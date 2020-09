Ein Café mit Heizpilzen in Heidelbergs Partnerstadt Montpellier. Frankreichs Regierung verbietet die Strahler ab nächstem Jahr. In Heidelberg dürfen sie im öffentlichen Raum seit Jahren nicht aufgestellt werden. Foto: dpa

Heidelberg. (dns) Der deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) fordert ihre Rückkehr, Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) spricht sich dafür aus und auch Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer will sie wieder öfter sehen: Wegen der Corona-Krise und ihren Folgen für Gastronomiebetriebe ist der Ruf nach einer Renaissance von Heizpilzen gerade ziemlich laut. Doch die Stadt Heidelberg erteilt dem eine klare Absage: "Eine Sondergenehmigung für Heizpilze oder -strahler in den Wintermonaten ist nicht vorgesehen", erklärt ein Sprecher am Montag.

Im öffentlichen Raum sind Heizer in Heidelberg verboten, Wirte dürfen sie nur auf privaten Flächen aufstellen. Und das soll laut Bürgermeister Wolfgang Erichson auch so bleiben: "Wir wollen die Corona-Pandemie wie die Klimakrise gleichrangig bei allen wirtschaftsfördernden Maßnahmen berücksichtigen." Und die ökologische Bilanz von Heizpilzen sei nicht vertretbar: "Es kann nicht sein, dass der Klimaschutz der Verlierer in der Corona-Krise wird." Nach Berechnungen des städtischen Umweltamts kommt bei sechs Stunden Nutzung ein elektrisches Heizgerät auf 18 Kilowattstunden, ein gasbetriebenes auf 72 Kilowattstunden pro Tag – etwa so viel, als würden 24 Fernseher rund um die Uhr laufen. Ein gasbetriebener Heizpilz würde zudem täglich 17 Kilogramm CO2 ausstoßen – mehr als ein Kleinwagen auf 100 Kilometern. "Wir wollen auch zukünftig nicht die Straße heizen, sondern die Gastronomen durch andere Maßnahmen tatkräftig unterstützen", so Bürgermeister Erichson.

Fragt man bei den Gastronomen nach, ist das bitter nötig. Denn die Corona-Verordnungen sorgen dafür, dass diese deutlich weniger Gäste bewirten können: "Nach einer Umfrage unseres Verbandes, an der sich Anfang August rund 2400 Mitgliedsbetriebe aus Baden-Württemberg beteiligt haben, sinken die Sitzplatzkapazitäten durch die Auflagen um durchschnittlich 40 Prozent", erklärt Daniel Ohl, Pressesprecher des Dehoga Baden-Württemberg. Der Verband trage die Corona-Maßnahmen zwar grundsätzlich mit, fordert jedoch gleichzeitig Unterstützung für die Betriebe: "Deren Lage ist prekärer, als es zunächst aussieht", so Ohl. 60 Prozent der Betriebe hätten bei der Umfrage angegeben, dass sie in ihrer wirtschaftlichen Existenz gefährdet seien. ",Den Winter überleben’ war das Leitmotiv". Zwar sehe auch der Dehoga die Heizpilze kritisch wegen ihrer Klimabilanz. Aufgrund der akuten Krise hätte sich Ohl jedoch ein Entgegenkommen der Stadt gewünscht: "Da geht es um jeden Euro und jeden Sitzplatz."

Zumindest bei der Zahl der Plätze will die Verwaltung den Gastronomen auch entgegenkommen. Sie schlägt dem Gemeinderat vor, die erweiterten Flächen für die Außenbewirtschaftung bis 31. März 2021 zu verlängern. Seit Mai haben etwa 100 Wirte zur Abmilderung der Corona-Folgen einen neuen Außenbereich einrichten oder ihren bisherigen erweitern können. Die Regelung ist noch bis Ende dieses Jahres befristet. Die Entscheidung über die Verlängerung trifft der Gemeinderat im letzten Quartal des Jahres. Da die Wirte im öffentlichen Raum weiterhin keine Heizpilze nutzen dürfen, empfiehlt die Stadt, neben Kissen, Decken und Heißgetränken auch Paravents oder Planen anzubringen.