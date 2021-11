Heidelberg. (pne) Drei Monate nach Schließung des Kreisimpfzentrums im Pfaffengrund will die Stadt wieder ein Impfzentrum ins Leben rufen. Ziel sei es, die Arztpraxen beim Impfen zu entlasten, sagte OB Eckart Würzner am Montag gegenüber der Presse. Der genaue Standort, die Finanzierung und die Durchführung des Betriebs werden noch geklärt, schon nächste Woche könnte das Impfzentrum in Zusammenarbeit mit der Heidelberger Ärzteschaft aufgebaut werden.

Obwohl Heidelberg die derzeit zweitniedrigste Inzidenz im Land hat, verschärft sich auch hier die Lage. Immer mehr Ungeimpfte müssen wegen einer schweren Covid-19-Infektion behandelt werden. Anfragen bereits überlasteter Krankenhäuser aus anderen Teilen des Landes kommen auch in Heidelberg an. Zudem sind Kliniken und Arztpraxen durch das vermehrte Auftreten weiterer Infektionskrankheiten stark belastet. "Wir müssen alles dafür tun, dass unsere Kliniken nicht überlastet werden. Das wichtigste Mittel gegen die Pandemie bleibt die Impfung", sagte OB Würzner. Deshalb wolle er zusätzlich zur Einrichtung eines Impfzentrums Arbeitgeber in Heidelberg anschreiben und darum bitten, dass diese auch mit ihrem betriebsärztlichen Dienst in die Impfkampagne einsteigen.

Das Land hat bisher darauf verzichtet, die Impfzentren zu reaktivieren. Stattdessen setzt es auf Mobile Impfteams, die neben den niedergelassenen Arztpraxen als Anlaufstellen für die Corona-Impfung dienen. Seit dem 15. November bietet das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises zusätzlich zu den Mobilen Impfteams aktuell montags, mittwochs und sonntags ein dauerhaftes Impfangebot in der ehemaligen Kantine der Alten Chirurgie an.