20. März 2020: Zwei Polizisten patrouillieren auf der gesperrten Neckarwiese. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner liegt in Heidelberg an diesem Tag bei 29,7. Foto: Philipp Rothe

Von Anica Edinger, Philipp Neumayr und Denis Schnur

Heidelberg. Im Januar scheint 2020 für Heidelberg ein gewöhnliches Jahr zu werden. Man streitet sich über das Ankunftszentrum, feiert ein Bürgerfest in PHV. Das Coronavirus, das vereinzelt schon in Deutschland nachgewiesen wird und wegen dem China bereits ganze Großstädte abriegelt, ist kaum Thema. Das ändert sich wenig später. Ein Überblick über das Corona-Jahr in unserer Stadt – die Heidelberger "Coronik".

Februar: Noch geht alles seinen Gang

> 20. Februar: Allmählich wird klar, dass das Virus auch Heidelberg treffen wird – aber niemand weiß, in welchem Ausmaß. Heidelberg-Marketing-Chef Mathias Schiemer freut sich über ein gutes Tourismus-Jahr 2019. Und er erwartet auch ein starkes 2020 – wenn auch mit weniger chinesischen Gästen.

> 27. Februar: Das Uniklinikum vergrößert den Intensivbereich, Clubs und Konzerthallen stellen Desinfektionsspender auf. Die Stadt reagiert noch nicht: "Schließungen von Einrichtungen oder Verbote von Veranstaltungen sind derzeit nicht geplant."

> 28. Februar: Der erste Corona-Patient wird ins Uniklinikum gebracht. Der Mann aus dem Rhein-Neckar-Kreis hat sich im Ski-Urlaub in Österreich infiziert.

März: Die erste Welle rollt an

> 4. März: Die RNZ meldet drei neue Corona-Fälle an der Uniklinik, einer hat sich im Südtirol-Skiurlaub angesteckt, ein anderer im Iran. Die Uniklinik streicht mit "Medizin am Abend" und dem "Tag des Hörens" erste Veranstaltungen.

