Heidelberg. (jul) In Heidelberg bieten zwei weitere Einrichtungen Corona-Schnelltests an: die Kreuz-Apotheke in Wieblingen und die Arztpraxis Drs. Hestermann & Menzer in der Bahnstadt. Das teilte die Stadt Heidelberg mit, die die Kosten für einen Schnelltest in Höhe von 29 Euro mit 14,50 Euro bezuschusst. "Wir sind offen für alle Anbieter, mit uns muss dazu ein Hygienekonzept vereinbart werden", erklärte ein Sprecher.

Daneben betreibt die Firma Aspilos bereits an zwei Standorten sogenannte Drive-Through-Testzentren, wobei der Nasenrachenabstrich durch die geöffnete Fensterscheibe des Autos genommen wird: auf dem Parkplatz des Baumarktes Bauhaus in der Bahnstadt und am "Heidelbeach" in der Tiergartenstraße. "Das Testzentrum am Bauhaus schließt am 28. Februar, aber wir sind in Gesprächen, es in unmittelbarer Nähe weiterzubetreiben", sagte Geschäftsführer Nikolas Karavassilis. Das Testzentrum in Neuenheim bestehe weiter wie gewohnt fort.

Beide Aspilos-Testzentren bieten ab Montag zusätzlich PCR-Tests an; das Ergebnis liegt nach 12 bis 24 Stunden vor. Auch das Labor Limbach in Rohrbach und das Testzentrum am Kirchheimer Messplatz führen PCR-Tests durch. Der Besuch des Testzentrums in Kirchheim ist aber nur mit Bescheid des Gesundheitsamts möglich.