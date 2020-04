Heidelberg. (kaz) Auf Balkonen gegen Corona ansingen: Damit haben die Italiener schon vor Wochen begonnen. Dann rief die Evangelische Kirche in Deutschland dazu auf, abends um 19 Uhr das Lied "Der Mond ist aufgegangen" zu singen. Nun ist diese musikalische Geste auch in Heidelberg angekommen.

Bereits zum dritten Mal setzten Hermann Häfner, der über 40 Jahre Vorsitzender des Orchestervereins Handschuhsheim war, und seine Tochter Tina mit den Blechblasinstrumenten Tenorhorn und Trompete in Krisenzeiten ein Zeichen. Sie wohnen in der Friedensstraße 26 an der Ecke Burgstraße, die Balkone liegen auf gleicher Höhe gegenüber.

So ging der Mond über Heidelberg, Dossenheim und Schriesheim auf Kamera: Peter Dorn, Benjamin Miltner und Lena Scheuermann / Produktion: Reinhard Lask

Als sie am Sonntag um 18 Uhr wieder spielten, erhielten sie Unterstützung von der Trompeterin Alexandra Siegle, die sich im Hof positionierte. Die Aktion zauberte ein Lächeln in die Gesichter von Passanten, die kurz innehielten, Beifall spendeten und mit Smartphones Fotos machten. "Klasse", rief eine Frau im Vorbeifahren aus dem Autofenster.

Mit Beethovens "Ode an die Freude" hatte das gemeinsame Musizieren bereits am 22. März begonnen, eine Woche später stand das Lied "Von guten Mächten wunderbar geborgen" auf dem Programm. Der Text dazu stammt vom Theologen und NS-Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer. Nun war das alte Volkslied "Kein schöner Land in dieser Zeit" ein Thema. "Wo wir uns finden wohl unter Linden zur Abendzeit" lautet eine Textzeile, in der schmerzlich spürbar wird, was gerade nicht möglich ist.

Auch am nächsten Sonntag werden Hermann Häfner und seine Tochter wieder vom Balkon aus musizieren. Dann sollen die drei bisherigen Titel und ein neuer gespielt werden. Hermann und Tina Häfner geben das nächste Musikstück per Mail, WhatsApp beziehungsweise auf der Homepage des Orchestervereins bekannt, der seine Proben ebenfalls einstellen musste. Vereinsmitglieder und sonstige musikalisch Begabte können sich allerdings gern noch in die Aktion einklinken.