Hintergrund Wer hat das ganze Klopapier? Anfang März beginnt das große Hamstern. In den Supermarktregalen, wo sich sonst Toilettenpapier, Handseife, Mehl und Pasta stapeln, herrscht gähnende Leere. Wer kauft das alles? RNZ-Leserinnen und -Leser sind es nicht – das jedenfalls erklären sie in einer Umfrage zum Thema "Hamsterkäufe". [+] Lesen Sie mehr Wer hat das ganze Klopapier? Anfang März beginnt das große Hamstern. In den Supermarktregalen, wo sich sonst Toilettenpapier, Handseife, Mehl und Pasta stapeln, herrscht gähnende Leere. Wer kauft das alles? RNZ-Leserinnen und -Leser sind es nicht – das jedenfalls erklären sie in einer Umfrage zum Thema "Hamsterkäufe". Erster Open-Air-Gottesdienst Corona macht kreativ – auf den Schwetzinger Terrassen lädt Pfarrerin Sigrid Zweygart-Pérez im Mai zum Open-Air-Gottesdienst ein, nachdem lange nur Online-Gottesdienste erlaubt sind. Ekel-Attacke am Hauptbahnhof Das ist auch ohne Virus abstoßend: Ein Unbekannter sagt Ende Mai "Ich, Corona" zu einer jungen Frau, spuckt ihr anschließend ins Gesicht und flieht. Zeugnisvergabe mal anders Erfolgreiche Suche nach einem Ausweichquartier mit viel Platz: Die Hotelfachschüler erhalten ihre Zeugnisse Ende Juli im Autokino. Hotel mit besonderer Pechsträhne Während viele Hotelbesitzer zaghaft aufatmen, hat das Marriott noch geschlossen. Der Grund: Ein Wasserschaden, der zu allem schon vorhandenen Übel noch dazu kommt. Erst am 24. August öffnet das Hotel wieder für Gäste. Seniorinnen im Widerstand Widerstandskämpfer stellt man sich anders vor: Zwei pensionierte Lehrerinnen, 85 und 89 Jahre, betreten im April die Neckarwiese, als diese gesperrt ist. Sie fordern: Die größte Grünfläche der Stadt soll freigegeben werden. "Wir erheben unsere Stimme und machen uns stark für Menschen, die vielleicht nur einen kleinen Balkon haben, aber keinen Garten", sagen sie und hoffen, von der Polizei erwischt zu werden. So kommt es auch. Als die Beamten sie nach einer Diskussion über die Corona-Regeln auffordern, die Wiese zu verlassen, leisten die Seniorinnen dem aber Folge. Es hagelt Bußgelder Die Stadt leitet bis Mitte August rund 1400 Verfahren ein, weil sich Menschen nicht an die Regeln der Coronaverordnung halten. Kinder schreiben Geschichte(n) Lichtblick: 150 Kinder beteiligen sich am DAI-Schreibwettbewerb "Corona-Gold". Die RNZ veröffentlicht im August zwei der besten 20 Geschichten. Maskenmuffel müssen blechen Sage und schreibe 879 Verstöße gegen die Maskenpflicht sind die Bilanz einer Großkontrolle im September in Bussen und Bahnen. Immerhin nur zwei Personen weigern sich ganz, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Ein Rede-Marathon zur Begrüßung Das ist Einsatz: Neun Mal hielt der Prorektor der SRH-Hochschule im Oktober seine Begrüßungsrede für die Studienanfänger und hieß so trotz Corona alle persönlich willkommen – in vielen kleinen statt einer großen Gruppe. Weniger Einwohner in der Stadt Heidelberg schrumpft. Auch das ist eine Corona-Auswirkung. Die Einwohnerzahl sinkt bis November um rund 3000 Menschen. Der wichtigste Grund dafür liegt in der geringeren Auslastung des Ankunftszentrums für Geflüchtete. Außerdem fehlen internationale Wissenschaftler und Studierende, die nicht einreisen können. Doch noch ein Weihnachtsmarkt Der "Weihnachtsmarkt zum Mitnehmen" wird im Dezember ein echter Renner. Selbst aus dem Umland kommen Menschen, um das Paket mit Glühwein und Gebäck zu kaufen und zu Hause zu feiern.

> 5. März: Das Uniklinikum bittet Angehörige von Patienten, ihre Besuche zu reduzieren. Zum Pfennigbasar strömen die Leute ins Bürgerhaus Emmertsgrund – mit mehr Hygienemaßnahmen, aber wenig Abstand.

> 6. März: Der erste Schüler ist infiziert. 90 Schüler und einige Lehrer am Helmholtz-Gymnasium werden vom Unterricht befreit. Bürgermeister Jürgen Odszuck sagt seine Teilnahme am Jahresempfang im Emmertsgrund ab. Ob städtische Veranstaltungen abgesagt werden, werde geprüft, heißt es.

> 9. März: Die Verwaltung verschiebt "zeitlich unkritische Veranstaltungen" wie das Einzelhandelsforum oder die Sportlerehrung. Zudem, so Oberbürgermeister Würzner, versuche man, Veranstaltungen nicht zu groß werden zu lassen. Im Theater, der Halle 02 und anderen Clubs und Kulturhäusern geht alles seinen gewohnten Gang – ein Besucherrückgang ist nicht festzustellen.

> 10. März: Das Haus der Astronomie stellt seine Vortragsreihe ab 16. März ein, Heidelberg Marketing sagt den Altstadt-Sommertagszug ab, die Halle 02 in der Bahnstadt begrenzt Veranstaltungen auf 1000 Personen. Am Heidelberger Schloss soll dagegen am 19. März das Jahresprogramm regulär starten. "Wer zu uns kommt, braucht keine verstärkte Ansteckungsgefahr zu befürchten", sagt ein Verantwortlicher.

> 11. März: Das Festivalzentrum des "Heidelberger Frühling" wird auf dem Uniplatz aufgebaut. Intendant Thorsten Schmidt ist zuversichtlich, dass sein Festival stattfindet: "Die neue Aula ist saniert und gut durchlüftet." Im Ankunftszentrum für Geflüchtete in PHV gibt es den ersten Fall: ein chinesischer Asylbewerber. Der Auftakt der Wochen gegen Rassismus wird auf 80 Gäste begrenzt, das "Anbaden" im Neckar fällt ins Wasser.

