Heidelberg. (gol) Seit der Coronakrise verhungern immer mehr Stadttauben in Heidelberg. Auf dem Gelände des Hauptbahnhofs sind nach RNZ-Informationen bereits Dutzende gestorben, weil es fast keinen Publikumsverkehr und damit auch kaum Nahrung mehr für die Vögel gibt. Auf dem Dach eines Verkaufsstandes liegen laut Tierschützern die ersten toten Küken in den Nestern. Andere Vögel sitzen aufgeplustert und apathisch auf dem Boden, weil sie keine Kraft mehr zum Fliegen haben. Sie werden nachts von Ratten gefressen. Deshalb hat das Stadttaubenprojekt Rhein-Neckar einen Brandbrief an Oberbürgermeister Eckart Würzner geschickt. Sie bitten, in der Krisenzeit das Taubenfütterungsverbot zu lockern. Die Heidelbergerin Tabea Neisen fordert, schnellstmöglich kontrollierte Futterstellen einzurichten, da Heidelberg keine kommunalen Taubenschläge besitzt.

Zudem müsste ausgesuchten Personen vom Ordnungs- oder Veterinäramt eine Ausnahmeerlaubnis zur kontrollierten und artgerechten Fütterung erteilt werden. Die Kosten für das Futter sowie den Transport werde der Verein selbst übernehmen. Doch das Rathaus winkt ab. "Die Stadt sieht derzeit keine Veranlassung, das Taubenfütterungsverbot in Heidelberg aus Tierschutzgründen aufzuheben. Derzeit sind im Stadtgebiet auch keine Zustände aufgetreten, die diese Maßnahme rechtfertigen würden", so eine Sprecherin auf Anfrage der RNZ.