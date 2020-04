Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Kaum ein Arzt kommt dem Gesicht des Patienten so nah wie ein Zahnarzt. Die Ansteckungsgefahr, sollte der Patient an Covid-19 erkrankt sein, ist extrem hoch. Doch virendichte FFP2- oder FFP3- Schutzmasken haben die Mediziner noch nicht bekommen. Einfach schließen können sie trotzdem nicht: "Wir sollen ja arbeiten", sagt Niels Burmeister. Zahnärzte haben einen sogenannten gesetzlichen Sicherstellungsauftrag zu erfüllen. Die normale Ausrüstung – der einfache Mund-Nase-Schutz, Handschuhe und Desinfektionsmittel – hatten viele Praxen noch vorrätig. Die spezielle Ausrüstung suchen sie oft vergebens: "Ich fühle mich allein gelassen", so Burmeister.

Schnellstmöglich solle Schutzausrüstung für Zahnärzte zur Verfügung gestellt werden, habe das Landessozialministerium der Kassenzahnärztlichen Vereinigung (KZV) Baden-Württemberg am vergangenen Freitag zugesagt, teilte die KZV auf RNZ-Anfrage mit. Über die Landkreise werde sie ausgeliefert: "Die ersten Schutzausrüstungen sind von den Gesundheitsämtern an Zahnarztpraxen bereits versendet worden", so die KZV. Nicht aber im Rhein-Neckar-Kreis. Wie das hiesige Gesundheitsamt auf RNZ-Anfrage mitteilt, habe man zwar Ausrüstung bekommen und ein theoretisches Modell zur Verteilung. "In der Praxis sieht es allerdings so aus, dass die bisherigen Lieferungen an Schutzausrüstung, die vom Land kommen, vom Umfang her leider so gering ausfallen, dass wir nicht alle Bedarfsträger mit Schutzausrüstung versorgen konnten." Diese ging priorisiert an Einrichtungen, die mit Covid-19-Patienten arbeiten, also an Kliniken und stationäre sowie ambulante Pflegedienste. "An die hiesigen Zahnarztpraxen konnte daher bisher leider noch keine Schutzausrüstung verteilt werden", so das Gesundheitsamt.

Vielleicht kann die Stadt Heidelberg mit ihrem heute neu eröffneten Verteilzentrum für Schutzausrüstung Abhilfe schaffen. Damit sollen die niedergelassenen Ärzte, die ambulanten Pflegedienste sowie die größeren Pflegehäuser in Heidelberg gezielt mit Hilfsmaterialien versorgt werden. Auf die RNZ-Anfrage, ob auch Zahnärzte berücksichtigt werden, antwortet die Stadt: "Die niedergelassene Ärzteschaft soll versorgt werden."

Zahnarzt Burmeister hat sich mittlerweile auf anderem Wege virendichte Masken besorgt, "von keiner offiziellen Stelle". Und auch sein Kollege Oliver Bodem aus der Bahnstadt musste bereits improvisieren. "Vom Staat kam überhaupt nichts", sagt er. Die Ausrüstung, die er momentan noch da habe, reiche für einen Normalbetrieb nicht aus. Überall werden nur noch Schmerzbehandlungen durchgeführt beziehungsweise Notfälle angenommen.

Anfangs war Bodem noch unsicher, ob alle Patienten damit einverstanden wären, "aber es haben alle gut aufgenommen", erklärt der Zahnarzt. Selbst Überträger des Coronavirus zu sein, will Bodem unbedingt vermeiden: "Das wäre schrecklich." Um das Risiko zu reduzieren, arbeiteten die Ärzte in seiner Praxis allein, nur wenn es unbedingt notwendig sei, komme ein Helfer mit ins Zimmer. Außerdem arbeiteten zwei Teams, die sich nicht begegneten, in zwei dreistündigen Schichten am Tag.

Burmeister ist nur noch vormittags da, seine Angestellten sind in Kurzarbeit. Statt etwa zehn Patienten kommen nur noch ungefähr zwei am Tag. "Mehr, als ich gedacht habe." Aber auch jetzt hätten die Leute Probleme mit den Zähnen, "Sachen, die normalerweise auch passieren", so Burmeister. Unnormal sei dagegen, dass die Masken nicht im Land hergestellt würden und nicht vorrätig seien, "unglaublich in einem so hoch entwickelten Land", so Burmeister. "Das muss in Zukunft besser gemacht werden."