> 12. März: Nun geht es Schlag auf Schlag: Der "Frühling" wird abgesagt, das Theater schließt. Deutsch-Amerikanisches Institut, Musik- und Singschule, Augustinum und Akademie für Ältere sagen Termine ab.

> 13. März: Die Ereignisse überschlagen sich. Vom Beschluss der Landesregierung, ab 17. März Schulen und Kindertagesstätten zu schließen, sind in Heidelberg 54 öffentliche und private Schulen sowie rund 140 Kitas betroffen. Schon ab 15. März werden laut Verfügung der Stadt alle Konzerte und Tanzveranstaltungen verboten. Alle anderen Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen sind ebenfalls untersagt. Die Besuche in Altenheimen werden deutlich eingeschränkt.

> 14. März: Besuchsverbot am Uniklinikum: "Wir müssen mit aller Macht versuchen, das Infektionsrisiko für unsere Patienten und Mitarbeiter zu minimieren", heißt es. Das Märchenparadies startet indes in die neue Saison. Nur das Bällebad bleibt geschlossen.

> 15. März: Die Katholische Kirche setzt ihre Gottesdienste aus, die Protestanten machen weiter Gottesdienste mit bis zu 100 Besuchern.

> 17. März: Es ist soweit: Heidelberg macht – fast – alles dicht: Museen, Theater, Kultur- und Jugendhäuser, Bildungseinrichtungen, Seniorenzentren, Verwaltungsgebäude, Bibliotheken, Bars, Clubs, Diskotheken, Mensen und Cafeterien, Kinos, Schwimm- und Hallenbäder, das Schloss, die Bergbahn, der Zoo, Spiel- und Sportplätze, Fitnessstudios sowie Spielhallen, Bordelle und auch der Zoo. Private Veranstaltungen mit über 50 Personen sind untersagt, Trauungen und Beerdigungen nur im engsten Kreis erlaubt. Kirchen, Moscheen und Synagogen bleiben offen – aber ohne Gottesdienste. Die neuen Regeln werden von Polizei und Ordnungsdienst überwacht – auch auf den Spielplätzen. Derweil erwischt das Virus die ersten Mediziner im Klinikum: Fünf Ärzte werden positiv getestet.

> 18. März: Die Läden schließen, auch die Neckarwiese darf nicht mehr betreten werden. Dutzende Schilder weisen darauf hin, aber noch zeigt die Maßnahme begrenzte Wirkung: Viele Menschen nutzen das schöne Wetter und lassen sich auf der Wiese nieder.

> 20. März: Die Stadt verschärft die Regeln: Im öffentlichen Raum gilt ab sofort ein Mindestabstand von 1,5 Meter. Zudem dürfen sich nicht mehr als fünf Personen treffen. Karlstorbahnhof und Interkulturelles Zentrum gehen mit ihrem Programm als erste online.

> 22. März: Das Universitätsklinikum nimmt drei beatmungspflichtige Corona-Patienten aus dem Elsass auf. Während die Zahl der Infizierten weiter stark steigt, sind 61 Heidelberger schon wieder genesen.

> 23. März: Der Ältestenrat des Gemeinderates sagt die für 26. März geplante Sitzung ab – gegen den Willen von OB Würzner.

> 24. März: Rolle rückwärts: Der Gemeinderat tagt doch. Laut Stadt ist eine Absage rechtlich nicht möglich, aber strittige Punkte werden von der Tagesordnung abgesetzt. Derweil schnürt die Stadt ein erstes Hilfspaket, stundet Gebühren, gewährt Mieterlasse. Die Uni ist ab sofort komplett zu. Fast alle Prüfungen sind abgesagt.

