mittwoch. Umso mehr begrüßt er das Engagement des Mittelständlers: "Das ist ein ganz entscheidender Schritt." Die heimische Produktion der, wie Würzner betonte, "systemrelevanten" Masken garantiere nicht nur regelmäßige Lieferungen und faire Preise auch in der Krise – sie gewährleiste vor allem eine verlässlich gute Qualität. Denn aktuell nutzen viele Betrüger den überhitzten Markt und bieten minderwertige Ware an.

Produzieren kann Oswald in einer eigenen Halle in Wieblingen. Für Maschinen und Material investiert die Firma über eine Million Euro. Die Mitarbeiter nimmt sie zunächst aus Hotels, die zum Unternehmen gehören und derzeit geschlossen sind: "So kann ich mehr als zehn Leute aus der Kurzarbeit zurückholen", ist Oswald stolz. "Und wenn die Hotels wieder öffnen, schaffe ich neue Arbeitsplätze."

Denn der Geschäftsführer ist überzeugt, dass die Nachfrage nach Atemschutzmasken lange bestehen bleibt: "Wir haben schon zahlreiche Anfragen erhalten", so Oswald, etwa von Kliniken in der Region. Und auch die Stadt will einen Teil der Produktion abnehmen – "für Mitarbeiter und kleine Unternehmen in strategischen Bereichen", wie Würzner erläuterte.

Langfristig dürfte der Bedarf groß sein: "Wir können eine hohe Qualität garantieren", betonte Oswald. Gerade in den kritischen Bereichen legten die Kunden darauf großen Wert. Und zur Not habe er schon eine "Exit-Strategie": "Wir können die Masken mit einem Ventil erweitern und zur Arbeitsmaske machen, und wir können auch die einfachen Masken produzieren, die wir bislang aus China importieren."