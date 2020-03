Heidelberg. (hob) RNZ-Leser Wolfgang Schmidts bemerkte, dass er in der Corona-Krise nun mehr Geld zur Verfügung hat, da er ja nicht mehr so viel ausgeben kann. "Das ist aber genau das Geld, das der Wirtschaft fehlt", schreibt er der RNZ. Daher regt er an, nach dem Vorbild des bayerischen "Chiemgauer" die Währung "Heidelberger" einzuführen, die den lokalen Betrieben durch die Krise helfen könnte. Alle, die gerne mitmachen wollen, könnten dann ihre Euro in "Heidelbergern" anlegen. Mit dem Erlös könnten die Gastronomie, aber auch zum Beispiel Textilgeschäfte unterstützt werden. Nach der Krise könnte man dann die "Heidelberger" bei den Unternehmen ausgeben. "Ist so etwas in Heidelberg geplant oder kann man sich so etwas vorstellen?", will Schmidts wissen.

Es gebe in Heidelberg bereits viele, auch finanzielle Hilfen für Unternehmen, Selbstständige und Freiberufler, antwortet eine Stadtsprecherin. Allein die Kleinbetriebe könnten bei Bund und Land Soforthilfe in Höhe von insgesamt mehr als 120 Millionen Euro beantragen. Zudem könne man auch beantragen, dass alle direkten Forderungen der Stadt wie Pacht, Steuern und Ähnliches bis 31. Juli zinslos gestundet würden. Hinzu kämen viele weitere Unterstützungsangebote. Eine eigene Währung wie der "Heidelberger" sei hingegen derzeit nicht geplant.