> 26. März: Es ist eine denkwürdige Gemeinderatssitzung: Nur 29 von 48 Stadträten kommen ins Rathaus, wo sie wie Abiturienten bei der schriftlichen Prüfung sitzen – mit viel Abstand. Die Räte räumen Würzner große finanzielle Befugnisse ein, wie sie sonst der Finanzausschuss innehat. Zudem befürworten sie die Wirtschaftsoffensive: Alle Forderungen der Stadt werden auf Antrag bis 1. Juli zinslos gestundet – etwa für Gebühren, Steuern oder Mieten.

> 27. März: Heidelberg bekommt vom Land 2500 FFP2-Masken, 1000 einfache Masken und 5000 Einmalhandschuhe. Die Feuerwehr verteilt sie an Kliniken und Pflegeheime. Die Infektionszahlen steigen langsamer. In einer Woche werden 29 Menschen im Stadtgebiet positiv getestet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liebt bei 39,6.

> 30. März: Der Tourismus liegt brach. Heidelberg-Marketing-Chef Schiemer fordert, die Juni-Schlossbeleuchtung, sollte sie abgesagt werden müssen, unbedingt später nachzuholen. Und er zieht eine Verlagerung des Riesenvolksfestes "Heidelberger Herbst" in den Oktober in Betracht.

April: Langsam in den Normalbetrieb

> 1. April: Das Virus fordert auch in Heidelberg sein erstes Todesopfer: Eine 80-jährige Seniorin verstirbt in einer Klinik.

> 4. April: Die Stadt schärft nach, für die meisten Grünanlagen gilt jetzt: Man darf durchlaufen, sich aber nicht niederlassen – nur auf öffentlichen Bänken. Indes ist ein zweiter Mensch in Heidelberg infolge einer Infektion gestorben: ein 60-jähriger Mann.

> 6. April: "Weniger Neuinfektionen", meldet die RNZ. Während sich immer weniger Menschen anstecken, sind mittlerweile 100 Heidelberger wieder genesen.

> 8. April: Wenn alles gut geht, gebe es schon im Herbst einen Impfstoff, sagt Heidelbergs Chefvirologe Hans-Georg Kräusslich. Insgesamt stehe die Region im Kampf gegen das Virus gut da.

> 11. April: Eine Flotte von sieben bis acht "Corona-Taxis" des Uniklinikums besucht jeden Tag Corona-Patienten, die in Heidelberg und der Region zuhause isoliert sind. Die Hausbesuche entlasten die Klinik – und retten Leben. Die Stadt richtet bei der Feuerwehr ein Verteilzentrum für das dringend benötigte Schutzmaterial ein.

> 15. April: Die gute Nachricht: Erstmals gibt es keine Neuinfektion im Stadtgebiet. bis zu den Sommerferien werden dennoch alle Großveranstaltungen abgesagt, auch die beiden Schlossbeleuchtungen. Indessen sorgt die Heidelberger Anwältin Beate Bahner für Aufruhr: Nachdem sie aus der Psychiatrie entlassen wurde, wird sie bei der Polizei angehört. Sie soll zu einer verbotenen Demonstration gegen Corona-Maßnahmen aufgerufen haben. Vor dem Polizeigebäude stehen 200 Anhänger, Corona-Leugner, Rechtsradikale und andere – meist ohne Abstand zueinander. Die Polizei greift nicht ein – später erklärt sie das mit "Verhältnismäßigkeits- und Ermessensgründen". Ermittelt wird dann aber doch: Zahlreiche Teilnehmer erwartet eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz.

> 16. April: Die Stadt will, dass alle Bürger einfache Masken tragen, um andere Menschen zu schützen, wie OB Würzner auf einer Pressekonferenz erklärt. Auch die Schlossfestspiele werden nun gestrichen.

> 17. April: Die Stadt schenkt allen Läden ein Starterpaket mit 50 einfachen Mund-Nasen-Masken für ihre Kunden. Das Stadtarchiv ruft dazu auf, Fotos, Erlebnisse und Utensilien zur Corona-Krise zu übermitteln – um diese langfristig im Gedächtnis der Stadt zu verankern.

> 18. April: Erstmals wird wieder legal demonstriert: 30 Menschen stehen auf dem Uniplatz, darunter auch Corona-Leugner, Rechtsextreme und Verschwörungstheoretiker. Masketragen und Abstandhalten sind vorgeschrieben.

