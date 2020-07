Von Holger Buchwald

Heidelberg. Ohne schmerzliche Einschnitte können die finanziellen Folgen der Corona-Krise nicht abgefedert werden. Damit fehlt auch Geld für wichtige Investitionen. Etliche Projekte müssen wohl auf den übernächsten Doppelhaushalt verschoben werden, sodass sie erst ab 2023 in Angriff genommen werden können. Im heutigen Haupt- und Finanzausschuss stellt die Stadtverwaltung ihre Vorschläge vor, welche Projekte auf Eis gelegt werden und welche auf jeden Fall umgesetzt werden sollten.

> Das Streichkonzert: Von der Sicherheit und Ordnung bis zum Straßenbau – alle Bereiche des öffentlichen Lebens sind betroffen. Selbst bereits beschlossene Kita-Neubauten und Schulsanierungen stehen auf dem Prüfstand. Wenn es nach den Vorschlägen von Finanzbürgermeister Hans-Jürgen Heiß geht, ist der Abriss und Neubau der Kindertagesstätte Hardtstraße in Kirchheim mit der Aufstockung von 40 auf 80 Betreuungsplätze und einem Volumen von fünf Millionen Euro vorerst gestrichen. Dasselbe gilt für den Umbau des ehemaligen evangelischen Gemeindehauses im Emmertsgrund in eine Kita (2,7 Millionen Euro) und für die Toilettensanierung in der Carl-Bosch-Schule mit geschätzten Kosten von 560.000 Euro.

Hintergrund Finanzlage ist heute Thema im Hauptausschuss Die Haushaltssperre bleibt bestehen, die städtischen Ämter wollen ihre Ausgaben um 7,6 Millionen Euro reduzieren. Und auch wenn Bund und Land für die Städte und Kommunen bereits konkrete Hilfen in Aussicht gestellt haben, klafft aufgrund der Corona-Krise ein riesiges Loch im städtischen Haushalt. Finanzbürgermeister [+] Lesen Sie mehr Finanzlage ist heute Thema im Hauptausschuss Die Haushaltssperre bleibt bestehen, die städtischen Ämter wollen ihre Ausgaben um 7,6 Millionen Euro reduzieren. Und auch wenn Bund und Land für die Städte und Kommunen bereits konkrete Hilfen in Aussicht gestellt haben, klafft aufgrund der Corona-Krise ein riesiges Loch im städtischen Haushalt. Finanzbürgermeister Hans-Jürgen Heiß geht im laufenden Haushaltsjahr nach wie vor von einem Verlust von 109 Millionen Euro aus. Immerhin soll die Stadt 5,5 Millionen Euro vom Bund für die Unterkunftskosten von Langzeitarbeitslosen erhalten, hinzu kommt ein einmaliger Ausgleich der Gewerbesteuerausfälle in noch unbekannter Höhe. Auch bis zu 80 Prozent der Verluste des öffentlichen Nahverkehrs – allein in Heidelberg 9,5 Millionen Euro – werden nach den Berechnungen der Stadt von Bund und Land ausgeglichen. Für den Ausbau der Kinderbetreuung stellt der Bund eine Million Euro zur Verfügung. All das reicht bei Weitem nicht, darin sind sich alle Beteiligten einig. Auch deshalb hat die Stadt die Rahmenverträge mit sozialen und kulturellen Einrichtungen, die Zuschüsse erhalten, formal gekündigt. Das Geld, das für dieses Jahr bereits zugesagt wurde, soll aber fließen: "Es wird wie geplant, bewilligt und vereinbart in voller Höhe ausgezahlt, ohne finanzielle Einbehalte", heißt es in der Beschlussvorlage. Die Fraktion der Linken wird den Antrag stellen, dass bei den Zuwendungsempfängern nicht gespart werden darf. In der Begründung heißt es: "Die von der Stadt bezuschussten Projekte und Leistungen ihrer Kooperationspartner sind für den sozialen Zusammenhalt nicht hoch genug einzuschätzen und sparen oft Geld für potenzielle Folgekosten." (hob) Info: Der Hauptausschuss tagt ab 17.30 Uhr im Großen Rathaussaal.

[-] Weniger anzeigen

Einer der dicksten Brocken ist die 4,6 Millionen Euro teure Erweiterung des Turnzentrums am Harbigweg. Vor 2023 sollte hier nichts passieren, die Sanierung der Sporthalle der Geschwister-Scholl-Schule habe nämlich Priorität, heißt es in der städtischen Vorlage. Auch das Bunsen-Gymnasium wird voraussichtlich auf eine Verbesserung der Sportstättensituation noch einmal warten müssen. Die Kostenersparnis im laufenden Haushalt: 8,6 Millionen Euro.

Die Sanierung des Valeriewegstegs (1,4 Millionen Euro) kommt wohl nicht, und die Projektgruppe zur Aufwertung des öffentlichen Raumes soll auch keine 400.000 Euro mehr jährlich erhalten. Weder bekommt der TSV Pfaffengrund in den nächsten zwei Jahren ein Kleinspielfeld, noch der Turnerbund Rohrbach einen neuen Kunstrasen. Selbst der Landwirtschaftspark auf dem ehemaligen US-Airfield muss nach den aktuellen Plänen noch mindestens zwei Jahre warten.

Während die Videoüberwachung am Hauptbahnhof bereits beauftragt wurde und dafür auch schon Geld geflossen ist, werden die Pläne für den Bismarckplatz zunächst nicht weiterverfolgt. Auch ein Sirenennetz, mit dem die Heidelberger Bevölkerung im Katastrophenfall gewarnt werden könnte, wird so schnell nicht aufgebaut. Damit wird der aktuelle Haushalt um 410.000 Euro entlastet. Auch der Radweg Diebsweg/Baumschulenweg sowie andere Straßenbauprojekte fallen dem Rotstift zum Opfer.

> Was auf jeden Fall umgesetzt wird, sind alle laufenden Projekte. Zwar schlägt die Verlagerung des Karlstorbahnhofs von der Alt- in die Südstadt mit fast 30 Millionen Euro zu Buche, doch die Ausführung ist bereits genehmigt, die Fertigstellung für 2022 geplant. Ebenfalls projektiert sind die Kindertagesstätte Forum 3 im Emmertsgrund, der Neubau des Hauses der Jugend und die Digitalisierung verschiedener Schulen, die Sanierung der Hebelstraßenbrücke und das Verkehrslenkungskonzept für die Altstadt mit den versenkbaren Pollern. Das Gesamtvolumen für nicht aufschiebbare Investitionen beläuft sich damit auf 45,5 Millionen Euro.

> Sinnvolle Projekte, die ebenfalls weitergeführt werden sollen, sind nach Ansicht der Verwaltung unter anderem der Schulcampus Mitte, die Fortführung des Straßenerneuerungsprogramms mit vier Millionen Euro im Jahr, die Sanierung der Dossenheimer Landstraße und das Radschnellwegprogramm sowie die Verbesserung der Lichtsignalanlagen, das Sicherheitsaudit und die Schere Ost an der Montpellierbrücke. Ob diese Investitionen mit einem Gesamtvolumen von rund 32 Millionen Euro weitergeführt werden sollen, muss nun der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause entscheiden. Bis dahin stehen die Projekte weiterhin "on hold" – in Wartestellung.