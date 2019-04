Von Anica Edinger

Heidelberg. Es wird ein "multimediales Feuerwerk", heißt es im Programmheft. Ein "Abenteuer", sagte Thorsten Schmidt kürzlich bei der Pressekonferenz zum Projekt - und noch dazu das größte und aufwendigste, das der "Heidelberger Frühling" je realisiert habe. Für die Premiere am Dienstag in der Alten Aula der Universität haben sich natürlich längst sämtliche lokale, aber auch einige überregionale Medien angekündigt. Das Interesse ist riesig. Und für Lisa Charlotte Friederich ist deshalb klar: "Es muss geil werden!"

Die 35-Jährige ist Regisseurin bei "Castor&&Pollux" - und sie hatte vor zwei Jahren gemeinsam mit Jim Igor Kallenberg und Lukas Rehm im "Lab" des Musikfestivals "Heidelberger Frühling" die Idee dazu. Seither standen die drei Künstler im ständigen Austausch - "in diesen zwei Jahren ist alles passiert", sagt Lisa Charlotte Friederich.

Alles: Das ist in diesem Fall "Castor&&Pollux" - eine aufwendige Musiktheaterproduktion im Auftrag des "Frühling", die sich mit den künftigen Auswirkungen Künstlicher Intelligenz auf die Menschheit ebenso befasst wie mit Liebe und Unsterblichkeit, die ihr Motiv auch in der Barockoper "Castor und Pollux" von Jean-Philippe Rameau fand, die wiederum die mythische Beziehung zwischen dem unsterblichen Pollux und seinem sterblichen Zwillingsbruder Castor aufgreift, und die das diesjährige Festivalmotto "Wie wollen wir leben?" ins Zentrum rückt.

Friederich, Kallenberg und Rehm: Sie sind die kreativen Köpfe dahinter. Sie haben in den letzten beiden Jahren das Konzept entwickelt, Texte geschrieben, Videos gedreht, Musiker gecastet. Die Abstimmung dafür lief meistens über Skype, schließlich leben die drei Künstler alle an ganz unterschiedlichen Orten und arbeiten normalerweise an ganz unterschiedlichen Projekten: Sie ist Schauspielerin und Regisseurin in Frankfurt, Lukas Rehm ist Künstler und Musiker im Bereich Neue Medien, versuchte sich unter anderem auch schon im Dokumentarfilm, und lebt in Karlsruhe, Jim Igor Kallenberg ist unter anderem Dramaturg beim österreichischen Festival "Wien Modern" - hier lebt er auch -, aber auch Musikjournalist.

Gerade diese Diversität mache auch ein Teil ihres gemeinsamen Stückes aus. "Jeder bringt starke Eigengewichte ein", sagt Kallenberg. Schließlich hätten die Asymmetrien in ihren Biografien auch etwas vom unsterblichen Pollux und seinem sterblichen Zwillingsbruder Castor. Aktuell eint die drei Künstler dennoch: Kurz vor ihrer großen Premiere ist an Schlaf nicht zu denken.

"Vom Heidelberger Nachtleben kriegen wir nicht so viel mit", lacht Kallenberg beim Probenbesuch der RNZ. Das finde höchstens in der Alten Aula statt - von Dienstag bis Sonntag, 2. bis 7. April, der Ort des Geschehens. Erst sechs Tage vor der Premiere durften die Drei zum Proben in ihre Spielstätte - "das ist eine der härtesten Aufgaben bei dieser Produktion", meint Friederich. Und dennoch: Jetzt, da auf einmal alles zusammenkäme, Video auf Musik, Musik auf Video, und Künstler auf Künstler, und diese auf Medien treffen, entstünden viele tolle Dinge. Auch deshalb seien es gerade besonders intensive Tage. Am letzten Wochenende fanden schon die ersten Durchläufe statt. Der Freundeskreis des "Frühling" durfte schon einmal einen Blick wagen.

Der Trubel um das Ganze: Für die drei jungen Künstler ist er gerade schlicht nicht relevant. "Wir müssen jetzt einfach dieses Stück gut machen", sagt Friederich, während sich Kallenberg freut, dass der "Heidelberger Frühling" es möglich gemacht hat - "und uns gleichzeitig dieses Vertrauen geschenkt hat, komplett frei zu arbeiten". Ab morgen ist das Ergebnis zu sehen. Man darf gespannt sein.

Info: Tickets (50, ermäßigt 25 Euro) gibt es noch für die Vorstellungen am Samstag, 6. April, 23 Uhr, sowie Sonntag, 7. April, 19.30 Uhr. Tagsüber ist die Videoinstallation mit 4D-Musikanlage kostenlos zu besichtigen.