> 20. April: Die meisten Parks und Grünflächen sind wieder für alle offen, auch zum Hinsitzen – aber nur mit zweieinhalb Meter Abstand. Geschäfte bis 800 Quadratmeter dürfen wieder öffnen – in Heidelberg sind das rund 1000 der 1100 Läden. Die Stadt hilft dem Land mit Schutzmasken aus und vermittelt 380.000 Stück zum Einkaufspreis. Die Bürgerämter öffnen wieder.

> 28. April: 792 Bewohner des Ankunftszentrums für Geflüchtete in PHV dürfen zehn Tage nicht raus. Der Grund: Bei einem positiv getesteten Bewohner können die Infektionsketten nicht mehr nachvollzogen werden. Die Universität öffnet wieder ihre Bibliotheken.

Mai: Heidelberg macht wieder auf

> 4. Mai: "Das Leben wird wieder bunter", schreibt die RNZ. Museen, Spielplätze und der Zoo öffnen – unter strengen Auflagen. In den Tierpark dürfen nur 200 Menschen zugleich. Und nach sechs Wochen ist auch die Neckarwiese wieder offen – für Spaziergänger und Jogger. Grillen, Picknicken und "Lagern" bleiben verboten. Erleichterung auch in den Kliniken: Nachdem weniger Covid-Patienten kamen als befürchtet, können verschobene OPs nachgeholt werden.

> 5. Mai: Um die Ausgangssperre im Ankunftszentrum durchzusetzen und die Einhaltung der Abstände zu gewährleisten, helfen 77 Bundeswehr-Soldaten in PHV aus. Sie bleiben dort mehrere Wochen.

> 9. Mai: Rund 600 Menschen versammeln sich bei der größten Demo gegen die Corona-Maßnahmen auf dem Universitätsplatz. Abstände werden kaum eingehalten, einige Teilnehmer tragen rechte Symbole. Eine Gegenkundgebung der Antifa zieht 100 Menschen an, die Stimmung ist aufgeheizt.

> 11. Mai: Nicht nur die Gesundheit der Bürger ist betroffen, auch die Finanzen der Stadt. Erste Prognosen sind düster. "Alles muss auf den Prüfstand", fordert SPD-Fraktionschefin Anke Schuster.

> 16. Mai: Deutlich weniger Zuspruch für die "Anti-Corona-Demo". Die Stadt hatte die Kundgebung auf den Messplatz verlegt, damit die Abstände eingehalten werden können. Nur 100 Menschen kommen.

> 18. Mai: Die Gastronomie atmet auf: Endlich dürfen Restaurants und Cafés wieder öffnen – aber mit deutlich weniger Plätzen. Und Bars bleiben noch geschlossen.

> 22. Mai: Corona sorgt für ein unerwartetes Comeback: Heidelberg bekommt wieder ein Autokino.

> 27. Mai: Um Menschenansammlungen zu verhindern, stellt die Stadt das Wasser am Wasserspielplatz an der Neckarwiese ab.

> 28. Mai: Manche Bars schmieren plötzlich Butterbrote, denn: Die Stadt erlaubt ihnen zu öffnen, wenn sie Speisen anbieten. Vier Tage später dürfen Bars ganz regulär wieder öffnen.

> 29. Mai: So fällt das Abstandhalten leicht: Die Stadt lässt große Kreise auf die Neckarwiese malen. Über die originelle Idee berichten Medien weltweit.

Juni: Die Stadt ist fast "coronafrei"

> 4. Juni: Die Zahl der Corona-Fälle geht weiter zurück, die Inzidenz liegt unter 2,0. Das Gesundheitsamt ändert die Strategie und testet nun gezielt Erntehelfer und Bewohner von Altenheimen.

> 11. Juni: Hilferuf aus dem ältesten Gewerbe der Welt: Weil Bordelle geschlossen sind, seien die Frauen oft in "existenzieller Notlage", warnt der Betreiber des Bienenstock in der RNZ.

> 15. Juni: Jetzt steht fest: Auch der "Heidelberger Herbst" muss ausfallen. Bis auf den Weihnachtsmarkt sind nun alle Großveranstaltungen 2020 abgesagt. Am gleichen Tag gibt die Stadt bekannt, dass sich auf einer Baustelle in der Bahnstadt 13 Bauarbeiter infiziert haben. Sie – und 44 Kontaktpersonen – werden isoliert. Da das in den Wohncontainern nicht möglich ist, mietet die Stadt Hotelzimmer an.

> 23. Juni: Das Testzentrum der Stadt geht in den Standby-Modus: Wegen der geringen Fallzahlen lohnt sich der Betrieb nicht mehr.

> 28. Juni: Die Corona-Pandemie fordert das erste Opfer in der Nachtkultur: Die Halle 02 kündigt an, keine Kulturveranstaltungen und eigene Partys mehr zu organisieren.

Juli: Ein ganz normaler Sommer?

> 2. Juli: Nach langer Zwangspause öffnen die Kinos Gloria und Kamera wieder. Doch die Corona-Regeln sind streng. Nur wenige Filmfans dürfen rein.

> 11. Juli: Der Karlstorbahnhof eröffnet seine Sommerbühne mit Konzerten, Lesungen und mehr. Die wenigen Plätze, die es gibt, sind meist ausgebucht. Unterdessen nutzen immer mehr Gastronomen die Sondererlaubnis der Stadt, mehr Tische rauszustellen – etwa auf Gehwege und öffentliche Plätze: Viele Gäste nutzen das Angebot gerne – und wollen, dass es auch nach Corona bestehen bleibt.

> 14. Juli: Das Thermalbad startet nach monatelanger Schließung in die Corona-Saison. Geschwommen wird in Schichten, die man online buchen muss – was auch für Verdruss sorgt, weil oft alle "Schwimm-Slots" ausgebucht sind.

> 31. Juli: Aus für eines der größten Hotels der Stadt: Die Leitung des Crowne Plaza verkündet den 74 Angestellten – und den wenigen verbliebenen Gästen – nur zwei Tage vor der Schließung am 31. Juli, dass nach 175 Jahren im ältesten Gebäude der Weststadt Schluss ist. Warum? Weil der hoffnungslose Sanierungsstau in der Corona-Krise nicht zu stemmen sei.

August: Hoffen auf Normalität

> 8. August: Heidelberg-Marketing-Chef Mathias Schiemer ist zuversichtlich – und stellt sein Konzept für einen Weihnachtsmarkt unter Pandemie-Bedingungen vor.

> 14. August: Am Uniklinikum ist es ruhig: Nur ein einziger Corona-Patient liegt aktuell auf Station.

> 24. August: Bei Gaster Wellpappe im Pfaffengrund infizieren sich mindestens 29 Mitarbeiter mit dem Coronavirus.

September: Pandemie nimmt Fahrt auf

> 3. September: Die Karnevals-Gesellschaft Ziegelhausen sagt den Fastnachtszug 2021 ab – und auch alle anderen Veranstaltungen der Kampagne.

> 5. September: Die Canoa-Bar im Keller des Restaurants Rossini in Neuenheim schließt für immer. Die Corona-Krise zwingt Betreiber William Pineda in die Knie.

> 7. September: Die Stadt will Gastronomen trotz Corona im öffentlichen Raum keine Heizgeräte erlauben. Der Klimaschutz dürfe nicht Verlierer der Corona-Krise sein, sagt Bürgermeister Wolfgang Erichson. Eine hitzige Debatte folgt, sogar die Grünen und "Fridays for Future" sind für eine Ausnahmegenehmigung. Später wird Heidelberg die Heizgeräte dann doch erlauben: Am 28. Oktober tritt die Regelung in Kraft – vier Tage danach müssen wegen des neuen Lockdowns ohnehin alle Gastronomen schließen.

> 8. September: Langsam steigen die Zahlen: Das Gesundheitsamt meldet erstmals wieder eine zweistellige Zahl Neuinfizierte – jeder Zweite ist ein Reiserückkehrer.

> 10. September: Die neue Theater-Spielzeit beginnt – mit 154 statt 550 Plätzen im Marguerre-Saal.

> 12. September: Das Uniklinikum nimmt Patienten ab sofort nur noch mit einem negativen Corona-Test stationär auf.

> 23. September: Zehn Tage nach Schulstart sind 100 Schülerinnen und Schüler von insgesamt drei Schulen in Quarantäne.

> 24. September: Corona sorgt für Rekordschulden: Heidelberg kalkuliert mit 255,4 Millionen Euro Minus zum Jahresende. "Ohne den Rettungsschirm von Bund und Land lägen wir sogar bei einer Verschuldung von deutlich über 300 Millionen", sagt Finanzbürgermeister Hans-Jürgen Heiß. Bauinvestitionen werden verschoben, Zuschüsse an soziale Einrichtungen nicht automatisch erhöht, in der Verwaltung gilt Einstellungsstopp und Ausgabensperre.

Oktober: Masken auf!

> 1. Oktober: "Mit Abstand und Anstand": Heidelberg plant den Weihnachtsmarkt – Glühwein-Stände sollen erlaubt bleiben. Der Fastnachtszug durch die Innenstadt wird für 2021 abgesagt.

> 5. Oktober: Am Weihnachtsmarkt hält man weiter fest: Auch Oberbürgermeister Würzner will ihn – solange sich die Situation nicht deutlich verschlechtert. Geplant sind weniger Stände, zentrale Eingänge, begrenzte Besucherzahl und eine Einbahnstraßenregelung.

> 12. Oktober: Die Corona-Zahlen steigen stark an. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 29,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Erstmals wird über eine Maskenpflicht in der Hauptstraße diskutiert.

> 15. Oktober: Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf über 35. Die Stadt reagiert mit einer neuen Verfügung: In der Hauptstraße, auf Plätzen und in Gassen gilt ab dem 16. Oktober eine strenge Maskenpflicht – der Mundschutz darf auch nicht zum Essen oder Rauchen abgenommen werden. Auch Feiern werden beschränkt. Die Uni sagt ihre Erstsemesterbegrüßung ab.

> 16. Oktober: Die Stadt zieht die Notbremse. Sie sagt den Weihnachtsmarkt ab – und sie reaktiviert ihre Corona-Hotline. Die Inzidenz nähert sich der 50.

> 19. Oktober: Die erste soziale Einrichtung in Heidelberg wird Opfer der Pandemie: Das Diakonische Werk muss seine Tagesstätte für psychisch Kranke in der Plöck schließen. Wegen der Corona-Krise fehlt das Geld.

> 18. Oktober: Eine illegale Corona-Party in einer Bar wird aufgelöst. Laut Polizei tanzten die Gäste auf den Tischen. Die Stadt droht dem Wirt, seine Kneipe zu schließen.

> 22. Oktober: Heidelberg ist laut Land erstmals Hotspot: Die Inzidenz steigt auf über 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.

> 23. Oktober: Die Sieben-Tage-Inzidenz springt auf 65. Das Seniorenheim Maria von Graimberg in Rohrbach meldet einen Ausbruch: 13 Bewohner haben sich infiziert. Später werden weitere Fälle hinzukommen, drei Bewohner überleben die Infektion nicht.

> 26. Oktober: Das Verwaltungsgericht kippt die besonders strenge Heidelberger Maskenpflicht im öffentlichen Raum. Ein Altstadt-Bewohner hatte geklagt. Somit gilt nun die Landesregel: Nur wenn der Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, muss Maske getragen werden. Zudem führt Heidelberg eine Sperrstunde für die Gastronomie ein und schränkt den Alkoholverkauf ein.

> 28. Oktober: Die Zahlen steigen rasant an, die Sieben-Tage-Inzidenz springt über 100.

> 30. Oktober: Der neue bundesweite "Lockdown light" ist beschlossen: Heidelberger Hoteliers, Gastronomen und Künstler bangen um ihre Existenz. "Orpheus. Ohne Angst" heißt die letzte Premiere, die am Theater vor dem Lockdown gefeiert wird.

> 30. Oktober: Die Präsenzlehre an Universitäten wird zwei Tage vor Semesterstart untersagt. Uni-Rektor Bernhard Eitel ist "fassungslos".

November: Die zweite Welle ist da

> 3. November: Kommunikationsteams der Polizei sind unterwegs. Sie sollen etwa für die Einhaltung der Maskenpflicht sorgen.

> 4. November: Das Uniklinikum erklärt, auf eine zweite Welle vorbereitet zu sein.

> 12. November: Die Stadt bringt den "Danke-Schein" auf den Weg: Alle Heidelberger bekommen einen zugeschickt, um ihn in ihrem Lieblingsladen abzugeben – dieser erhält dann zehn Euro von der Stadt.

> 17. November: Heidelberger Schulen sind kein Corona-Hotspot: Laut Stadt sind Schüler seltener infiziert als der Bevölkerungsdurchschnitt.

> 24. November: Nach einer Diskussion um Luftreinigungsgeräte an Schulen, bestückt die Stadt testweise Inklusionsklassen der Bahnstadtschule mit den Geräten. Drei Wochen später werden 74 Geräte in Klassen "mit vulnerablen Gruppen und schlechten Lüftungsmöglichkeiten" installiert.

> 26. November: Die Uniklinik testet eine neue Corona-Strategie: Anhand der Studie "Virusfinder" mit über 28.000 Probanden aus der Region soll ein kluges Verfahren für flächendeckende Testungen gefunden werden.

Dezember: Möge das Impfen beginnen

> 5. Dezember: Bei einer "Glühweinwanderung" in Rohrbach, organisiert von vier Wirten, brechen laut Polizei "alle Dämme". Um 17 Uhr halten sich rund 200 Menschen im Ortskern auf, 70 werden angezeigt. Die Wirte wehren sich gegen die Darstellung der Polizei, auch Teilnehmer widersprechen.

> 7. Dezember: Corona-Ausbruch bei der Lebenshilfe: 28 Bewohner und drei Mitarbeiter in Heidelberg und Sandhausen sind infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf einen Rekordwert von 167,8.

> 10. Dezember: Die für 13. Dezember geplante lange Einkaufsnacht wird abgesagt.

> 11. Dezember: Die Kliniken sind am Limit, meldet Uniklinik-Chef Ingo Autenrieth. Gemeinsam mit Stadt und Kreis fordert er: Läden und Schulen sollen ab 19. Dezember schließen. Einen Tag später wird der harte Lockdown beschlossen – ab 16. Dezember.

> 12. Dezember: Letzter Einkaufssamstag vor Weihnachten und dem Lockdown: Der Ansturm auf die Innenstadt leibt aus.

> 15. Dezember: Am letzten allgemeinen Einkaufstag wird ein herrenloser Koffer auf dem "Zeitungsleser" in der Hauptstraße gefunden. Bismarckplatz, Haupt- und Sofienstraße werden rund zwei Stunden gesperrt.

> 16. Dezember: Das Zentrale Impfzentrum in Patrick-Henry-Village, wo täglich bis zu 1000 Menschen geimpft werden sollen, ist fertig. Fünf Tage später beginnt auch der Aufbau des Kreisimpfzentrums im Pfaffengrunder Gesellschaftshaus, das ab 15. Januar startklar sein soll sein.

> 18. Dezember: Der weltweit größte Intensivtransporter bringt vier Covid-19-Patienten aus der Uniklinik nach Stuttgart und Ulm, um Intensiv-Betten frei zu machen.

> 22. Dezember: Erneut ein Corona-Ausbruch im Seniorenheim Maria von Graimberg: Zehn Bewohner sind positiv.

> 27. Dezember: Impfstart in PHV: Der erste "Impfling" heißt Maria Lommatzsch. Sie ist Pflegeleiterin am Uniklinikum. Am ersten Tag werden 372 Menschen geimpft.

> 28. Dezember: Traurige Nachrichten aus dem Heim Maria von Graimberg: Sechs an Covid-19 erkrankte Menschen sind dort binnen vier Tagen verstorben. Im Jahr 2020 sterben insgesamt 33 Menschen in Heidelberg infolge einer Infektion mit dem Virus.